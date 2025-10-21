持菜刀猛砍友人頭胸「大量出血」　狠男辯「沒殺人意圖」下場曝

▲楊姓男子去年9月不滿張姓友人責怪工作問題，竟持菜刀朝其頭部揮砍，被害人經緊急送醫急救才救回。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子去年9月在龜山區友人住處聊天，不滿張姓友人責怪工作問題，惱羞成怒衝入廚房持菜刀朝其頭部揮砍數刀，張以手抵擋仍導致頭、左手與胸部等處大量噴血，經友人緊急送醫急救才救回；桃園地檢署複訊時，楊男辯稱「就隨便亂砍、但沒殺人意圖」，檢方不採信其辯詞，偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，36歲的楊姓男子與張姓友人為同事關係，雙方於去年9月4日下午5時許，在龜山區林姓友人住處聊天，張姓友人因楊男工作問題予以責備，還一度作勢以酒瓶毆打楊男，楊男情緒失控衝入廚房，持菜刀朝張男頭部揮砍數刀，張以左手阻擋，仍導致左頂骨、左手腕頂骨等處開放性骨折、左手掌、右前臂、胸壁等多處撕裂等傷害，瞬間血濺四處，友人見狀立即打電話向消防局119求助，緊急送醫救治而救回一命。經龜山警方獲報後將依殺人未遂罪嫌將楊男移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，楊男坦承有傷害犯行，惟矢口否認有殺人未遂犯行，辯稱沒有印象攻擊何處，就隨便亂砍等語；檢方查出，楊男在警訊時時供稱，當時遭對方數落，還遭對方出手毆打、拿酒瓶攻擊等，隨即衝入廚房拿菜刀反擊，沒有砍對方頭部，想殺對方之意等語。

檢方根據被害人醫院斷證明、警方提供現場照片等佐證，足見被告確實朝被害人頭部揮砍無疑，可預見遭攻擊後大量失血死亡之結果，堪認被告下手實行時用力甚猛，才可能造成如此程度傷害。檢方不採信被告之辯詞，被告所為，係觸犯刑法之殺人未遂罪嫌，檢方偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。