地方 地方焦點

2025竹塹中元城隍祭熱鬧登場　庇佑新竹平安百福

▲2025竹塹中元城隍祭-查夜暗訪，秘書長張治祥扶轎遶境。（圖／新竹市政府提供）

▲2025竹塹中元城隍祭-查夜暗訪，秘書長張治祥扶轎遶境。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「2025竹塹中元城隍祭」系列活動之一「查夜暗訪」，於昨(4)日農曆七月十三日熱鬧登場。新竹市政府祕書長張治祥出席並與數百位信眾手持火把隨行，化身護衛隊，陪同新竹都城隍廟大少爺遶行市區。活動沿襲傳統，透過夜巡街道、察看善惡、整肅陰陽秩序，為即將舉行的賑孤科儀先行開路，祈願儀式順利圓滿，也為全城百姓祈福安康。沿途火光點點照亮街巷，場面莊嚴壯觀，充分展現新竹市獨具特色的宗教文化氛圍。

張治祥表示，竹塹中元城隍祭是新竹市最具代表性的宗教文化資產之一，市府持續以「傳統結合創新」的方式推廣。今年特別規劃「文化導覽團」，由專業老師帶領民眾在儀式進行中理解背後的信仰意涵，同時親身走入傳統情境，體會城隍祭所承載的歷史與精神，隨著「查夜暗訪」圓滿落幕，緊接著登場的將是重頭戲「遶境賑孤」，誠摯邀請市民與各地信眾踴躍參與，共同祈願平安吉祥、百福臨門。

新竹都城隍廟管理人鄭來聖表示，此項傳統祭典由城隍爺的大、二公子每年輪流執行，民間俗稱祂們為「大少爺」與「二少爺」，率先替都城隍爺查夜暗訪。今年由城隍爺身邊的「大公子」擔任夜巡任務，象徵於七月十五城隍爺出巡主普前，先行巡視街道、察看善惡、整肅陰陽秩序，確保賑孤科儀能夠順利圓滿，並為全城庶民祈求平安與百福。

民政處表示，「查夜暗訪」是「遶境賑孤」的序幕科儀，將為9月6日（農曆七月十五日）城隍祭最盛大的「遶境賑孤」揭開序幕。當日城隍爺將率領眾神將巡行四境，祈求「城隍出巡．百福降臨」，為新竹市庶民祈福，帶來祥和與安康。市府今年特別以「查夜暗訪」為靈感設計，首度推出互動遊戲「夜巡任務：七夜試煉」（遊戲網址：https://saleai.cc/hsinchu003），參與遊戲並完成任務的朋友，即可抽獎還有機會得到合作商圈優惠券，活動將持續至9月底，數量有限換完為止，希望帶動更多市民及遊客參與活動之餘，多多走入商圈逛逛，支持在地店家，讓熱鬧的城隍祭與城市商圈一同繁榮，此創新設計不僅讓傳統信仰延續於廟埕，更能融入市民日常生活，增添逛遊老城區的互動感與探索樂趣。

交通處表示，為維持活動進行順暢，部分道路將於9月6日實施管制措施，請用路人注意相關交通管制資訊，造成不便敬請見諒。詳細管制時間及路段資訊說明如下：
●中山路（西大路至大同路）：08時至隔日0時
●仁德街（中山路至江山街）：08時至14時
●北門街（中山路至北大路）：12時至隔日0時
●中正路（175至177號）：08時至22時
●東門街（中山路至中央路）：07時至隔日0時（禁止汽機車停放）

交通處提醒，活動期間人潮眾多，屆時將依現場狀況進行彈性交管調整，請民眾配合現場交管人員指揮，保障行車與行人安全。

民政處補充，更多「2025竹塹中元城隍祭」活動詳情請見活動官網( https://www.2025hdcht.989.com.tw/ )、「新竹市政府」( https://www.facebook.com/hsinchunew/ )、「新竹市政府民政處」( https://www.facebook.com/depcivilhccg )及「新竹都城隍廟」( https://www.facebook.com/weiling.org.tw )粉絲專頁。

【2025竹塹中元城隍祭】接續活動時程
114年9月4日（農曆七月十三日） 【查夜暗訪】
114年9月6日（農曆七月十五日） 【遶境賑孤】
114年9月13日（農曆七月二十二日） 【外庄遶境】

新竹市民政處

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

