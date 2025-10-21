　
社會 社會焦點 保障人權

持菜刀猛砍友人頭胸「大量出血」　狠男辯「沒殺人意圖」下場曝

▲桃園市楊姓男子去年9月不滿張姓友人責怪工作問題，竟持菜刀朝其頭部揮砍數刀，導致其頭部、左手與胸部等處大量噴血，經緊急送醫急救才救回。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲楊姓男子去年9月不滿張姓友人責怪工作問題，竟持菜刀朝其頭部揮砍，被害人經緊急送醫急救才救回。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子去年9月在龜山區友人住處聊天，不滿張姓友人責怪工作問題，惱羞成怒衝入廚房持菜刀朝其頭部揮砍數刀，張以手抵擋仍導致頭、左手與胸部等處大量噴血，經友人緊急送醫急救才救回；桃園地檢署複訊時，楊男辯稱「就隨便亂砍、但沒殺人意圖」，檢方不採信其辯詞，偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，36歲的楊姓男子與張姓友人為同事關係，雙方於去年9月4日下午5時許，在龜山區林姓友人住處聊天，張姓友人因楊男工作問題予以責備，還一度作勢以酒瓶毆打楊男，楊男情緒失控衝入廚房，持菜刀朝張男頭部揮砍數刀，張以左手阻擋，仍導致左頂骨、左手腕頂骨等處開放性骨折、左手掌、右前臂、胸壁等多處撕裂等傷害，瞬間血濺四處，友人見狀立即打電話向消防局119求助，緊急送醫救治而救回一命。經龜山警方獲報後將依殺人未遂罪嫌將楊男移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，楊男坦承有傷害犯行，惟矢口否認有殺人未遂犯行，辯稱沒有印象攻擊何處，就隨便亂砍等語；檢方查出，楊男在警訊時時供稱，當時遭對方數落，還遭對方出手毆打、拿酒瓶攻擊等，隨即衝入廚房拿菜刀反擊，沒有砍對方頭部，想殺對方之意等語。

檢方根據被害人醫院斷證明、警方提供現場照片等佐證，足見被告確實朝被害人頭部揮砍無疑，可預見遭攻擊後大量失血死亡之結果，堪認被告下手實行時用力甚猛，才可能造成如此程度傷害。檢方不採信被告之辯詞，被告所為，係觸犯刑法之殺人未遂罪嫌，檢方偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

黑吃黑劫走200萬「僅2張真鈔」　2匪搶2000元判囚1年3月

►污泥倒農地！桃檢、環保局查獲「廢土回填集團」　5人羈押禁見

法務部保護司視察桃檢業務評鑑　毒品戒癮處遇執行率達8成獲好評

10/19 全台詐欺最新數據

447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

又爆閃兵「全因王大陸」！主嫌推銷業績　陳柏霖、修杰楷成活招牌
快訊／書偉逃兵　相信音樂道歉：評估並調整藝人工作
坤達拘提撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」
演唱會唱又跳竟免役！公民老師怒「藝人逃兵就是該死」：學學南韓
快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑3
威廉閃兵…阿緯才掛保證「其他人100％合情合理」！　3天後小
偽造證明閃兵慘了！藝人逃兵爆第三波　內政部：最高可處5年徒刑
賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被上銬」嚇傻
快訊／修杰楷認了閃兵！花15萬「高血壓拚免役」　成替代役乾脆
坤達「當年氣胸免役」！胸前有手術傷疤　復出跳16蹲被酸：合理

桃園「喪屍煙彈」販毒集團被瓦解　3男女起訴

桃園市徐姓男子與綽號「鴨子」的陳姓女友夥同古姓男子共組「喪屍煙彈」販售集團，由徐男在中壢區住所充當製毒工廠，並購入製造原料後，由陳女以製毒工具製造第二級毒品俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，以每顆2000元至2600元不等價格，指示古姓男子販售圖利，案經中壢警方持法院核發搜索票在中壢壢區徐男與古男住處扣得毒品等證物；桃檢複訊時，徐、古2人均推稱是陳女製造販售，檢方偵結依毒品危害防制條例之製造、販售第二級毒品罪嫌將3人提起公訴。

桃園男違規拒攔查狂逃　警連開5槍射爆輪胎

母親連續虐待子女！檢方痛斥：令人髮指

莽男徒手毆打+辱罵清潔隊員五字經　結局出爐

混血小網紅遭控殺人未遂！拒賠120萬

莽男菜刀猛砍友人頭部及時送醫桃檢殺人未遂

