　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

災後重建！新北農業局完成18件復建工程　恢復北海岸農業命脈

▲新北農業局完成18件復建工程。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市金山區農路及野溪復建工程。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024年10月，山陀兒颱風侵襲新北市，造成萬里、金山、石門、三芝及淡水等北海岸地區多條野溪護岸沖毀、農路坍塌，災情嚴重，對當地居民交通安全及農業生產造成巨大衝擊。新北市農業局於今年8月順利完成共計18件復建工程，全面恢復受損設施功能，降低農民與居民生活不便。

2024年山陀兒颱風期間，因颱風外圍環流與東北季風交互作用，導致北海岸出現強降雨。其中，新北市金山區磺溪及三芝區八連溪、大屯溪因溪水暴漲，災情尤為嚴重，造成多處淹水、護岸沖毀及部分農路遭沖斷。新北市農業局第一時間辦理農路搶通與溪流搶災作業，並爭取復建經費超過2.5億元，共核定18件復建工程。工程內容包括設置固床工、施作護岸、改善河道及修復農路，大幅提升北海岸地區野溪排水及農業生產環境之安全。

▲新北農業局完成18件復建工程。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市三芝區青山路復建工程。

農業局表示，本次野溪復建工程挑戰極高，不僅地形崎嶇、河道湍急，施工機具進出受限，部分區段更須透過臨時便道或小型機具逐步推進。此外，新設構造物及施工便道需取得地主同意，加上天候不穩，豪雨時常迫使工程停工，施工進度面臨嚴峻考驗。

工程團隊逐步克服各項挑戰，秉持「安全與品質優先」原則，兼顧生態友善。施工過程中，靈活利用災害沖刷下的石材，採取砌石護岸工法，營造多孔隙空間，提供野生動物適合的棲息環境；同時以固床工調整流速、穩定河床，逐步克服各項挑戰。最終，工程不僅成功完成護岸重建、邊坡穩固及農路修復，更兼顧生態保育需求，營造出更安全、對物種更友善的河川環境，為地方安全與生態永續奠定堅實基礎。

農業局長諶錫輝表示，這次山陀兒颱風復建工程，展現了團隊面對艱鉅挑戰仍能堅持品質與效率的精神，不僅保障居民生命財產安全，也兼顧生態永續，讓農業生產與自然環境共存共榮。未來市府將持續強化防災設施，守護市民安全與農業發展。

【更多新聞】

►金價狂飆！黃金博物館220kg「大金磚」身價逼近9億　21年漲10倍

►新北鼬獾頭卡玻璃罐險窒息　動保處即刻救援助野放

►強化隧道救援能量！新北消防萬里隧道電動車火災演練

►校名融入意象！新北大鵬國小遊戲場亮相　打造快樂學習新天地

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人
謝霆鋒遭雷射光射中　頭髮燒焦！
快訊／台南夜間車禍7人送醫
黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」
直接吃鮭魚「比魚油更有效」！專家曝3大好處：是超級食物

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

災後重建！新北農業局完成18件復建工程　恢復北海岸農業命脈

新北府中遊龍陸橋拆除完成　縣民大道重現開闊明亮風貌

新北景觀處響應世界洗手日　公園貼心設施守護民眾健康

嘉義「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清：無任何關聯

守護打火兄弟健康！基隆消防局增設「安全衛生科」

進駐災區18天！花蓮慈院醫療站功成交棒　光復衛生所接棒

國慶連假熱爆台南古蹟園區湧人潮　三日收入破200萬元創新高

亞太童軍盛會台南設攤高雄會議　展現城市魅力與國際交流能量

《城垣・藝境》府城美術聯展登場！　五大校系共創台南300年風華

做工行善團雙十不停工！　台南勞工局完成第310戶修繕

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

網上學到餵藥技巧來實測　貓被包成肉粽堅決不吞XD

災後重建！新北農業局完成18件復建工程　恢復北海岸農業命脈

新北府中遊龍陸橋拆除完成　縣民大道重現開闊明亮風貌

新北景觀處響應世界洗手日　公園貼心設施守護民眾健康

嘉義「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清：無任何關聯

守護打火兄弟健康！基隆消防局增設「安全衛生科」

進駐災區18天！花蓮慈院醫療站功成交棒　光復衛生所接棒

國慶連假熱爆台南古蹟園區湧人潮　三日收入破200萬元創新高

亞太童軍盛會台南設攤高雄會議　展現城市魅力與國際交流能量

《城垣・藝境》府城美術聯展登場！　五大校系共創台南300年風華

做工行善團雙十不停工！　台南勞工局完成第310戶修繕

已經聲請保護令！幼童洗碗一半遭父「持槍射大腿」　還連賞3巴掌

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

林書緯9助攻串聯！新北國王狂勝夢想家19分　開季2連勝

快訊／台南夜間車禍7人送醫　9歲男童小腿開放性骨折

S媽臨時「缺席公益活動」喊卡原因曝光！　廖家儀親揭她私下暖舉

謝霆鋒重慶開唱「遭雷射光燒焦頭髮」　他兩度閃避畫面曝光

黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」

災後重建！新北農業局完成18件復建工程　恢復北海岸農業命脈

母親視角看白色恐怖！小薰「以肉易肉」被兒發現…奪人權電影首獎

新北府中遊龍陸橋拆除完成　縣民大道重現開闊明亮風貌

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

地方熱門新聞

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

送154份餐給光復國小！花蓮老闆被讚爆

南投彩虹織女決賽與國慶焰火同日登場

雲林褒忠鄉連假「送肉粽」！路線曝光

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

桃園有愛無礙親子泡泡派對　千人參加好溫馨　

台南東區店家冰箱起火！住警器響老闆急報案滅火

南投縣推托育人員職業訓練班

國慶連假熱爆台南古蹟園區湧人潮三日收入破200萬元創新高

1碗泡麵的溫暖　警助餓壞單車男補力返家

大庄媽遶境北港7天6夜　回鑾萬人空巷相迎

台南仁德老婦呼吸衰竭倒地！歸仁高救隊視訊醫師院前插管救命

何志偉副秘書長八德扶轎祈福　盼每位女孩能自由做自己

雙十連假來竹風好市集嚐美食

更多熱門

相關新聞

夢想嘉年華汐止踩街　侯友宜：打造共融社會

夢想嘉年華汐止踩街　侯友宜：打造共融社會

「2025夢想嘉年華」今（11日）下午在新北市汐止區熱鬧登場，今年以「變。CHANGE」為主題，吸引眾多主題花車及國內外40組藝術團體歡樂踩街。市長侯友宜特別到場與民同樂，並提倡社會共融、性別平等，呼籲大家用「包容、尊重、互愛」讓社會更和諧。

新北促參考核「特優」3連霸　打造全齡運動城市

新北促參考核「特優」3連霸　打造全齡運動城市

2025夢想嘉年華－「變。CHANGE」，汐止熱力開場！

2025夢想嘉年華－「變。CHANGE」，汐止熱力開場！

租車半途突起火！騎士狂按喇叭救一車人

租車半途突起火！騎士狂按喇叭救一車人

太平洋高壓太強「高溫再撐一周」　10/19東北季風殺到迎降溫

太平洋高壓太強「高溫再撐一周」　10/19東北季風殺到迎降溫

關鍵字：

新北市農業局山陀兒颱風復建工程北海岸

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

趙露思新戲「徹底卸妝」摘美瞳！素顏痛哭戲被封神

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面