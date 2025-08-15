　
地方 地方焦點

傳統信仰遇上創新文化　2025竹塹中元城隍祭8/22登場

▲2025竹塹中元城隍祭啟動儀式，代理市長邱臣遠與貴賓高掛「烏紗燈」為竹市祈福。（圖／新竹市政府提供）

▲2025竹塹中元城隍祭啟動儀式，代理市長邱臣遠與貴賓高掛「烏紗燈」為竹市祈福。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

2025竹塹中元城隍祭將於8月22日至9月13日盛大展開，今年以「城隍出巡．百福降臨」為主題，結合傳統宗教科儀與創新互動體驗，呈現豐富多元的文化盛事。系列活動包括「開福門」、「夯枷解厄」、「城隍嘉年華」、「查夜暗訪」、「遶境賑孤」及「外庄遶境」，讓民眾在參與中體驗信仰的莊嚴與文化的深度。新竹市政府今(15)日於新竹都城隍廟舉辦行前記者會，代理市長邱臣遠到場並高掛象徵城隍威儀與守護陰陽秩序的「烏紗燈」，以燈火點亮百福齊降、平安臨城的祈福意象，為系列活動揭開序幕。

新竹市代理市長邱臣遠表示，竹塹中元城隍祭是新竹最具代表性的宗教文化盛事，市府與新竹都城隍廟攜手推出多項創新規劃，讓民眾在參與中同時感受傳統信仰與創新文化交織的火花。今年更特別邀請賴銘偉擔任活動宣傳大使，並於記者會現場獻唱〈萬年香火〉，以磅礡樂音詮釋香火綿延與信仰傳承的深厚意涵；同時邀請黃子宇演唱此次城隍祭主題曲〈城隍威靈照九州〉，以激昂旋律彰顯城隍爺威靈顯赫與護佑眾生的信念。誠摯邀請市民與遊客齊聚新竹，共同迎接一年一度的百福盛典，體驗傳統與創新交融的獨特魅力。

邱臣遠指出，近年透過活潑宣傳與創新活動，不僅為傳統信仰注入新活力，也讓這份延續百年的文化資產在現代社會中持續傳承與發揚。市府持續將傳統民俗慶典注入年輕化、潮流化的元素，讓更多年輕族群與不同文化背景的朋友參與其中。唯有透過創新融合，才能讓城隍祭這項歷史悠久的傳統文化綿延不絕、香火永續傳承。

新竹都城隍廟管理人鄭來聖表示，今年城隍祭不僅延續五大傳統科儀的莊嚴儀式，更融入創新的互動體驗與豐富的文化活動，感謝市府團隊與各界支持，讓竹塹中元城隍祭一年比一年多元化，今年特別製作的活動摺頁，詳盡記錄各項科儀的歷史背景與文化意涵，讓民眾在參與活動的同時，能隨手翻閱、隨時加深對城隍文化的認識與體會。

民政處表示，今年度針對「夯枷解厄」與「查夜暗訪」，特別安排專業導覽老師，帶領民眾深入了解儀式背後的歷史故事與信仰價值，同時推出一頁式互動遊戲《夜巡任務》，活動期間只要走訪城隍廟周邊合作商家並掃描QR Code，即可挑戰任務、獲取精美小禮物，讓逛老城區更具互動感與探索樂趣。

此外，今年更首度為城隍爺製作專屬背景音樂(BGM)，民眾無論在線上觀賞開福門、夯枷解厄、遶境賑孤等重要科儀，或是在現場感受儀式氛圍，都能聽到這段象徵百福降臨的旋律，增添儀式感與沉浸體驗。去年廣受好評的「城隍嘉年華」也將於8月30日於鯉魚廣場熱鬧回歸，現場除了有在地表演團隊與趣味闖關活動，更邀請大小朋友喜愛的「哇哈哈劇團」量身打造全新創作劇目，以及魔術氣球秀、流行搖滾黃花樂團與欣蕾舞團的精采演出。今年更增添「擲福大賽」，讓民眾透過趣味挑戰「擲」出好運，呼應「百福降臨」的主題，並有機會贏得大獎，將歡笑與福氣一次帶回家。

民政處說明，新竹市文化局因應此次盛事也特在「2025竹塹中元城隍祭」期間，推出限定任務《枷好運！都城隍挑戰》，邀請民眾走入新竹都城隍廟，展開一場融合信仰文化的實境冒險。玩家需完成指定現場挑戰，並透過AR濾鏡體驗「線上夯枷」儀式，象徵消災解厄、迎來好運。完成任務後，即可獲得專屬「電子護身符」，將祝福隨身守護。

民政處補充，誠摯邀請市民朋友與遊客在8月22日開福門儀式至9月13日外庄遶境的近一個月時間裡，親臨現場感受信仰的莊嚴與城市的溫度，與新竹一同迎接百福降臨、平安滿城！更多「2025竹塹中元城隍祭」活動詳情請見「新竹市政府」( https://www.facebook.com/hsinchunew/ )、「新竹市政府民政處」 ( https://www.facebook.com/depcivilhccg )及「新竹都城隍廟」 ( https://www.facebook.com/weiling.org.tw ) 粉絲專頁。

【2025竹塹中元城隍祭活動時程】
●8月22日（閏六月二十九日）【開福門】
●8月23日（農曆七月初一）【夯枷解厄】
●8月30日（農曆七月八日）【城隍嘉年華】
●9月4日（農曆七月十三日）【查夜暗訪】
●9月6日（農曆七月十五日）【遶境賑孤】
●9月13日（農曆七月二十二日）【外庄遶境】

相關新聞

桃竹竹苗攜手推族語線上課程

桃竹竹苗攜手推族語線上課程

為促進原住民族語學習資源共享與文化傳承，桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣等四縣市政府攜手合作，整合原住民族語線上課程資源，推出「原住民族語線上課程聯合招生」計畫，開放四地民眾自由報名選修，突破區域與交通限制，實現族語學習「零距離」，有效提升學習便利性與參與率，促進資源共享並推動文化傳承。

北區建設再+1　竹市新民市民活動中心揭牌啟用

北區建設再+1　竹市新民市民活動中心揭牌啟用

竹市府「誠信故事繪本電子書」

竹市府「誠信故事繪本電子書」

「天穿日尞天穿」金山寺舉行　為竹市祈福

「天穿日尞天穿」金山寺舉行　為竹市祈福

慶賀關聖帝君飛昇1866週年　邱臣遠祈福

慶賀關聖帝君飛昇1866週年　邱臣遠祈福

新竹市民政處

