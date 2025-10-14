　
i郵購「1700項農產品」祭5優惠　全部免運、購物金點數10倍送

▲▼中華郵政推出台灣農產好物線上優惠。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政推出台灣農產好物線上優惠。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為推動台灣農產好物，中華郵政與農業部農糧署合作建置的「農糧署推薦區」邁入第5年，集結超過1700項台灣優質農產品。中華郵政宣布，即日起至10月31日止，i郵購推出「農郵精選集-5購好康」線上優惠，最多可同時享五重優惠，年銷售業績力拼2600萬元。

i郵購「農郵精選集–5購好康」線上優惠，祭出五重好康回饋，第1重為滿額贈，單筆消費滿3000元贈限量波波鴿書包；第2重滿額抽，單筆消費滿500元即可抽「年度10大推薦精選箱」；第3重免運送到家，不限金額全部免運費；第4重刷卡回饋，刷郵政VISA卡享購物金點數10倍送，每周五消費滿千現折120元；第5重推i郵箱取貨再送購物金。

中華郵政副主任委員王婉如表示，今年1月到9月「農糧署推薦區」銷售業績已達1900萬元，今年的目標預估可上看2600萬元，比去年成長約10%。此外，根據中華郵政分析，往年銷售最好的農產品為台中水梨，其次是文旦，不過今年文旦產量減少也影響銷售量。

除線上銷售外，中華郵政與農糧署10月18日及19日兩天也將在高雄「衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場」共同舉辦實體展售市集，時間自上午10時至下午5時止，現場有20家台灣優質小農品牌，提供試吃試飲及多樣購物優惠。

10/13 全台詐欺最新數據

i郵購「1700項農產品」祭5優惠　全部免運、購物金點數10倍送

