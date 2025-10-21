保障外送員權益！民進黨團推專法　納6大部會共管、拚創四方多贏

▲民進黨立法院黨團召開「民進黨團提出外送專法 保障外送員權益 創造客、店、平台多贏」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

近年來外送平台市場蓬勃發展，目前全國已有超過14.5萬名外送員，但權益卻未獲得充分保障，常出現報酬不透明、莫名遭到平台停權等困境。對此，民進黨團提出「外送員權益保障及外送平台管理法」，並端出「十大亮點」，從薪資、保險、離線權到申訴機制全方位入法，也首度明確六大部會共管權責，強調以勞動部為主責機關，力求打造消費者、店家、平台與外送員四方多贏的產業新秩序。

民進黨團今（21日）上午召開「提出外送專法 保障外送員權益 創造客、店、平台多贏」記者會，出席名單包括黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、政策會執行長吳思瑤、副書記長林月琴、副幹事長范雲以及全國外送產業工會理事長陳昱安、全國外送產業工會發言人蘇柏豪、台北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉、桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎、彰化縣網路平台外送員職業工會理事長許英義，記者會上也一同呼喊口號，「外送員為您送餐，民進黨為您保障」。

民進黨團指出，與在野黨版本相比，民進黨團版更加明確地訂定各部會的權責分工，藉由跨部會合作，保障外送員、消費者及合作商家權益，同時讓外送平台保有彈性與創新的空間。

鍾佳濱說，外送員已成為大家生活中不可分離、息息相關的一部分。過去消費者和店家關係由經濟部主管，外送平台則屬於交通部的主管業務，但外送員才是不折不扣、最辛苦的勞工朋友，因此這次民進黨團版把主責機關設為勞動部，整部專法主要是以勞動權益的保障為思索。他強調，民進黨團版本不搶頭香，完備才重要。

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者湯興漢攝）

吳思瑤表示，民進黨團版本共25條條文，四大利害關係者全都照顧，從外送員、消費者、店家乃至於平台，有管理、輔導和保障部分，且行政部門六大部會都投入。主管機關由勞動部承擔責任，以保障外送員權益為最大宗，平台管理則是交通部負責，其他店家相關權益由經濟部擔當，食品衛生安全則是衛福部掌管，新興智慧型演算法和後續相關和電子支付由數發部，至於商業保險則是金管會。

吳思瑤和陳培瑜也共同說明草案十大亮點，包括「運費+最低工資，雙重保障外送員基本報酬、「確保外送員離線權，平台不得有不利對待」、「平台不得任意終止契約」、「建立外送員申訴管道及外聘專家處理小組」、「外送員職災保費由平台負責」、「商業保險入法」、「擬定平台與外送員、消費者、店家之間定型化契約」、「維護消費者、外送員個資安全」、「平台有紀錄保存責任，機關有調閱權」、「明確各部會分工，完整保障各方權益」。

▼民進黨團版十大亮點。（圖／民進黨團提供）

范雲說，這次黨團版本突破過去外送員性質到底是承攬還是僱傭的「被迫2選1」處境，遵循像德國、義大利、西班牙等，以「中間勞動者」精神，替外送員找到一條既彈性又安全的路。

蘇柏豪指出，台灣外送平台從2012年至今第13年，但外送平台卻對外送員苛責更高且不合理項目，包括壓榨外送員工資，即便在基本工資一直上漲的今天都在減薪。大家可能很難想像，基本工資年年往上漲，但外送員工資卻是年年往下降，這是不合理也不應該再存在的。希望朝野黨團能合作，在這個會期把外送員保障通過。「外送員已經等了十幾年了，我們不希望再繼續等下去了」。