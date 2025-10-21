白菜泡水裡！豪雨農損逾200萬　農糧署、桃園農業局勘災助農民

▲豪雨成災，農糧署今日上午會同桃園農改場與農業局人員到桃園市蘆竹區海湖低窪地區農田勘災。（圖／桃園市農會提供）

記者沈繼昌／桃園報導

近日因東北季風及颱風外圍環流影響，桃園市蘆竹、大園與觀音地區農作已有淹水狀況，桃園市農業局今（21）日上午會同農糧署、桃園農改場等單位至蘆竹區海湖低窪地區勘查災損狀況。農業局長陳冠義指出，蘆竹區部分農場受風神颱風外圍環流夾帶豪雨影響，導致田區不結球白菜浸水等災情，初估損失可能逾百萬元，將依農業天然災害查報作業規定啟動勘災程序，報請農業部現金救助。

針對豪雨帶來淹水狀況，農業部農糧署今天上午會同農業局、蘆竹區公所、桃園市農會、蘆竹區農會與桃園農改場等單位，前往蘆竹區海湖低窪地區勘查農田水利溝渠清淤及2處農場溫網室蔬菜受災現況。

農業局長陳冠義指出，蘆竹區部分農場受風神颱風外圍環流夾帶豪雨影響，導致田區不結球白菜浸水等災情；此外還有蕎麥、大豆及高粱等低耗水作物災情，主要都是葉菜類等蔬果，初估損失逾百萬元，農業局將依農業天然災害查報作業規定啟動勘災程序，並報請農業部以現金救助農民。

農業局強調，根據中央氣象署天氣預報，近日仍有豪大雨發生之機率，特別提醒種植低耗水作物農友，應注意農作防災及加強排水措施。後續倘有災情顯現，請農民主動向當地區公所通報，並利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝災害損失照片，以利後續災損補助申請。

局長陳冠義表示，「智慧農業防災平台」整合氣象署、水務局及桃園市自建10處微型氣象站資訊，透過「桃園智農小幫手」LINE官方帳號推播即時災害警訊，強化區域示警及災防應變。鼓勵農友免費加入「桃園智農小幫手」官方LINE帳號：https://lin.ee/wux6VPo，以隨時掌握災防資訊。