　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

保障外送員權益！民進黨團推專法　納6大部會共管、拚創四方多贏

▲▼民進黨立法院黨團召開「民進黨團提出外送專法 保障外送員權益 創造客、店、平台多贏」記者會，立委鍾佳濱、林月琴、吳思瑤、陳培瑜、范雲，與多名外送平台業者共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立法院黨團召開「民進黨團提出外送專法 保障外送員權益 創造客、店、平台多贏」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

近年來外送平台市場蓬勃發展，目前全國已有超過14.5萬名外送員，但權益卻未獲得充分保障，常出現報酬不透明、莫名遭到平台停權等困境。對此，民進黨團提出「外送員權益保障及外送平台管理法」，並端出「十大亮點」，從薪資、保險、離線權到申訴機制全方位入法，也首度明確六大部會共管權責，強調以勞動部為主責機關，力求打造消費者、店家、平台與外送員四方多贏的產業新秩序。

民進黨團今（21日）上午召開「提出外送專法 保障外送員權益 創造客、店、平台多贏」記者會，出席名單包括黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、政策會執行長吳思瑤、副書記長林月琴、副幹事長范雲以及全國外送產業工會理事長陳昱安、全國外送產業工會發言人蘇柏豪、台北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉、桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎、彰化縣網路平台外送員職業工會理事長許英義，記者會上也一同呼喊口號，「外送員為您送餐，民進黨為您保障」。

民進黨團指出，與在野黨版本相比，民進黨團版更加明確地訂定各部會的權責分工，藉由跨部會合作，保障外送員、消費者及合作商家權益，同時讓外送平台保有彈性與創新的空間。

鍾佳濱說，外送員已成為大家生活中不可分離、息息相關的一部分。過去消費者和店家關係由經濟部主管，外送平台則屬於交通部的主管業務，但外送員才是不折不扣、最辛苦的勞工朋友，因此這次民進黨團版把主責機關設為勞動部，整部專法主要是以勞動權益的保障為思索。他強調，民進黨團版本不搶頭香，完備才重要。

▲▼民進黨立法院黨團召開「民進黨團提出外送專法 保障外送員權益 創造客、店、平台多贏」記者會，立委鍾佳濱、林月琴、吳思瑤、陳培瑜、范雲，與多名外送平台業者共同出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者湯興漢攝）

吳思瑤表示，民進黨團版本共25條條文，四大利害關係者全都照顧，從外送員、消費者、店家乃至於平台，有管理、輔導和保障部分，且行政部門六大部會都投入。主管機關由勞動部承擔責任，以保障外送員權益為最大宗，平台管理則是交通部負責，其他店家相關權益由經濟部擔當，食品衛生安全則是衛福部掌管，新興智慧型演算法和後續相關和電子支付由數發部，至於商業保險則是金管會。

吳思瑤和陳培瑜也共同說明草案十大亮點，包括「運費+最低工資，雙重保障外送員基本報酬、「確保外送員離線權，平台不得有不利對待」、「平台不得任意終止契約」、「建立外送員申訴管道及外聘專家處理小組」、「外送員職災保費由平台負責」、「商業保險入法」、「擬定平台與外送員、消費者、店家之間定型化契約」、「維護消費者、外送員個資安全」、「平台有紀錄保存責任，機關有調閱權」、「明確各部會分工，完整保障各方權益」。

▼民進黨團版十大亮點。（圖／民進黨團提供）

▲▼民進黨團今（21日）上午召開「提出外送專法 保障外送員權益 創造客、店、平台多贏」記者會。（圖／民進黨團提供）

▲▼民進黨團今（21日）上午召開「提出外送專法 保障外送員權益 創造客、店、平台多贏」記者會。（圖／民進黨團提供）

▲▼民進黨團今（21日）上午召開「提出外送專法 保障外送員權益 創造客、店、平台多贏」記者會。（圖／民進黨團提供）

范雲說，這次黨團版本突破過去外送員性質到底是承攬還是僱傭的「被迫2選1」處境，遵循像德國、義大利、西班牙等，以「中間勞動者」精神，替外送員找到一條既彈性又安全的路。

蘇柏豪指出，台灣外送平台從2012年至今第13年，但外送平台卻對外送員苛責更高且不合理項目，包括壓榨外送員工資，即便在基本工資一直上漲的今天都在減薪。大家可能很難想像，基本工資年年往上漲，但外送員工資卻是年年往下降，這是不合理也不應該再存在的。希望朝野黨團能合作，在這個會期把外送員保障通過。「外送員已經等了十幾年了，我們不希望再繼續等下去了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小薰曝鄭人碩入伍超狂經歷！被問小杰閃兵傻眼：我又不是他媽
修杰楷、陳柏霖「裝高血壓」閃兵　醫：數字太好偽造
快訊／才說棒棒堂「沒有兵役問題」就被小杰打臉　阿緯道歉了！
快訊／新堰塞湖畫面曝！　施工人員、住戶撤離
快訊／修杰楷、陳柏霖、書偉、小杰全認閃兵！　移送新北檢調查
快訊／土石流紅色警戒增至「3縣市22條」　1處防大規模崩塌
快訊／坤達不在台灣！吳宗憲證實飛加拿大錄《玩很大》哀嘆發聲
事業高峰期當兵的台灣4男星！楊祐寧：錢再賺就有
修杰楷、陳柏霖都認閃兵！律師曝「刑責差異」：建議今天都去自首

