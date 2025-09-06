比好兄弟還可怕！中元普渡潑猴搶水果　嬤遭推倒頭重摔畫面曝光

記者許宥孺／高雄報導

今（6）日是中元節，傳統習俗都會準備供品水果普渡好兄弟。有民眾今日上午行經高雄柴山附近時，直擊一位阿嬤手上提著水果，一旁的獼猴為了搶食，竟猛力出手推倒阿嬤，導致阿嬤重跌在地，熱心民眾趕快上前關心，幸好沒有大礙。

有民眾表示，今天上午10點前往元亨寺途中，遇到一隻猴子搶食水果，竟將一位老奶奶推倒，幸好已協助老奶奶起身，目前無大礙。他也呼籲路過民眾，避免使用塑膠袋裝水果或食物，改用提籃或布袋，以降低猴子搶食的風險。

▲柴山屢傳獼猴搶食。（圖／threads/1xyz_yo提供）



據民眾提供的行車紀錄器錄下驚悚一幕，獼猴為了搶食水果，朝阿嬤身上一推，導致阿嬤重心不穩，整個人往後重重一摔，倒在馬路中央，屁股和頭部著地，奶奶痛的直摸頭。幸好熱心民眾發現後趕緊停下並幫忙擋車，即時關心老奶奶的傷勢。

事發地點位於鼓山區興隆路，一旁就是壽山國家公園，屬於台灣獼猴自然棲息地，近年頻傳獼猴與登山客、遊客搶食。高雄市農業局表示，近期適逢普渡拜拜期間，進入獼猴棲息環境時，避免手提塑膠袋與食物不露白，避免引起獼猴搶食，同時請落實「不接觸、不干擾、不餵食」的「防猴三不」原則。

▲獼猴欲劫走阿嬤手中的水果，推倒阿嬤。（圖／threads/1xyz_yo提供）



農業局指出，如遭受獼猴侵擾有驅離需求可撥打1999，由農業局派員協助。若遭遇持續騷擾性獼猴個體，可向農業局申請設置誘捕籠，在獼猴常逗留的區域放置誘捕籠進行誘捕。

農業局表示，民眾於公共場所被獼猴抓傷，能否理賠需視各場域管理單位是否有投保「公共意外責任險」而定，提醒民眾仍應以自我防範為主。