吳思瑤頭皮發麻：鄭麗文就是第二個洪秀柱　敵人已借殼上市

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

前立委鄭麗文以超過五成的得票率當選國民黨主席。民進黨立委吳思瑤今（19日）直言，「鄭麗文就是第二個洪秀柱」，她當選後國民黨名符其實成為「中國」的國民黨，天下沒有白吃的午餐，「中共對於鄭麗文的政治投資，勢必要在未來連本帶利討回去！」民進黨立委賴瑞隆則呼籲，希望國民黨、鄭麗文以台灣、人民為優先，停止親中行為和讓台灣更加紛亂的行為。

吳思瑤今（19日）在社群平台直言，「鄭麗文就是第二個洪秀柱！甚至比洪秀柱更洪秀柱！」鄭麗文當選國民黨主席，國民黨就名符其實成為「中國」的國民黨了！一場共產黨比國民黨更搶戲的主席選舉後，「頭皮發麻的豈止是台灣派的我們？國民黨內的中華民國派應當更憂心忡忡」。

吳思瑤認為，天下沒有白吃的午餐，「中共對於鄭麗文的政治投資，勢必要在未來連本帶利討回去！『中國人』鄭麗文還沒上任，註定將站在台灣主流民意的對立面！」因為，「一個中國、拉垮台灣、癱瘓執政」，就是北京交付的最大任務。

吳思瑤說，至於她之前所提醒的國民黨新任黨主席2大挑戰，國會傅崐萁路線，是放手還是約束？藍白合的框架，是延續還是打破？這些問題恐怕是白問了，因為鄭麗文自己無法回答，都得看中國的臉色。

「負責任的執政黨，我們努力做到，忠誠的在野黨，台灣究竟看不看得到？」吳思瑤指出，雖然對未來的政局動盪難以樂觀，但錯愕一天、憂慮一天就好，敵人已經借殼上市了，我們沒有鬆懈的本錢。為台灣團結起來！為台灣戰鬥起來！

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／立委賴瑞隆國會辦公室提供）

賴瑞隆則表示，鄭麗文過去講「我是中國人」跟主戰強硬的主張，讓大家都非常訝異的，如今她當選了國民黨主席，大家也高度關注她後續會如何領導國民黨，特別是當中共不斷地施壓台灣時，所有台灣人都期盼國民黨站在台灣這邊，而非站在中國那邊。

賴瑞隆指出，另外，過去一年來的立法院亂象，大家也希望能休養生息、朝野和諧，但如果鄭麗文的主戰主張再次主導國民黨跟立院黨團的話，會不會紛亂再起，讓政局更加混亂？人民還是期盼以人民、民生為優先。

賴瑞隆呼籲國民黨、鄭麗文，應以台灣、人民為優先，停止親中行為和讓台灣更加紛亂的行為，這才是台灣人民的期待，若鄭麗文上任後持續以「我是中國人」主張親中，甚至聽命中共、發動更多政爭、主戰主張，讓立法院、政局更紛亂的話，相信國民黨會遭遇到人民更大的壓力跟譴責。