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反擊《鏡週刊》！　黃國昌小姨子寄律師函要求移除報導並道歉

感謝「外交神隊友」壯大台灣　林佳龍：打造經濟日不落國關鍵力量

54%民眾不滿意花蓮縣府表現　縣府花公帑登報「宣傳救災成果」反擊

國際危機組織籲歐盟攜手台灣嚇阻中國　外交部樂見：助整體韌性

蕭美琴喊台積電生態系赴美惹議　龔明鑫：不是過去是力量延伸

川習會預期談台灣議題　外交部：台美溝通暢通、保持密切聯繫

熱心民眾「捐百萬」盼助輝達落腳台北　游淑慧點陷入僵局原因

美照被詐團盜用徵友「47歲真心找老公」　高嘉瑜氣炸：年齡差太多！

保障外送員權益！民進黨團推專法　納6大部會共管、拚創四方多贏

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

反擊《鏡週刊》！　黃國昌小姨子寄律師函要求移除報導並道歉

感謝「外交神隊友」壯大台灣　林佳龍：打造經濟日不落國關鍵力量

54%民眾不滿意花蓮縣府表現　縣府花公帑登報「宣傳救災成果」反擊

國際危機組織籲歐盟攜手台灣嚇阻中國　外交部樂見：助整體韌性

蕭美琴喊台積電生態系赴美惹議　龔明鑫：不是過去是力量延伸

川習會預期談台灣議題　外交部：台美溝通暢通、保持密切聯繫

熱心民眾「捐百萬」盼助輝達落腳台北　游淑慧點陷入僵局原因

美照被詐團盜用徵友「47歲真心找老公」　高嘉瑜氣炸：年齡差太多！

保障外送員權益！民進黨團推專法　納6大部會共管、拚創四方多贏

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

二度作證被問「威京小沈已給過」　黃珊珊：柯文哲要我別麻煩人

他長戴降噪耳機頭暈耳鳴　醫揭「聽覺過度補償」傷耳3症狀要小心

想知道他是不是對的人？試試這份在社群爆紅的「八次約會清單」

10月魔法！藍鳥教頭激讚史普林格：沒比他更讓我想派上場的人

小薰曝鄭人碩入伍超狂經歷！被問棒棒堂小杰閃兵傻眼：我又不是他媽

高市早苗是誰？從重金屬鼓手到自民黨鐵娘子　登上日本第1位女首相

反擊《鏡週刊》！　黃國昌小姨子寄律師函要求移除報導並道歉

美媒翻出2年前「追錯飛機」烏龍事件：大谷這次真的要飛多倫多了

白菜泡水裡！豪雨農損逾200萬　農糧署、桃園農業局勘災助農民

修杰楷、陳柏霖「裝高血壓」閃兵　醫：數字太好偽造

BLACKPINK Jennie「脫到剩Bra！」 跳〈Like Jennie〉辣翻

政治熱門新聞

偽造證明閃兵慘了！藝人逃兵爆第三波　內政部：最高可處5年徒刑

快訊／蔣萬安：風雨未達停班停課標準　外出注意安全

豪雨伴強風沒放假被網友灌爆　蔣萬安：平地沒達標

黃國昌小姨子曝光　匯百萬狗仔基金成立「凱思」

政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍營5倍」

板南線今早抵忠孝復興前突「碰」巨響　600乘客受影響換車搭

第三波閃兵案！修杰楷等被帶回　顧立雄：加速研討加嚴兵役體檢

邱毅指勤走兩岸「綠營大老」　一句替賴清德傳話！財富從天而降

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

即／北北基桃停班課？謝國樑：20：00宣布

快訊／北市宣布明正常上班上課　僅「這些小學」停班停課

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

高雄女籃「忘帶選手證」失格！陳其邁發聲

熱心民眾「捐百萬」盼助輝達落腳台北　游淑慧點陷入僵局原因

更多熱門

相關新聞

鄭麗文喊收拾民進黨、攻克南台灣　鍾佳濱酸：跑中南部還中南海？

鄭麗文喊收拾民進黨、攻克南台灣　鍾佳濱酸：跑中南部還中南海？

前藍委鄭麗文當選國民黨主席，她先前曾聲稱，當選後要攻克南台灣、收拾民進黨等。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（20日）表示，要跑中南部還中南海？若是中南部，民進黨一點都不擔心；但如果是中南海，要注意《兩岸人民關係條例》，任何台灣政黨跟地方政府、機關，不得代表國家跟對岸的黨政、機關簽訂任何協議或有任何談判行為。

吳思瑤：鄭麗文就是第二個洪秀柱　敵人已借殼上市

吳思瑤：鄭麗文就是第二個洪秀柱　敵人已借殼上市

「含普發1萬」韌性特別預算三讀　吳思瑤：藍白又砍50億國防預算

「含普發1萬」韌性特別預算三讀　吳思瑤：藍白又砍50億國防預算

迎BLACKPINK開唱！綠委穿粉衣同樂　她嗨喊：我真的是粉絲

迎BLACKPINK開唱！綠委穿粉衣同樂　她嗨喊：我真的是粉絲

黃國昌妻戶籍掛李麗娟名下房產？　綠委酸爆

黃國昌妻戶籍掛李麗娟名下房產？　綠委酸爆

關鍵字：

外送員民進黨團鍾佳濱吳思瑤專法

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面