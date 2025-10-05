　
地方焦點

響應世界動物日！新北推動路殺防治　打造動物安全廊道

▲新北推動路殺防治 打造動物安全廊道。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局於土城清水國小辦理路殺環境教育講座，將野生動物保護的意識向外延伸至家庭與社區。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

昨（4日）為「世界動物日」，全球共同倡議尊重生命、守護生態。新北市政府農業局今年以「一條安全回家的路」為主題，積極推動教育推廣與友善設施建設，旨在降低野生動物穿越道路時面臨的「路殺」風險，建構人與自然和諧共存的友善城市。

農業局表示，新北市擁有豐富的生態資源，然而隨著交通建設發展與車流增加，野生動物在覓食、遷徙或繁殖過程中，常需冒險穿越馬路，導致路殺事件頻傳。為提升動物通行安全，農業局持續推動路殺防治措施，自2018年至今已設置7處生態廊道，類型包含涵洞、斜坡道及警示標誌等。

▲新北推動路殺防治 打造動物安全廊道。（圖／新北市農業局提供）

▲汐止八連路設置廊道，透過自動相機監測，拍攝到多種動物使用廊道通行「蝙蝠」。

其中，去年底於汐止區八連路新設的「截水梯形過路廊道」，成效尤其顯著。農業局表示，今年初起透過自動相機監測，已記錄到多種動物利用該廊道安全穿越，從行動敏捷的蝙蝠，到體型嬌小的青蛙，甚至包括白鼻心、鼬獾等中型哺乳類。結果顯示該廊道具有良好的「生態通透性」，能有效連結被道路切割的兩側棲地，引導動物選擇安全路徑。

除了硬體建設，保育觀念的扎根同樣重要。農業局持續於新店、八里、樹林、貢寮、板橋、土城、石碇等地校園，辦理路殺防治教育課程，累計參與學生已超過1,200名。課程透過真實案例與影像，讓學子認識路殺現況，並學習使用「臺灣動物路死觀察網」進行科學記錄，將保育理念轉化為具體行動，讓生態保護意識從校園延伸至家庭與社區。

▲新北推動路殺防治 打造動物安全廊道。（圖／新北市農業局提供）

農業局長諶錫輝強調，新北市致力於棲地復育與生態廊道建設，未來將持續透過環境教育講座及生命教育課程，深化路殺防治觀念。他期盼引導學童以創新思維與所學專長，在未來各行各業中融入友善生態的觀念。同時，他也邀請全民共同成為「公民科學家」，關注周遭生態，並透過農路改善工程結合生態廊道的規劃，實現「人與動物都能安全使用道路」的願景，共同打造新北市成為人與野生動物共榮的宜居城市。

響應世界動物日！新北推動路殺防治　打造動物安全廊道

新莊賓士撞分隔島「翹孤輪」　駕駛疲勞釀禍　

新莊賓士撞分隔島「翹孤輪」　駕駛疲勞釀禍　

新北市新莊區新北大道與思源路口，昨(5)日晚間11時許發生一起交通事故，一名男子駕駛賓士車行經該路段時，疑因疲勞恍神自撞分隔島，所幸男子僅身體多處擦挫傷，無生命危險。詳細肇事原因有待進一步調查 。

新北濕地藝術季登場　侯友宜啟動「種籽之旅」

新北濕地藝術季登場　侯友宜啟動「種籽之旅」

新北推出20條寵物旅遊路線　即日起開放票選抽大獎

新北推出20條寵物旅遊路線　即日起開放票選抽大獎

北大高中二期校舍啟動　侯友宜：持續完善在地就學環境

北大高中二期校舍啟動　侯友宜：持續完善在地就學環境

新北推育兒社宅加籤及青年租補

新北推育兒社宅加籤及青年租補

