快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400毫米

▲▼雨量預測1021 1600。（圖／氣象署提供）

▲氣象署下午公布最新雨量預測。（圖／氣象署提供）

生活中心／台北報導

東北季風及低壓帶影響，北部及東半部持續有豪雨出現，總雨量上看1100毫米。根據中央氣象署今天下午最新雨量預測，今天晚間8時至明天晚間8時，有4縣市山區雨量仍達停班課標準，包括雙北市山區24小時雨量上看400毫米，宜蘭縣山區也有450毫米。至於是否停班停課，以各縣市政府決策公布為準。

雨量停班課達標地區：
台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣山區

▲▼停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

氣象署預測，由於今日至明日上午台灣持續受低氣壓及東北季風雙重影響，水氣偏多並持續移入，迎風面基隆北海岸、新北市東側平地、大台北山區及宜蘭山區應防範長時間強降雨，易有局部豪雨等級以上降雨發生；桃園山區及宜蘭平地有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園平地及新竹、苗栗、花蓮地區有局部大雨發生的機率。

10/19 全台詐欺最新數據

東北季風挾11級強陣風　氣象署：10級以上就相當危險

東北季風挾11級強陣風　氣象署：10級以上就相當危險

東北季風增強，各沿海可能有8到11級強陣風，氣象署表示，當風速超過8級，路邊機車容易被吹倒，移動中機車也會騎行困難，當風力到10級以上，對安全將出現威脅，戶外活動相當危險，最好避免出門，通常出現在颱風侵襲時，強烈東北季風影響也會發生，風力超過12級則是極度危險，不穩固建物也可能被吹壞。

快訊／土石流紅色警戒增至「3縣市22條」　1處防大規模崩塌

快訊／土石流紅色警戒增至「3縣市22條」　1處防大規模崩塌

學生遠距！文化大學行政「還是要上班」QQ了

學生遠距！文化大學行政「還是要上班」QQ了

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

擎天崗雨量飆761毫米　氣象署揭原因：「紫爆雨」還沒結束

擎天崗雨量飆761毫米　氣象署揭原因：「紫爆雨」還沒結束

氣象豪雨台北宜蘭停課

