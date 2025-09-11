　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市東區「全民節電逗陣來」活動　吸引逾250位市民響應

▲「節電夥伴節能治理與推廣－全民節電逗陣來」節能宣導活動。（圖／新竹市政府提供）

▲「節電夥伴節能治理與推廣－全民節電逗陣來」節能宣導活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(10)日在東區區公所大禮堂辦理「節電夥伴節能治理與推廣－全民節電逗陣來」節能宣導活動，現場由代理市長邱臣遠向逾250位市民，說明市政推動情形，以回應地方需求，包括改善巨城商場周邊交通壅塞問題、持續擴大護城河市集，以及未來預計在赤土崎規劃設置親子館等施政目標。此外，環保局長江盛任到場分享實用節電妙招；針對近期詐騙猖獗，警察局長許頌嘉也進行防詐宣導，呼籲市民善用「警政署165打詐儀錶板」網站，透過真實案例學習防詐知識。

邱代理市長表示，市府團隊高度重視基層民意與第一線里鄰長的建議，於112至113年間辦理7場里鄰長座談會，113年辦理15場節電宣導活動，向市民報告市政成果，並針對地方關注議題逐一回應。今年也持續透過節電宣導活動與市民面對面交流，不僅推廣節能觀念，也展現市府蒐集民意、滾動調整政策、持續提升市民生活品質的決心。

邱代理市長指出，針對過去東區里鄰長所反映的問題，市府團隊已積極逐一完成改善，包括因巨城商場帶來的中央路、民生路及民權路周邊交通壅塞狀況，已先行推動騎樓順平等改善措施，並正研擬「巨城周邊交通改善2.0」方案。

同時，市府持續擴大舉辦護城河年度常態性市集，「2025竹風好市集」將自今(114)年9月20日至11月30日期間，每週六、日熱鬧登場。今年更邀請跨縣市業者共同參與，集結超過500個市集品牌與周邊商圈店家熱烈響應。此外，去年度締造高達新台幣54億元消費額的「新竹市購物節」，也將於10月1日盛大展開。邱代理市長強調，市府透過「巨城＋護城河」的雙城計畫，打造促進經濟發展的雙引擎，吸引更多人潮與商機，進一步促進城市繁榮，實現「週週有活動、月月有亮點、天天好幸福」的願景。

邱代理市長提及，自今年開始，同步將「鄰長為民服務作業費」每月每人調整為新台幣2,000元；以及因應當地文華里戶數遽增，為了提升地方行政效率，新增鄰長案，目前已請公所評估行政區域調整、學區劃分變更等情形，在取得地方共識後，再依竹市里鄰編組及調整自治條例第8條規定擬定方案陳報市府。

全台灣面臨高齡化與少子化的雙重挑戰，市府團隊致力照顧每一位市民，打造「老幼共好」的幸福友善環境。自市長高虹安上任以來，除提高生育津貼與托育補助外，亦放寬「好孕專車」服務對象、建置到宅坐月子媒合平台、增設定點臨托資源，並規劃擴增公托據點，營造安心溫暖的生育環境，成為父母們的神隊友！

在長者照護方面，市府持續強化社福與醫療資源，不僅擴大敬老卡與愛心卡的通路使用，成為全台唯一開放農會與藥局使用的縣市。更預計自今年11月1日起，將點數提升至800點。同時，積極推動社區共餐服務，截至目前市府已設立87處據點，並持續朝目標90處邁進。

在教育方面，市府總計投入超過新台幣5.2億元，推動27所學校打造兼具安全、美感與綠意的步行通學廊道；另編列新台幣逾24億元新建8所學校校舍，並投入新台幣約16億元整建6所老舊校舍，全面優化學習與活動空間，為學童提供更優質的教育環境。

民政處表示，感謝東門聯里里長邀集鄰長與市民朋友共同參與此次節電宣導活動，讓大家了解改善用電習慣的重要性與成效。未來市府將持續於各聯里舉辦類似活動，深化節能減碳觀念，攜手打造永續環境、世代共融、幸福友善的宜居科技城市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境
快訊／遭柯文哲嗆「什麼都沒查到」！北檢抗告　高院今不裁定
獨／爆漿大貢丸前主播出事了！涉賣朱銘贗品喊冤：不知道是假
黃豪平才斷言「Lulu會孤老終生」：道歉來得及嗎
只被當砲友！她激戰完揮刀刺頸　心儀男當場噴血
陳漢典Lulu證實有「愛的結晶」　TVBS：大約在年底
李雅英告別TPBL！　雲豹發文Thank You
快訊／雨區擴大　13縣市大雨特報
王偉忠曝陳漢典報喜對話　感動愣住3秒「提議幫孩子取這名」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園大坑慈慧慈惠堂30年堂慶　「功在慈慧」匾額感謝榮譽主委

