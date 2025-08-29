　
地方 地方焦點

竹蓮寺七夕成年禮「星願啟航」登場　點亮青春星願

▲代理市長邱臣遠為青少年主持成年禮儀式。（圖／新竹市政府提供）

▲代理市長邱臣遠為青少年主持成年禮儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

象徵浪漫與傳統的七夕佳節到來，新竹市政府攜手竹蓮寺及新竹竹蓮文化基金會今(29)日在竹蓮寺盛大舉辦「2025竹塹七夕成年禮」儀式，新竹市代理市長邱臣遠與竹蓮寺主委許修睿共同見證「輭轎腳」、「脫絭」、｢飲成年酒｣儀式，並為青年學子祈福，陪伴青少年跨越人生的重要階段。

邱臣遠表示，成年禮自古以來就是青年邁向成人的重要儀式，今年「竹塹七夕成年禮」以「星願啟航」為主題，寓意青年懷抱星願、勇敢啟程，展開人生的新航道。市府長期推動傳統文化向下扎根，透過七夕成年禮讓年輕世代能親身體驗古禮精神，了解成年後肩負的責任與使命。同時，也期勉所有參與的青年勇敢追尋自己的夢想，成為承擔責任、勇於付出的新世代。

邱臣遠提到，感謝竹蓮寺許主委長年以來與市府緊密合作，關心新竹子弟的成長，協助延續成年禮傳統文化，給予孩子們滿滿的祝福與支持。成年禮象徵著青少年跨越人生的重要階段，透過「輭轎腳」、「脫絭」、｢飲成年酒｣等古禮儀式，象徵著告別童年、肩負責任，邁向更成熟及幸福的人生。

邱臣遠說，今日19時竹蓮寺將舉辦浪漫星空演唱會，延續白天莊重隆重的成年禮儀式，為七夕增添浪漫氛圍，特別邀請知名樂團與歌手，包括玖壹壹、怕胖團、楊淨宇、Hot Star等輪番上台演出，以多元曲風與熱情表演，陪伴市民朋友共度難忘的七夕之夜。

竹蓮寺主委許修睿表示，成年禮儀式保留傳統「做十六」的重要環節，包括「脫絭」象徵脫離七娘媽的庇佑、「輭轎腳」寓意拜謝七娘媽過去十六年的照護，以及「飲成年酒」代表身份轉變，負起承擔未來的責任。成年禮不只是儀式，更是一種文化教育，透過宗教信仰與家庭參與的結合，青年能在七娘媽庇佑下，深刻體悟孝道、責任與自立精神。竹蓮寺期盼藉由成年禮的推動，不僅讓參與的青年留下難忘的成長印記，也能將傳統文化薪火持續相傳與發揚。

竹蓮文化基金會表示，七夕情人節又稱「七巧節」，不僅是象徵愛情的日子，更是展現文化傳承的重要節慶。竹蓮文化基金會今年特別規劃「七夕手作體驗課程」，課程包含「圓仔花刺繡相框」、「雞冠花鉤針編織」、「福符剪紙藝術」以及「七娘媽亭糊紙」四項主題，以「巧手、巧思」為主題，課程不僅是手作體驗，參與者在專業講師指導下，不僅能製作專屬七夕小物，更能了解七夕的歷史故事與文化寓意，未來竹蓮文化基金會將持續推廣在地文化，透過藝術、工藝與信仰活動，讓傳統節慶在當代社會中延續並煥發新意。

民政處表示，除了隆重的成年禮儀式，現場也安排多元體驗活動，讓參與者一同投入七夕氛圍。包括「星願祈福燈DIY」邀請市民朋友親手彩繪星球燈，點亮心願與祝福；「星願大聲公」鼓勵年輕人勇敢說出夢想，透過聲音傳遞能量；「繽紛樂拍」則設置趣味拍照機，留下七夕最美回憶。

