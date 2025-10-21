　
地方 地方焦點

太保市災後振興金僵持　民眾聚集代表會抗議

▲▼ 嘉義太保災後振興金3千元發放陷僵局 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義太保市公所及代表會對於災後振興金3千元發放僵持不下，民眾聚集抗議 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

太保市民代表會20日召開第9屆第13次臨時大會，由於太保市公所已依程序將「災後振興金」及「災後復原經費」等預算案正式送交代表會審議，並由公所主計主任會中詳細說明、並還原整起提案過程，強調公所的提案單中從未出現「墊付」字樣，顯見公所自始從沒有以「墊付」方式提案，預算案需經代表會三讀通過。

▲▼ 嘉義太保災後振興金3千元發放陷僵局 。（圖／記者翁伊森翻攝）

然而，代表會多數代表仍堅持要求公所另行以「墊付案」模式重新提案，拒絕審議已送達的正式預算案。鄭淑分市長指出，無論以「墊付案」或「預算案」方式辦理，最終仍須編列預算核銷，公所目前已完成預算編列、依法提送，只待代表會完成三讀程序，即可依法發放災後振興金，讓市民早日獲得慰助。

令人遺憾的是本次臨時會中，代表會葉俊男主席、官汝濃副主席、龔宗勇代表、許秀燕代表、蔡覲聰代表、林淑勉代表等6位代表，仍堅持不通過三讀審查，甚至有代表在會中主張「不用三讀就可以發錢」要公所違法發放振興金，引發市民高度不滿。

▲▼ 嘉義太保災後振興金3千元發放陷僵局 。（圖／記者翁伊森翻攝）

由於此次預算同時涉及各里災後復原經費，太保市里長聯誼會會長、新埤里長徐錦昌邀集多位里長到場旁聽，期盼了解審議進度，為里民爭取權益。然而代表會卻以「過半市民代表連署不同意旁聽」為由，拒絕讓里長列席旁聽。徐錦昌里長及多位里長即號召400多位市民至公所前廣場，關心臨時會進行，表達基層的焦急與憂心！

鄭淑芬市長強調，市政推動需要代表會與公所共同合作，若代表會持續杯葛，不僅延誤民生補助，也將損及整體市政運作，甚至危及市民生命財產安全。

▲▼ 嘉義太保災後振興金3千元發放陷僵局 。（圖／記者翁伊森翻攝）

新埤里長徐錦昌則痛批：「代表會領錢開臨時會，卻不審議議案，這樣的會開來有什麼意義？難道是在耍太保市民嗎？」多位里長與民眾也表示，希望代表會勿再拖延，儘速完成三讀程序，讓公所依法發放災後振興金與復原經費，幫助市民早日恢復生活！

鄭淑分再次重申，公所依法行政，振興金及災後復原經費的提案內容，合法且程序完備，呼籲代表會秉持公正與廣大民意，盡速完成審議三讀，攜手市民共同走出災後困境，讓市政回歸正軌，讓太保市向前邁進。

10/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

太保市災後振興金代表會公所里長

