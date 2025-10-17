「含普發1萬」韌性特別預算三讀　吳思瑤：藍白又砍50億國防預算

▲立法院會今三讀韌性特別預算，眾所矚目的普發現金案無異議通過。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（17日）三讀通過規模5448億元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，且朝野有共識不提出復議，其中有部分預算經過表決後刪除約52億預算。通過韌性特別預算，內容包含防衛韌性、產業補助，以及民眾最關注的普發現金1萬。對此，綠委吳思瑤表示，不要被普發現金沖昏頭，藍白又砍國防預算了，預算總計被刪除52億9870萬，凍結55億元，被砍的96%是國土安全經費。

立法院會今日表決通過民眾黨團提案「支持勞工安定就業-媒體政策及業務宣導經費」減列2000萬、凍結400萬，以及國民黨團提案全民健保基金凍結1億元，加上其餘未表決刪減、凍結案，最終原列預算5500億元，共減列52億9800餘萬元。

吳思瑤表示，不要被普發現金沖昏頭，藍白又砍國防預算了，韌性特別預算立院今天終於通過了，一則以喜一則以憂。5500億預算中，總計被刪除52億9870萬，凍結55億元，被砍的預算96%是國土安全經費。

吳思瑤指出，藍白只有普發現金的部分不敢刪減，其他挺產業、顧民生、挺弱勢的預算都逃不過被砍或凍結的命運。國防預算有高達50億遭刪除，受害最重！藍白自毀國家安全不是新鮮事，逢國安必砍，藍白有夠合。

吳思瑤表示，國民黨新任主席明天就要產生，6位參選者吵翻天，但反對國防預算佔比提升卻是有志一同，從黨中央到立院黨團，國民黨全黨上下反對強化國防，一再阻礙國安。藍白就是台灣國防最大的漏洞，最惡的敵人。