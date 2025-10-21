　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東北季風挾11級強陣風　氣象署：10級以上就相當危險

▲▼丹娜絲颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署宣布解除陸上警報，北市街頭仍有局部風雨。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,強風警報,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲東北季風增強，除帶來降雨外，局部地區可能出現8到11級強陣風。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風增強，各沿海可能有8到11級強陣風，氣象署表示，當風速超過8級，路邊機車容易被吹倒，移動中機車也會騎行困難，當風力到10級以上，對安全將出現威脅，戶外活動相當危險，最好避免出門，通常出現在颱風侵襲時，強烈東北季風影響也會發生，風力超過12級則是極度危險，不穩固建物也可能被吹壞。

這兩天在東北季風和颱風外圍環流的影響下，不少地方颳起了明顯的強風，氣象署今發布陸上強風特報，受到東北風明顯偏強影響，今天上午至22日晚上蘭嶼、綠島、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；基隆市、新北市、桃園市、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼風力科普。（圖／氣象署提供）

▲風力分級及影響。（圖／氣象署提供）

氣象署在臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」說明風力分級和影響。氣象署指出，「0級」就是完全無風的狀態，「1至2 級」是煙霧會微微飄動，介於無感到輕微有感的風，「3級」大概可以讓旗幟飄揚、足以捲起落葉，也是讓人舒服的風，「4級之後」的風，就可以製造一些騷亂了，比如水面會出現明顯的波紋、樹的枝葉會出現大幅度地擺動、撐傘時會需要抓穩等等，到了「6級以上」，連要張傘都會變得困難。

至於「7級」以上的風速就要留意是否造成災害，氣象署表示，「7級」開始，大部分的人要迎風行走，就會顯得相當吃力了，從這種風速開始，盆栽等物品就容易傾倒，路上也可能會有東西砸落，鐵皮、招牌會開始擺動、發出聲音。「8至9級」的風，路邊的機車就容易被吹倒了，再繼續往上，連移動中的機車都會感到騎行困難。

▲▼風力科普。（圖／氣象署提供）

▲風力分級與影響。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，當風力來到「10級以上」，對安全將出現威脅，此時戶外活動已相當危險，除了吹落的物品亂飛，行車交通也有一定程度的影響，最好待在室內避免出門。對台灣多數地區而言，10級以上的強風，通常只出現在颱風侵襲的時候，不過有些沿海及離島地區，在強烈的東北季風影響時也會發生；此外，在一些劇烈的對流影響時，偶爾也會出現非常小範圍的10級以上強風。

氣象署提醒，當風力「超過12級」，戶外已是極度危險的狀態，部分鐵皮、較不穩固的建物也可能被吹壞損毀，一定要找安全堅固的建築物避難，並遠離易碎的玻璃門窗，保護自己的安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400
監守自盜公債10.2億！台銀前襄理躲美國　通緝25年獲不起訴
LIVE／台北總雨量上看1000毫米　氣象署最新說明
快訊／坤達認了閃兵：不敢奢求原諒　緊急取消《玩很大》錄影趕回
閃兵4藝人「集體失憶」！　認找集團偽造病歷：忘記是誰介紹
快訊／流感增10死！最年輕40多歲男「住院5天亡」
尷尬了！小杰昔稱免役　揶揄威廉片段遭挖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400毫米

「有實力的根本就不怕當兵！」　他喊惡質：輕放只會有更多人模仿

1男星當兵「穿海巡服帥炸」戴眼鏡值勤照曝　網讚：勝過拍戲造型

LIVE／台北總雨量上看1000毫米　氣象署最新說明

台南1夜市倒了！南紡旁「大益夜市」經營2年　11／2結束營業

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」！全場跪了：兵役天花板

光復連假「17處省道」易塞　國道客運85折「還有逾7成空位」

東北季風挾11級強陣風　氣象署：10級以上就相當危險

想知道他是不是對的人？試試這份在社群爆紅的「八次約會清單」

白菜泡水裡！豪雨農損逾200萬　農糧署、桃園農業局勘災助農民

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400毫米

「有實力的根本就不怕當兵！」　他喊惡質：輕放只會有更多人模仿

1男星當兵「穿海巡服帥炸」戴眼鏡值勤照曝　網讚：勝過拍戲造型

LIVE／台北總雨量上看1000毫米　氣象署最新說明

台南1夜市倒了！南紡旁「大益夜市」經營2年　11／2結束營業

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」！全場跪了：兵役天花板

光復連假「17處省道」易塞　國道客運85折「還有逾7成空位」

東北季風挾11級強陣風　氣象署：10級以上就相當危險

想知道他是不是對的人？試試這份在社群爆紅的「八次約會清單」

白菜泡水裡！豪雨農損逾200萬　農糧署、桃園農業局勘災助農民

陸《新華字典》玩字舉例「玩女性」惹議　家長投訴：明顯物化歧視

台藝人一堆閃兵「金城武免役還自願當兵」！入營受訓3天　登國慶表演

4陸劇同期開打！《水龍吟》造型撞霹靂布袋戲…《山河枕》原著禁忌戀

曼谷安納塔拉12月重新開幕、沈浸電影旅程　美諾集團4品牌新亮相

藍鳥小葛雷諾被讚「火力與大谷同等級」　兩人2021年爭過全壘打王

預言明年2月改組選舉戰鬥內閣　謝龍介：賴清德這任不會以政績取勝

必勝客「5大優惠」限時開跑　愛心切片比薩只送不賣

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400毫米

流感首波高峰已過「上周12.8萬人就醫」　第2波估12月急升

東方風能預計11月底掛牌上市　目標三年內擴大船隊規模3倍

【走不了一點】文化大學陣風飆11級！學生暴雨中爬行超狼狽

生活熱門新聞

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

修杰楷、陳柏霖都認閃兵！律師曝刑責差異

風神將轉向！　今明「大量降雨」

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

新北沒放假被罵　議員：出不出門你可以決定

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

北部人做好準備！3天紫紅飆超大豪雨

小吃店血糖殺手　2類食物更是雙重碳水炸彈

一看鄭家純老公照片！陳沂喊「長得像九孔」

更多熱門

相關新聞

快訊／土石流紅色警戒增至「3縣市22條」　1處防大規模崩塌

快訊／土石流紅色警戒增至「3縣市22條」　1處防大規模崩塌

農業部今天中午持續發布土石流警戒，其中紅色警戒有22條，分布於3縣6鄉13村，黃色警戒166條，分布於6縣21鄉83村。另有大規模崩塌紅色警戒1處，分布1縣1鄉1村，大規模崩塌黃色警戒2處，分布2縣2鄉2村。

學生遠距！文化大學行政「還是要上班」QQ了

學生遠距！文化大學行政「還是要上班」QQ了

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

擎天崗雨量飆761毫米　氣象署揭原因：「紫爆雨」還沒結束

擎天崗雨量飆761毫米　氣象署揭原因：「紫爆雨」還沒結束

文化大學昨飆12級強陣風　2學生被吹倒撞頭「救護車送醫」

文化大學昨飆12級強陣風　2學生被吹倒撞頭「救護車送醫」

關鍵字：

天氣氣象氣象署風力強風

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面