竹市東區「全民節電逗陣來」活動　吸引逾250位市民響應

▲「節電夥伴節能治理與推廣－全民節電逗陣來」節能宣導活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(10)日在東區區公所大禮堂辦理「節電夥伴節能治理與推廣－全民節電逗陣來」節能宣導活動，現場由代理市長邱臣遠向逾250位市民，說明市政推動情形，以回應地方需求，包括改善巨城商場周邊交通壅塞問題、持續擴大護城河市集，以及未來預計在赤土崎規劃設置親子館等施政目標。此外，環保局長江盛任到場分享實用節電妙招；針對近期詐騙猖獗，警察局長許頌嘉也進行防詐宣導，呼籲市民善用「警政署165打詐儀錶板」網站，透過真實案例學習防詐知識。

邱代理市長表示，市府團隊高度重視基層民意與第一線里鄰長的建議，於112至113年間辦理7場里鄰長座談會，113年辦理15場節電宣導活動，向市民報告市政成果，並針對地方關注議題逐一回應。今年也持續透過節電宣導活動與市民面對面交流，不僅推廣節能觀念，也展現市府蒐集民意、滾動調整政策、持續提升市民生活品質的決心。

邱代理市長指出，針對過去東區里鄰長所反映的問題，市府團隊已積極逐一完成改善，包括因巨城商場帶來的中央路、民生路及民權路周邊交通壅塞狀況，已先行推動騎樓順平等改善措施，並正研擬「巨城周邊交通改善2.0」方案。

同時，市府持續擴大舉辦護城河年度常態性市集，「2025竹風好市集」將自今(114)年9月20日至11月30日期間，每週六、日熱鬧登場。今年更邀請跨縣市業者共同參與，集結超過500個市集品牌與周邊商圈店家熱烈響應。此外，去年度締造高達新台幣54億元消費額的「新竹市購物節」，也將於10月1日盛大展開。邱代理市長強調，市府透過「巨城＋護城河」的雙城計畫，打造促進經濟發展的雙引擎，吸引更多人潮與商機，進一步促進城市繁榮，實現「週週有活動、月月有亮點、天天好幸福」的願景。

邱代理市長提及，自今年開始，同步將「鄰長為民服務作業費」每月每人調整為新台幣2,000元；以及因應當地文華里戶數遽增，為了提升地方行政效率，新增鄰長案，目前已請公所評估行政區域調整、學區劃分變更等情形，在取得地方共識後，再依竹市里鄰編組及調整自治條例第8條規定擬定方案陳報市府。

全台灣面臨高齡化與少子化的雙重挑戰，市府團隊致力照顧每一位市民，打造「老幼共好」的幸福友善環境。自市長高虹安上任以來，除提高生育津貼與托育補助外，亦放寬「好孕專車」服務對象、建置到宅坐月子媒合平台、增設定點臨托資源，並規劃擴增公托據點，營造安心溫暖的生育環境，成為父母們的神隊友！

在長者照護方面，市府持續強化社福與醫療資源，不僅擴大敬老卡與愛心卡的通路使用，成為全台唯一開放農會與藥局使用的縣市。更預計自今年11月1日起，將點數提升至800點。同時，積極推動社區共餐服務，截至目前市府已設立87處據點，並持續朝目標90處邁進。

在教育方面，市府總計投入超過新台幣5.2億元，推動27所學校打造兼具安全、美感與綠意的步行通學廊道；另編列新台幣逾24億元新建8所學校校舍，並投入新台幣約16億元整建6所老舊校舍，全面優化學習與活動空間，為學童提供更優質的教育環境。

民政處表示，感謝東門聯里里長邀集鄰長與市民朋友共同參與此次節電宣導活動，讓大家了解改善用電習慣的重要性與成效。未來市府將持續於各聯里舉辦類似活動，深化節能減碳觀念，攜手打造永續環境、世代共融、幸福友善的宜居科技城市。