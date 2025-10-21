上下夾攻台灣「紫爆雨」狂吹11級強風　2天轟台北近千毫米

▲上下夾攻！豪雨、強風狂轟北台灣。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

中央氣象署今（21日）晚8時30分針對大規模豪雨事件最新說明，目前蒙古附近有大陸冷高壓帶來冷空氣，使台灣吹東北風，而台灣東方海面還有一個微弱低壓系統，逆時針環流導致台灣附近東北風增強，明天（22日）低壓往南移動，東半部地區風力逐漸增大，桃園以北、宜花雨勢持續明顯。

氣象署預報中心資深預報員葉致均指出，根據氣象署觀測，過去這幾天累積雨量，截至今晚8時，明顯降雨區域以桃園以北、宜蘭為主，尤其基隆北海岸、大台北山區，迎風面降雨可觀，台北市擎天崗已經降下接近1000毫米的雨量，新北市五指山也有750毫米，宜蘭、基隆450毫米，桃園400毫米。今天累積雨量，以新竹以北、宜蘭雨勢為主，台北市也下已超過500毫米，因此氣象署針對台北山區發布超大豪雨。

▲北台灣「紫爆」持續。



未來降雨部分，葉致均表示，台灣東方海面的微弱旋轉中心為低壓系統，其逆時針的環流，使得桃園以北、宜蘭雨勢持續，過去一段時間，基隆北海岸、大台北山區時雨量達到超過40毫米，預計未來將持續。

氣象署4段12小時區間累積定量降水預報，桃園以北、宜蘭地區，隨著東方低壓往南移動，明天白天開始花蓮雨勢逐漸增加，明晚到後天（23日），除了桃園以北及宜蘭外，花東降雨機率也有逐漸增高趨勢，尤其宜花交界，明天之後降雨逐漸明顯。

另外，風力表現上也相當顯著，葉致均說，今天最大陣風分布在雲林以北、東半部，包括外島澎湖、馬祖有觀測到9到10級，另外苗栗、台中、彰化、澎湖有11級以上強陣風。氣象署持續發布「陸上強風特報」，台南以北、東半部沿海、恆春半島和外島地區有8到11級陣風，新竹到雲林的沿海、恆春半島、外島有11級強陣風，整個風力明顯偏強，內陸地區也有較強陣風。