陳亭妃爭取成功！　官田區天然氣井回饋金2026年4里可望納入

桃園「圓夢」第140場愛心活動　捐贈650名弱勢學童書包

台南市勞工局促進身障就業　獲2025台灣永續行動獎金獎殊榮

雲嘉南分署加持！虎科大、友嘉聯手北中南16高工　打造人才搖籃

德國師分享聖馬丁節　新住民夫婦手作家飾燈溫暖全家

竹市疫苗預約系統9月23日啟用　E指搞定 健康守護不漏接

竹市東區「全民節電逗陣來」活動　吸引逾250位市民響應

台南男夜市突發心肌梗塞　消防員休假巧遇急救成功康復登門道謝

雲林衛生局獲2025台灣永續行動獎5項殊榮　展永續健康治理實力

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【美軍對戰UFO】地獄火飛彈竟被「彈開」　震撼畫面曝光

桃園大坑慈慧慈惠堂30年堂慶　「功在慈慧」匾額感謝榮譽主委

陳亭妃爭取成功！　官田區天然氣井回饋金2026年4里可望納入

桃園「圓夢」第140場愛心活動　捐贈650名弱勢學童書包

台南市勞工局促進身障就業　獲2025台灣永續行動獎金獎殊榮

雲嘉南分署加持！虎科大、友嘉聯手北中南16高工　打造人才搖籃

德國師分享聖馬丁節　新住民夫婦手作家飾燈溫暖全家

竹市疫苗預約系統9月23日啟用　E指搞定 健康守護不漏接

竹市東區「全民節電逗陣來」活動　吸引逾250位市民響應

台南男夜市突發心肌梗塞　消防員休假巧遇急救成功康復登門道謝

雲林衛生局獲2025台灣永續行動獎5項殊榮　展永續健康治理實力

券商委外出包！台積電誤植「中國台灣」　金管會：全盤統檢

桃園大坑慈慧慈惠堂30年堂慶　「功在慈慧」匾額感謝榮譽主委

廉世彬康復返台！親曝「膝傷休養」真相：感覺到以前沒有的痠痛

香港視帝新劇創超高收視率！　差點「摔傷女主角」被中醫媽狂讚

分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境

紅鸞星動！「桃花運爆棚」TOP4生肖　甜蜜感情來敲門

嘉義公車右轉撞腳踏車！婦捲車底慘死驚悚畫面曝　夫悲慟認屍

博美犬逛寵物店「霸氣自己挑床」　主人被萌樣收服：只好買了

雙城論壇剩兩週要舉行　陸委會：還沒收到北市府正式申請

港務公司邀10家港區業者簽署「啟航淨零」MOU　邁向淨零減碳目標

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

地方熱門新聞

普發5000先來　嘉縣1.6萬鄉民最快下月就能領

補助款將大減7成！許淑華等15縣市長聯合發聲明

「美濃大峽谷」翻版！高雄農地淪垃圾場

凱米颱風後壁排水護岸崩裂南市府澄清按圖施工補強年底完工

柯文哲先吃冰　老闆是柯爸學生

棉被、枕頭要丟垃圾車　台東環保局曝正確做法

女駕駛跨越雙白線釀禍　騎士摔傷送醫

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

最美禪寺　蘆竹「宏願大千世界」將遷移至大園

劉建國協調若瑟醫院長照大樓用地　推動兒童早療資源升級

MITSUI OUTLET PARK台南二期2026春天登場！總規模達240店鋪

高雄興達電廠試運轉火警　蔡秉璁：台電應把鄉親安全與權益放在第一位

興達電廠爆炸　里長包圍林欽榮怒嗆圍廠

成大醫院「晴空樹屋」啟用兒科病房打造療癒空間陪伴病童

更多熱門

相關新聞

佛光山三代喜同堂VEGRUN路跑

佛光山三代喜同堂VEGRUN路跑

為倡導全民運動、推廣健康生活理念，佛光山法寶寺今(20)日舉辦「2025三代喜同堂VEGRUN正念路跑&生活禪靜心祈福公益活動」記者會。活動結合運動、蔬食與公益，呼籲市民在運動健身的同時，實踐低碳生活與正念禪修，打造健康、快樂又具永續精神的生活方式。現場由新竹市代理市長邱臣遠、法寶寺監寺覺舜法師及多位貴賓共同出席，攜手為活動揭開序幕，象徵市府與宗教團體攜手推廣健康與慈善的決心。

2025竹塹中元城隍祭熱鬧登場

2025竹塹中元城隍祭熱鬧登場

竹蓮寺七夕成年禮「星願啟航」

竹蓮寺七夕成年禮「星願啟航」

2025竹塹中元城隍祭8/22登場

2025竹塹中元城隍祭8/22登場

桃竹竹苗攜手推族語線上課程

桃竹竹苗攜手推族語線上課程

關鍵字：

新竹市民政處

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！

LULU嫁陳漢典「穿婚紗走紅毯」婚禮畫面曝光！

Lulu私下拉群宣布結婚…陳漢典「是我」！

Lulu陳漢典結婚「整排藍勾勾嚇瘋」！

陳漢典Lulu世紀婚禮感動人心「康熙」同步發聲

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

Lulu急當媽「2個月前凍33顆卵」！早秘戀陳漢典

證實陳漢典Lulu結婚已買新房　吳宗憲要包兩百萬：該包的一定不會少

LuLu樂戴婚戒花托甜笑！陳漢典求婚眼神超寵

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

Lulu無預警嫁給陳漢典！

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面