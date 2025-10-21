竹聯幫MV「玩槍吸毒」樣樣來　桃警強勢查辦壓制黑幫氣焰

▲針對竹聯幫信堂承信會於網路影音串流平台發布有關該幫派組合歌曲，警方已報請桃園地檢署指揮偵辦中。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對網路影音串流平台最近發布黑幫組合歌曲情資，桃園市警局查出疑似以竹聯幫信堂承信會名義在網路影音串流平台發布幫派組合歌曲，為避免黑幫藉此提升聲勢、吸收成員加入或煽誘他人犯罪，市警局刑事警察大隊等單位除調查製作、發布影片者身分與追查影像中出現槍械外，並報請桃園地檢署指揮偵辦，根據新修正組織犯罪防制條例，採取最嚴厲之打擊措施，以強勢壓制幫派囂張氣焰。

有鑑於疑似以竹聯幫信堂承信會名義於今年10月16日在網路影音串流平台發布頌揚該幫派之歌曲，並在影音中把玩槍械、彈藥、施用毒品等犯罪行為，桃園市局局長廖恆裕指派市警局刑大掃黑專責隊積極蒐報影音中可能涉及之黑幫成員犯罪事證，針對相關人、地、車輛及背後幕後藏鏡人蒐報，強勢查辦幫派組織；將持續清查轄區不法分子、幫派經營或賴以為生處所，積極查察相關不法犯行，以維護桃園市治安。桃園市警局今年針對轄內幫派組織進行打擊，計偵辦58個組織、緝獲犯嫌352人及查扣不法利得2億81萬6,497元。

▲桃園市警局今年針對轄區黑幫積極查緝不法槍械，成果優異。（資料照／記者沈繼昌攝）

市警局發現，該影片雖已從發布之社群媒體撤除，部分網友仍留言「我也想看」、「卡」、「認同」、「想聽」、「求」等有興趣之字眼，為避免妨害社會秩序及治安，市警局呼籲民眾勿在各大社群媒體進行轉傳或回應，以免涉及不法。

市警局基於對黑幫零容忍、強力打擊不手軟之態度，將聚焦任何幫派組合藉任何方式提升該組合聲勢之手法予以嚴厲打擊，消滅幫派組合囂張氣焰，以使民眾對本轄治安感到安心。