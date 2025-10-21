　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

你收到了嗎？北台國家警報連發「10級強風」6米巨浪告警：請遠離

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲沿海巨浪告警發布，北台灣現6米巨浪 。（圖／NCDR）

記者許力方／台北報導

中央氣象署持續發布7縣市「豪雨特報」，北台灣、宜花地區有局部豪雨等級以上降雨，並有短延時強降雨及強陣風，同時發布18縣市「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，將有局部11級以上強陣風發生機率，不少地區民眾晚間陸續收到「國家級警報」災防告警訊息，提醒易有「10級強陣風」發生，甚至還有沿海地區民眾收到「沿海巨浪告警」。

東北季風及低氣壓影響，氣象署今（21日）傍晚5時許續發「豪雨特報」，中央災害應變中心指出，東北部地區、基隆北海岸及大台北地區有局部豪雨等級以上降雨，北部地區已有疏散撤離情形，且雙北及宜蘭已發布紅色土石流潛勢溪流警戒、桃園復興及新竹尖石也發布大規模崩塌黃色警戒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者林名揚攝）

▲18縣市強風特報，國家警報大響 。（圖／記者鄭逢時攝）

有民眾傍晚起陸續收到「國家警報」，氣象署提醒所在地區沿海及空曠處易有10級、時速89公里以上強陣風，注意人車安全。中央災變中心情資研判組針對東北角及市區內可能出現12級以上強陣風之地區，加強監測研判，並於下班前適時透過CBS訊息發布提醒，以維護民眾安全。

不只如此，今晚7時05分消防署也推送「沿海巨浪告警」訊息，提醒北部沿海局部地區民眾，「所在地之沿岸已有長浪及6米以上的巨浪，請遠離沿岸地區。」

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／關鍵改判+許基宏美技　兄弟持續領先
LIVE／豪雨+強風警報齊發　北台灣持續紫爆！氣象署最新說明
快訊／花蓮5地區明停止上班上課
快訊／北市5校明停班停課
快訊／馬太鞍溪「新增堰塞湖」恐溢流　公路局緊急封閉下游橋便道
快訊／宜蘭宣布明2里2校停止上班上課　
快訊／新北：北北基桃共識　明上班上課
快訊／名醫鄭文芳涉性侵逃出國　今回台收押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／花蓮縣宣布22日5地區停止上班上課

LIVE／豪雨+強風警報齊發　北台灣持續紫爆！氣象署最新說明

台北市明正常上班課　陽明山區5校停班停課

快訊／馬太鞍溪「新增堰塞湖」恐溢流　公路局緊急封閉下游橋便道

台灣團遊覽車北海道車禍　觀光署：無人受傷、續走行程

吃稀飯等於喝糖水？農糧署用中醫、現代營養學教你健康吃

你收到了嗎？北台國家警報連發「10級強風」6米巨浪告警：請遠離

幼兒園掛「台積電、醫生」神榜單！一票吵翻　釣出網紅校友

快訊／北市再次「紫爆」升級超大豪雨！7縣市今晚明晨防強降雨

坤達因氣胸免役「卻認了閃兵」粉絲失望！過來人曝免役條件

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

快訊／花蓮縣宣布22日5地區停止上班上課

LIVE／豪雨+強風警報齊發　北台灣持續紫爆！氣象署最新說明

台北市明正常上班課　陽明山區5校停班停課

快訊／馬太鞍溪「新增堰塞湖」恐溢流　公路局緊急封閉下游橋便道

台灣團遊覽車北海道車禍　觀光署：無人受傷、續走行程

吃稀飯等於喝糖水？農糧署用中醫、現代營養學教你健康吃

你收到了嗎？北台國家警報連發「10級強風」6米巨浪告警：請遠離

幼兒園掛「台積電、醫生」神榜單！一票吵翻　釣出網紅校友

快訊／北市再次「紫爆」升級超大豪雨！7縣市今晚明晨防強降雨

坤達因氣胸免役「卻認了閃兵」粉絲失望！過來人曝免役條件

大雨淋濕鞋子怎麼辦？「5個方法」讓你濕鞋快乾又不臭

快訊／台中男墜電梯井「左手見骨」　無生命跡象送醫

轟！鹿港瀝青廠大火　出動消防機器人搶救

不斷更新／關鍵改判+許基宏美技　兄弟6局2比0領先

快訊／花蓮縣宣布22日5地區停止上班上課

LIVE／豪雨+強風警報齊發　北台灣持續紫爆！氣象署最新說明

宋偉恩錄實境突「情緒失控暴走」氣到發抖！　陳漢典嚇壞：怕他會動手

快訊／宜蘭縣宣布22日2里2校停止上班上課

台北市明正常上班課　陽明山區5校停班停課

快訊／新北：基北北桃共識　明上班上課

【文化大學停課】共伴效應！校園陣風狂飆11級

生活熱門新聞

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

新北沒放假被罵　議員：出不出門你可以決定

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

修杰楷、陳柏霖都認閃兵！律師曝刑責差異

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

風神將轉向！　今明「大量降雨」

快訊／北市再次「紫爆」升級超大豪雨！7縣市今晚明晨防強降雨

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

坤達因氣胸免役「卻認了閃兵」粉絲失望！過來人曝免役內幕

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

鬼滅展亂象！代排阿嬤被考主角名答不出

更多熱門

相關新聞

快訊／北市再次「紫爆」升級超大豪雨！7縣市今晚明晨防強降雨

快訊／北市再次「紫爆」升級超大豪雨！7縣市今晚明晨防強降雨

東北季風及低氣壓影響，氣象署針對台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣與花蓮縣發布豪大雨特報，持續至明天清晨，其中台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸及新北市、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣地區及桃園市山區有局部大雨或豪雨，桃園、新竹及花蓮地區有局部大雨發生的機率。

即／疑強風異物擊中玻璃破大洞　台中新光三越回應了

即／疑強風異物擊中玻璃破大洞　台中新光三越回應了

北宜山區總雨量上看1100毫米　估豪雨還要下3天

北宜山區總雨量上看1100毫米　估豪雨還要下3天

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400毫米

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400毫米

LIVE／台北總雨量上看1000毫米　氣象署最新說明

LIVE／台北總雨量上看1000毫米　氣象署最新說明

關鍵字：

國家警報氣象氣象署巨浪強風

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面