鄭麗文喊收拾民進黨、攻克南台灣　鍾佳濱酸：跑中南部還中南海？

記者詹詠淇／台北報導

前藍委鄭麗文當選國民黨主席，她先前曾聲稱，當選後要攻克南台灣、收拾民進黨等。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（20日）表示，要跑中南部還中南海？若是中南部，民進黨一點都不擔心；但如果是中南海，要注意《兩岸人民關係條例》，任何台灣政黨跟地方政府、機關，不得代表國家跟對岸的黨政、機關簽訂任何協議或有任何談判行為。

針對國民黨主席選舉期間，中共介選傳聞不斷，民進黨團幹事長鍾佳濱今（20日）上午受訪表示，台灣是民主多元國家，各政黨有其既定立場和意識形態，甚至政黨內部也有不同想法的黨員。這次國民黨選出的新任黨主席，很明顯是由國民黨黃復興黨部的支持而當選的，尊重國民黨內民主，但要提醒，未來鄭麗文上任後，可能急著討好這些「復興藍」，而民進黨作為執政黨，是以全民福祉為優先，和社會中道力量對話，滿足社會主流期待，來推動國家大政。

鍾佳濱認為，中共介選疑雲，讓大家可能認為國民黨新任黨主席是某境外勢力的棋子、工具，是否為真是國民黨本身要面對的，民進黨一向能回應社會主流期待，要爭取人民福祉、捍衛台灣民主。

至於鄭麗文先前曾聲稱，當選後要攻克南台灣的綠營縣市，並指自己出身民進黨，懂得如何收拾民進黨。鍾佳濱則說，新任國民黨主席的願景、抱負都予以尊重，但恐怕國民黨要先回應他們的資深黨員趙少康等人提的質疑。

鍾佳濱認為，鄭麗文要急於開拓她所謂的中南部選票前，還是要回應目前國民黨黨內其他民選公職最擔心的，就是這次黨主席選舉似乎跟台灣的主流民意脫節，擔心鄭麗文過度討好、迎合「復興藍」的言論，反而造成其他黨內民選公職在未來選舉的包袱。因此，民進黨團要重申，針對這次國民黨主席選舉遭境外勢力介選，中共和未來國民黨主席一定要對台灣社會清楚交代。

鍾佳濱也質疑，鄭麗文就任黨主席後，是會往中南部跑，還是中南海跑？若往中南部跑，民進黨一點都不擔心，但如果她往中南海跑，要嚴正提醒，台灣各政黨要跟其他國家政黨交流，是各政黨自主權利，但進行兩岸交流時要根據《兩岸人民關係條例》，台灣任何地方的機關、政黨，不得代表國家跟對岸簽訂任何協議，這攸關國家主權、法律定位。

鍾佳濱正告鄭麗文，要跑中南部，台灣是民主國家，各政黨自由競爭，「我們歡迎妳」，但如果鄭麗文要跑中南海，請注意《兩岸人民關係條例》，任何台灣政黨跟地方政府、機關，不得代表國家跟對岸的黨政、機關簽訂任何協議或有任何談判行為。