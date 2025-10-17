無人機灑藥力抗紅火蟻　桃市智慧農業陸空雙管齊下

▲桃園市農業局今天上午在楊梅區舉辦「無人機撒佈入侵紅火蟻防治餌劑示範觀摩會」，無人機現場操作示範。（圖／桃市農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府農業局、國家紅火蟻防治中心與楊梅區公所，今（17）日在楊梅區高山里市民活動中心舉辦「無人機撒佈入侵紅火蟻防治餌劑示範觀摩會」，農業局局長陳冠義指出，透過智慧科技創新防治作為，可望有效減少區域紅火蟻族群數，更降低農民被紅火蟻螫咬受傷機率。

▲桃園市農業局透過無人機撒佈入侵紅火蟻防治餌劑，可有效減少區域紅火蟻族群數量。（圖／桃市農業局提供）

這項示範觀摩會共有包括交通部鐵道局、民航局、水利署、市府環保局、水務局、養工處等相關局處及各區公所逾50名相關人員實地觀摩學習，透過智慧科技創新防治作為，有效減少區域紅火蟻族群數。

▲透過無人機撒佈入侵紅火蟻防治餌劑，不但有效降低紅火蟻族群，且可在0.5個工作日完成逾50公頃之防治面積。（圖／桃市農業局提供）

農業局長陳冠義表示，桃園去年首次在大溪月眉地區辦理無人機灑藥作業，是台灣西部地區首次使用無人機防治用於農地縣市。今年延續無人機防治，選定面積寬廣、空曠的楊梅區第2期休耕地及周邊斜坡地、雜木林等區域進行空中無人機防治。在確認晴朗無雨、風速風向許可、作業環境安全許可後，由合格無人機操作飛手設定飛行高度、航線、飛行速度後，在0.5個工作天內即可完成逾50公頃之防治面積，陸、空防治作業併行，利用GPS定位與精準定量撒布生長調節劑型餌劑，防治覆蓋率由傳統的70%提高至90%以上，以降低紅火蟻棲群密度與發生率。

▲桃園市農業局透過無人機撒佈入侵紅火蟻防治餌劑示範觀摩會，提升智慧科技創新防治作為。（圖／桃市農業局提供）

根據國家紅火蟻防治中心調查，桃園市於2022年首度達成發生率降至20%以下，近年最佳績效更下降至17.2%，顯示農業局推動多元防治策略已具成果。農業局提醒，紅火蟻為雜食性害蟲，不僅捕食土棲動物、破壞土壤棲地，更容易造成生態破壞與農業損失外，其螫針毒液會引起灼熱、疼痛與膿皰，嚴重時可導致過敏性休克甚至死亡，農民與民眾仍須小心防範。