黃國昌妻戶籍掛李麗娟名下房產？　綠委：迴力鏢打身上

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委王義川爆料，民眾黨主席黃國昌妻子戶籍地址就登記在凱思國際負責人李麗娟名下房產，黃不可能不認識李。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（16日）表示，屋主願意讓別人掛戶籍，雙方一定有相當的關聯，凡走過必留下痕跡，黃國昌遲早要面對這個問題。綠委林楚茵也說，只要黃國昌無法清楚解釋李麗娟，這就是黃國昌的迴力鏢。綠委吳思瑤則說，黃國昌未來要面對的法律責任恐怕非常嚴峻，因為目前的證據都不利於他。

黃國昌深陷養狗仔、駭客竊個資疑雲，且資金來源不明，王義川日前在政論節目揭露，凱思國際負責人李麗娟名下房產包括北市白宮大廈，而黃國昌妻子戶籍地址就登記在此，黃國昌不可能不認識李麗娟。

對此，鍾佳濱今（16日）上午受訪表示，台灣的戶籍制度是（別人）能在你家的住址掛戶籍的，有時是為了就學，有時是其他原因，但不論如何，這一定是跟屋主或那個家庭有相當的關聯，想想看，你會讓一個外人隨便掛在你家戶口名簿的地址嗎？

而針對黃國昌昨天說「不要急，讓子彈飛一會」，還講「又蠢又壞的傢伙，傻傻的上了車，到時候一併處理」，鍾佳濱表示，在很多民主國家、新聞媒體盛行的地方，公眾人物都有一套處理危機的SOP，就是讓子彈飛一下，「這是說好聽啦，其實就是冷卻」。

鍾佳濱指出，透過不正面回答問題、迴避質疑、避免曝光，讓整個風頭過去，以為這種事情在網路時代熱潮過了，就沒有人聞問，殊不知，凡走過必留下痕跡，現在已經有檢調開始蒐集證據，周刊也持續地披露相關的蛛絲馬跡，黃國昌遲早要面對這個問題，不要以為迴避問題就能解決問題。

▼民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

林楚茵受訪時也說，黃國昌的迴力鏢是一刀一刀、一槍一槍、一鏢一鏢都打在黃國昌自己的身上。黃國昌以前最喜歡用連連看，隨便一張照片他都可以拿出來漫天咆哮，現在會發現黃國昌突然間變溫柔不咆哮了，原因是什麼？因為李麗娟這個名字現在似乎已經黏在他的身上了。

林楚茵指出，不論是王義川的爆料，又或者是現在不起訴書中，李麗娟根本不是像黃國昌所講的不認識、不相干，李麗娟的名字出現在很多跟黃國昌有關的地方，包括服務處、戶籍等，只要無法清楚解釋李麗娟這個名字，這就是黃國昌的迴力鏢，回到自己身上。如果按照黃國昌的邏輯、連連看，黃國昌不用出來道歉嗎？你還要講別人沒有水準、知識或很low的提問嗎？現在是黃國昌要面對現實的時候了。

吳思瑤則指出，從李麗娟現在被勾勒出的犯罪圖像、黃國昌的邪惡帝國，恐怕李麗娟的身分、涉入以及和黃國昌的關係，就是整個案情突破發展關鍵。現在讓司法啟動相關偵辦，黃國昌除了要面對法律責任，更要承擔政治責任。黃國昌不只個人信用倒地，形象也崩盤，未來要面對的法律責任恐怕非常嚴峻，因為目前的證據都不利於他；政治責任部分，黃國昌逃的了一時，逃不了一世，呼籲黃國昌不要永遠這麼雙標，辦別人時大聲疾呼，要辦自己時就這樣龜縮、神隱。

▼民進黨立委吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）