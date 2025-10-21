你收到了嗎？北台國家警報連發「10級強風」6米巨浪告警：請遠離

▲沿海巨浪告警發布，北台灣現6米巨浪 。（圖／NCDR）



記者許力方／台北報導

中央氣象署持續發布7縣市「豪雨特報」，北台灣、宜花地區有局部豪雨等級以上降雨，並有短延時強降雨及強陣風，同時發布18縣市「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，將有局部11級以上強陣風發生機率，不少地區民眾晚間陸續收到「國家級警報」災防告警訊息，提醒易有「10級強陣風」發生，甚至還有沿海地區民眾收到「沿海巨浪告警」。

東北季風及低氣壓影響，氣象署今（21日）傍晚5時許續發「豪雨特報」，中央災害應變中心指出，東北部地區、基隆北海岸及大台北地區有局部豪雨等級以上降雨，北部地區已有疏散撤離情形，且雙北及宜蘭已發布紅色土石流潛勢溪流警戒、桃園復興及新竹尖石也發布大規模崩塌黃色警戒。

▲18縣市強風特報，國家警報大響 。（圖／記者鄭逢時攝）



有民眾傍晚起陸續收到「國家警報」，氣象署提醒所在地區沿海及空曠處易有10級、時速89公里以上強陣風，注意人車安全。中央災變中心情資研判組針對東北角及市區內可能出現12級以上強陣風之地區，加強監測研判，並於下班前適時透過CBS訊息發布提醒，以維護民眾安全。

不只如此，今晚7時05分消防署也推送「沿海巨浪告警」訊息，提醒北部沿海局部地區民眾，「所在地之沿岸已有長浪及6米以上的巨浪，請遠離沿岸地區。」