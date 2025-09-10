興達電廠爆炸「跟新光三越相似」　廠長：確認安全才會重新試運轉

▲高雄興達電廠召開記者會說明。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者陳宏瑞、黃資真／高雄報導

高雄興達發電廠9日晚間發生火警，幸無人傷亡，初判原因是天然氣外洩引發爆炸起火，排除人為因素。惟產生的空汙影響永安、岡山、路竹區一帶，今(10日)上午9時許廠長召開記者會向里長與里民說明狀況，強調一定會在確認安全無虞後，才會重新申請試運轉。

廠長洪貴忠說明，火勢撲滅確認安全無虞後，隨即派員進入觀察，發現部分天然氣管線有燒焦痕跡，研判有洩漏狀況。以先前台中新光三越的氣爆事件為例，當時內部並沒有嚴重燒焦痕跡，此次電廠機組也是類似狀況，不過由於管線承受巨大震波，所以今天也會檢查一號、二號機受到的損壞有多少。

但現場氣氛一度火爆，里長先後怒轟為何沒有事先偵測到氣體外洩、防災通報，更要求未來若要重新測試，必須先通知他們。對此，南部施工處處長黃啟祥強調，試運轉要取得相當多的合格審查許可證，尤其屬於電廠屬於危險性工作場所，都要經過嚴謹測試，取得相關單位核發的審查合格、消防證書後，才能通知能源署要竣工查驗，查驗完畢會再核發執照，但一定會在確認沒有問題後才會進行試運轉。

▲現場氣氛一度火爆。



而邱議瑩議員也協助統整問題，第一是氣爆閃燃對地方造成驚嚇、房屋損害，台電須有人慰問勘查處理；第二是里長關心的安全性，未來氣體外洩等等調查報告，必須要公開透明，讓地方清楚了解；第三，是否能夠讓偵測警報更機敏一點，這也是列在台電下一個檢修安全性很重要的指標；且雖有設置防災網，但沒有發揮它應有的功能，這部分的SOP也需要重新檢討。

王宏榮副秘書長表示，陳其邁市長非常重視本次二號機閃燃事件，市府絕對跟地方民眾站在一起監督台電，「如果沒有安全，就沒有試運轉」，且市長昨天跟台電董事長也已通過電話，已嚴正要求興達電廠一、二號機必須要全面徹查，沒改善就不會同意試運轉。另包括防災網、偵測預警、跟地方通報系統等等，都會要求台電完成檢討，若災害造成民眾受損，也請興達電廠盡快去了解、賠償。