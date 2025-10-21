東北季風挾11級強陣風　氣象署：10級以上就相當危險

▲東北季風增強，除帶來降雨外，局部地區可能出現8到11級強陣風。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風增強，各沿海可能有8到11級強陣風，氣象署表示，當風速超過8級，路邊機車容易被吹倒，移動中機車也會騎行困難，當風力到10級以上，對安全將出現威脅，戶外活動相當危險，最好避免出門，通常出現在颱風侵襲時，強烈東北季風影響也會發生，風力超過12級則是極度危險，不穩固建物也可能被吹壞。

這兩天在東北季風和颱風外圍環流的影響下，不少地方颳起了明顯的強風，氣象署今發布陸上強風特報，受到東北風明顯偏強影響，今天上午至22日晚上蘭嶼、綠島、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；基隆市、新北市、桃園市、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上機率。

▲風力分級及影響。（圖／氣象署提供）

氣象署在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」說明風力分級和影響。氣象署指出，「0級」就是完全無風的狀態，「1至2 級」是煙霧會微微飄動，介於無感到輕微有感的風，「3級」大概可以讓旗幟飄揚、足以捲起落葉，也是讓人舒服的風，「4級之後」的風，就可以製造一些騷亂了，比如水面會出現明顯的波紋、樹的枝葉會出現大幅度地擺動、撐傘時會需要抓穩等等，到了「6級以上」，連要張傘都會變得困難。

至於「7級」以上的風速就要留意是否造成災害，氣象署表示，「7級」開始，大部分的人要迎風行走，就會顯得相當吃力了，從這種風速開始，盆栽等物品就容易傾倒，路上也可能會有東西砸落，鐵皮、招牌會開始擺動、發出聲音。「8至9級」的風，路邊的機車就容易被吹倒了，再繼續往上，連移動中的機車都會感到騎行困難。

氣象署指出，當風力來到「10級以上」，對安全將出現威脅，此時戶外活動已相當危險，除了吹落的物品亂飛，行車交通也有一定程度的影響，最好待在室內避免出門。對台灣多數地區而言，10級以上的強風，通常只出現在颱風侵襲的時候，不過有些沿海及離島地區，在強烈的東北季風影響時也會發生；此外，在一些劇烈的對流影響時，偶爾也會出現非常小範圍的10級以上強風。

氣象署提醒，當風力「超過12級」，戶外已是極度危險的狀態，部分鐵皮、較不穩固的建物也可能被吹壞損毀，一定要找安全堅固的建築物避難，並遠離易碎的玻璃門窗，保護自己的安全。