災後重建！新北農業局完成18件復建工程　恢復北海岸農業命脈

▲新北市金山區農路及野溪復建工程。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024年10月，山陀兒颱風侵襲新北市，造成萬里、金山、石門、三芝及淡水等北海岸地區多條野溪護岸沖毀、農路坍塌，災情嚴重，對當地居民交通安全及農業生產造成巨大衝擊。新北市農業局於今年8月順利完成共計18件復建工程，全面恢復受損設施功能，降低農民與居民生活不便。

2024年山陀兒颱風期間，因颱風外圍環流與東北季風交互作用，導致北海岸出現強降雨。其中，新北市金山區磺溪及三芝區八連溪、大屯溪因溪水暴漲，災情尤為嚴重，造成多處淹水、護岸沖毀及部分農路遭沖斷。新北市農業局第一時間辦理農路搶通與溪流搶災作業，並爭取復建經費超過2.5億元，共核定18件復建工程。工程內容包括設置固床工、施作護岸、改善河道及修復農路，大幅提升北海岸地區野溪排水及農業生產環境之安全。

▲新北市三芝區青山路復建工程。

農業局表示，本次野溪復建工程挑戰極高，不僅地形崎嶇、河道湍急，施工機具進出受限，部分區段更須透過臨時便道或小型機具逐步推進。此外，新設構造物及施工便道需取得地主同意，加上天候不穩，豪雨時常迫使工程停工，施工進度面臨嚴峻考驗。

工程團隊逐步克服各項挑戰，秉持「安全與品質優先」原則，兼顧生態友善。施工過程中，靈活利用災害沖刷下的石材，採取砌石護岸工法，營造多孔隙空間，提供野生動物適合的棲息環境；同時以固床工調整流速、穩定河床，逐步克服各項挑戰。最終，工程不僅成功完成護岸重建、邊坡穩固及農路修復，更兼顧生態保育需求，營造出更安全、對物種更友善的河川環境，為地方安全與生態永續奠定堅實基礎。

農業局長諶錫輝表示，這次山陀兒颱風復建工程，展現了團隊面對艱鉅挑戰仍能堅持品質與效率的精神，不僅保障居民生命財產安全，也兼顧生態永續，讓農業生產與自然環境共存共榮。未來市府將持續強化防災設施，守護市民安全與農業發展。