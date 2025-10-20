　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黃色警戒！新北人收到警訊通知「作好避難準備」　里長電話被打爆

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲有民眾收到細胞訊息。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今（20）日受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴影響，桃園以北、東北部、東部地區及北部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨機率。新北市部分區域的民眾就有收到細胞訊息，內容寫到目前「已發布黃色警戒，請作好避難準備」。

今天中午12時25分，農業部農村發展及水土保持署針對新北市三峽區安坑里、三峽區金圳里、平溪區嶺腳里、深坑區深坑里、新店區美潭里等發送「災防告警細胞廣播訊息」。

訊息寫道，「〔土石流及大規模崩塌〕〔黃色警戒〕新北市XX區XX里，已發布黃色警戒，請作好避難準備。農業部農村水保署0080-246246。」

就有網友在地方社團留言表示，「各位有收到嗎？注意安全」、「對，然後呢」、「我還是得上班」、「大家都還好嗎」。深坑區埔新里里長游貫中則在臉書透露，「請大家不要恐慌唷，目前電話訊息被打爆中，公所及里辦都有掌握情況」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／深坑大小事）

▲里長透露，電話目前被打爆，請大家不要恐慌。（圖／翻攝自Facebook／深坑大小事）

災防告警細胞廣播訊息官網指出，收到土石流及大規模崩塌警戒黃色警戒時，有4點建議作為：

1.弱勢族群應提早疏散。

2.檢視居家環境安全，關好門窗。

3.攜帶緊急避難包、隨身衣物與重要證件，準備疏散。

4.持續注意收聽氣象報告與廣播電視等訊息並保持聯絡管道暢通。

根據「農業部農村發展及水土保持署」網站，「當氣象局預測雨量大於該地區的土石流警戒基準值時，農村發展及水土保持署即針對該地區的土石流潛勢溪流發布『黃色警戒』，地方政府應進行疏散避難勸告」。

10/19 全台詐欺最新數據

大雨狂下「共伴效應是什麼？」　氣象署解答

大雨狂下「共伴效應是什麼？」　氣象署解答

今（20）日受到風神颱風外圍環流及東北季風共伴影響，桃園以北、東北部、東部地區及北部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨機率。大雨一直下，就有網友不解，共伴效應是什麼？其實氣象署先前就曾解釋過。

黃色警戒汐止深坑新店里長共伴效應細胞簡訊

