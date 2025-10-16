迎BLACKPINK開唱！綠委穿粉衣同樂　林楚茵嗨喊：我真的是粉絲

▲民進黨立委林楚茵一身粉、黑裝扮質詢。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK即將2度在高雄世運主場館開唱，高雄除海洋流行音樂中心等六大知名地標與各主要飯店、百貨以粉紅色燈飾迎接外，高雄市長陳其邁、前總統蔡英文等都換上粉紅色髮色的大頭貼照片，不少綠委們今（16日）也穿上粉色服裝上班一同歡慶，包括賴瑞隆、林楚茵、鍾佳濱和許智傑等。林楚茵就笑說，自己真的是BLINK（BLACKPINK官方粉絲名），2023年還有搶到票去高雄看演唱會，對BLACKPINK的4位女神可說是瞭若指掌。

BLACKPINK即將於10月18、19日 （六、日）在世運主場館登場，預計吸引10萬歌迷到場朝聖，高雄愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站以及高雄大立百貨，每晚都將亮起粉紅燈光，為BLACKPINK應援。

高雄市長陳其邁社群帳號也悄悄將髮色變成粉紅色。據了解，陳其邁是在網路社群上，看到網友把他的照片改成粉紅色，他主動向幕僚團隊表示，堅持要把官方帳號的頭貼，換上粉紅髮色的照片，讓不少網友直呼超可愛。

▲陳其邁「BLACKPINK粉頭照」。（圖／翻攝FACEBOOK／陳其邁）

社群平台上也掀起一波「粉髮潮」，不少政治人物都PO出或換上自己粉髮的照片，包括綠委黃捷、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑等，連前總統蔡英文都貼出粉髮照笑喊，「別人（不是陳其邁）傳給我的，粉紅色，感覺不是很適合我？」而總統賴清德、前行政院長蘇貞昌也被網友P粉髮照片，釣出賴、蘇的官方帳號親回應，相當歡樂。

▲民進黨團幹事長鍾佳濱穿上粉色襯衫。（圖／記者詹詠淇攝）

不少綠委們今（16日）也不約而同穿上粉色服飾來立法院上班，包括賴瑞隆、林楚茵、鍾佳濱和許智傑等。「BLACKPINK in Your Area」，林楚茵受訪時笑說，自己意外跟上BLACKPINK的旋風，不過其實是質詢時還是要穿西裝外套，但她真的是BLINK，2023年3月19日她還有去高雄看演唱會，「我是有搶到票的那一個！」對BLACKPINK的4位女神可說是瞭若指掌。有趣的是，林楚茵先前曾在社群平台透露，丈夫、陸委會副主委梁文傑也是BLINK。

▲民進黨立委許智傑穿了粉色襯衫慶祝。（圖／記者詹詠淇攝）

許智傑則說，自己皮膚比較黑，連陳其邁都笑他太黑，要暗中保護大家，所以是「black」，搭配此次旋風的粉色上衣就是「pink」，歡迎全國好朋友都到高雄聽BLACKPINK演唱會。

賴瑞隆也提到，BLACKPINK周末到高雄開唱，各大景點打上粉色燈光，而他昨也PO出張全粉的照片，一起支持國際級團體到高雄開唱，歡迎大家周末造訪高雄，也歡迎世界的團體到高雄來，因此今日特別穿上粉色上衣，歡迎BLACKPINK來台。

▼民進黨立委賴瑞隆也穿上粉色上衣和黑色外套。（圖／記者詹詠淇攝）