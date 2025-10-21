北宜山區總雨量上看1100毫米　估豪雨還要下3天

▲氣象署資深預報員官欣平。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓暖濕空氣加上東北季風冷空氣交會輻合，北部和宜蘭出現較大雨勢，其中台北市擎天崗雨最多，2天內累積降雨已破800毫米。氣象署預測，明天北海岸、大台北、宜蘭山區有豪雨等級以上降雨，雨勢趨緩時間點落在光復節連假周五晚間到周六後。

中央氣象署資深預報員官欣平指出，從昨天至今日下午2時的降雨累積分布顯示，雨勢主要集中在桃園以北至宜蘭一帶，降雨呈現紫色區域，累積雨量達200至300毫米，基隆北海岸數值更高。這兩天降雨表現上，以台北市陽明山擎天崗累積雨量已超過800毫米，為全台最多。

官欣平說，觀察今日降雨分布，主要仍集中在北海岸與台北山區，日累積雨量接近400毫米；但平地或其他地區的降雨則明顯減少。目前降雨型態與前兩天不同，早期降得又急又猛，現在則屬於長時間累積的高降雨，而台北山區每小時仍有36至46毫米的降雨，其他地區較緩和但降雨持續。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

今天主要降雨帶仍集中在雙北地區，有別前兩天降雨又急又猛，除北市外，其他地區雨量為長時間累積，風向帶動強降雨雲系侷限雙北，宜蘭偶有一波強降雨，後續除了大台北與新北山區外，宜蘭山區也是觀察重點。

隨著低壓環流往南移動，加上東北季風冷空氣南下，低壓帶暖濕空氣往北，造成台灣附近出現輻合現象，低壓流帶動風向加強東北風效果，水氣不斷輸送至北部地區，隨著系統逐漸南移，降雨區有宜蘭山區或往東、向南擴展的趨勢。

向

▲環境風場。（圖／氣象署提供）

根據12小時定量降水預報，今天白天至明天清晨，主要降雨仍集中在雙北山區與宜蘭山區、基隆北海岸，今晚開始到明天東側低壓開始移動，明天降雨將逐漸延伸至宜蘭、北花蓮山區，甚至到花蓮其他區域，桃園以北至花蓮都是要留意降雨的範圍。

官欣平表示，根據雨量預測豪大雨分布地區，基隆北海岸、新北市山區、大台北山區及宜蘭山區為大豪雨趨勢；豪雨特報則涵蓋雙北其他地區、宜蘭、桃園及新竹山區。未來24小時至明日下午2時降雨趨勢大致相同，北海岸將出現豪雨，雙北山區與宜蘭山區落在大豪雨警戒範圍內，24小時雨量上看350毫米。

官欣平指出，目前台北山區尤其是擎天崗雨下最多，累積雨量已達800毫米，未來總雨量預估可達800至1000毫米，新北及宜蘭山區總雨量也可能落在800至1100毫米之間。

▲降雨和風浪預測。（圖／氣象署提供）

後續天氣方面，官欣平表示，明天仍受低壓帶及東北季風影響，桃園以北及宜蘭可能出現局部大雨或豪雨，尤其是北海岸、大台北與宜蘭山區有局部豪雨等級以上降雨。周四至周五為東北季風主導天氣，低壓往南移動甚至消散，不過迎風面新竹以北山區及基隆、宜蘭地區仍有大雨或豪雨機率。降雨明顯趨緩的時間點，預估將落在周五夜間至周六後。

除降雨外，強風與巨浪也要留意，目前全台多地觀測到強風，新竹至彰化沿海風力最強，平均風速達9級、陣風上看11級，離島亦出現相同等級風勢。氣象署提醒，陣風達11級要避免戶外活動；8至9級風則會造成行走或騎車困難。

浪高方面，北部海面包括富貴角、龍洞等地已觀測到5至6公尺浪高，局部區域更達7公尺，中部以北至澎湖亦有浪高超過3公尺的情形。