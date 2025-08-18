台中里長按摩枕送弱勢竟也貪污　150個僅買入60個下場出爐

▲台中市南屯區春安里里長閻新懃貪污，今日判決出爐。（圖／翻攝閻新懃臉書）



記者許權毅／台中報導

台中市南屯區春安里長閻新懃勾結一名江姓廠商，請款購買150個父親節禮物給里民，實際上僅購入60個，閻新懃借此吞下價差5萬多元。地院審酌閻新懃認罪，判處有期徒刑2年、緩刑4年，褫奪公權2年，得支付20萬入國庫。江姓廠商則是10月徒刑、緩刑2年，得支付5萬入國庫。

台中地檢署調查，閻新懃於2022年間經由南屯區公所向台中市政府環境保護局提出「南屯區文山垃圾焚化爐回饋補償金使用計畫書」，規劃採購單價665元的按摩枕作為父親節活動禮品，致贈轄內獨居老人、中低收入戶等弱勢里民約150人。

然而，閻新懃卻與廠商江女合謀，由江女向上游供貨業者訂購60個按摩枕交貨，再由其公司開立不實交易數量150個的發票，給閻新懃向南屯區公所申請核銷，賺取差價5萬6790元。

專案小組於今年3月25日持搜索票前往閻新懃住處及里辦公室等處搜索，同步至南屯區公所及涉案廠商調閱資料，通知閻新懃、許姓助理、江姓廠商及里幹事等人到案說明。

當時檢方複訊後認閻新懃涉犯貪汙治罪條例罪嫌重大，且有事實足認有逃亡、串證、滅證之虞，當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見獲准，閻新懃先前已經獲得交保，今日判決出爐。