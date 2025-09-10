興達電廠爆炸　6里長包圍林欽榮！怒嗆台電停機「不排除圍廠」

▲興達電廠火球吞廠，傳出爆炸聲。（圖／民眾提供）

記者許力方／綜合報導

高雄興達電廠9日晚間8時發生重大火警，新建2號燃氣機組正在試運轉測試階段，疑因天然氣洩漏起火，附近居民被爆炸聲嚇壞，急喊「不要住這了！」副市長林欽榮受訪時，還一度遭當地6名里長包圍，一度發生推擠，6名里長最後發表聯合聲明，要求台電公開說明並停機徹查，否則不排除圍廠抗議。

興達電火警發生後，鹽田里里長柯男烈表示，下午3點多就看見人員撤離，詢問以後才知道，廠區內2號機器疑似有阿摩尼亞（氨）外洩，但直到晚上才聽見爆炸聲響，「為什麼4點多外洩不通知我們？」

▲里長包圍林欽榮，要求市府給交代。（圖／翻攝記者爆料網）



附近有不少里民聽到爆炸聲後想起下午廠區就因外洩事件提早疏散，才沒有釀成重大傷亡，質疑地方收的消息不一致。但台電對此回應，下午沒有黑煙、是6點才起機，應該是看到人員下班以為是撤退，但那一區沒有人，因此沒有人亡傷亡。

林欽榮稍晚抵達現場時，隨即遭里民和6名里長團團包圍，質疑台電早知外洩事件、卻隱瞞地方，市府應該要給個交代，與市府團隊爆發口角，一度發生推擠，要求「一定要停工調查」！

6名里長包括柯男烈、新港里長何應成、永安里長郭憲明永華里長林明春、保寧里長陳文印、維新里長蔣福山到場關心，他們從晚上8點多一直等到深夜11點多，都沒等到台電說明，受訪時氣得喊罵台電跟媒體說、沒有答覆里長，「真的很可惡。」