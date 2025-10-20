青銀共居宅讓長輩微笑　88歲翁：生活管家就像我的孫輩

▲88歲的李爸偕妻入住好好園館1年多，住宅配有大陽台、採光充足，平日也有生活管家照料。

退休規劃，不只是一份存摺或一間房子。台灣在2025年65歲以上人口超過20％，正式邁入超高齡社會，面對少子化與家庭支援弱化的挑戰，「如何安度老後」成了人人該優先思考的議題。

「誰說養老就是等死？人生下半場，不該一個人枯萎。」好好園館創辦人紀金山一語道破高齡社會的孤獨恐懼，而相較傳統養生村，台中沙鹿的好好園館走出一條新路，跳脫冰冷的機構標籤，由青年管家組成「類家人」團隊，與長輩共組生活圈，讓長輩不只住得安心，更能活得有伴。

「這裡的生活管家就像我的孫子女，是再多硬體都無法取代的溫暖。」88歲空軍退役的李爸，偕妻入住好好園館已經1年多，「我去看過很多養生村，多半是大規模社區，強調醫療或娛樂設施，但住戶之間往往只是鄰居，有疏離感。」

而好好園館沒有制服筆挺的護理師，取而代之的是20～30歲的年輕管家，有人陪聊天、有人幫煮飯、有人攙扶外出散步，這群青年成為長輩的「代理家人」，達到青銀共融（Co-living）模式。

李爸說，自己是聽傷障4級，好好園館雖沒有護理人員照看，但有生活管家，加上光田醫院就在旁邊，需要管家陪伴外出復健，就按照長照2.0方案，以30分鐘為1單位，每單位支付32元，其他由政府補貼。若想由生活管家陪伴，外出吃日式料理、逛街買新衣服、2天1夜小旅行等需求，則以時薪390元計費。

位於台中沙鹿的好好園館，打造67戶的小型社區，營造出「社群」凝聚感。「其實長輩們缺的往往不是房子，而是房子裡少了關心的人，因此我們提供『類家人服務』建立新關係，對長輩來說有很大助益。」26歲的好好園館管家芒果說，這裡沒有入住年齡限制，也不是專屬長輩的空間，而是跨世代共享的生活空間。

好好園館創辦人紀金山認為，養老住宅應該「去機構化」、告別暮氣沉沉，不強調制度化管理，而是注重生活，「我要做的不是安置，而是讓人重新連結彼此。」他預料，少子化之下，20年後家庭功能將更薄弱，「我們不必過度依賴下一代，要活得有尊嚴、有品質。」因此他提出「青銀共融」模式，讓青年與長輩共處、互動。

一般養生村是工作人員及護理師，人員與長輩比例為1：32，而好好園館配置1：1的比例，「舉個例來說，我媽媽對我講話，跟對我兒子講話，態度就是不一樣，所以我才想要以『青銀共融』模式建立園館，讓長輩看到年輕管家，就像面對自己的孫子女，嘴角能很自然的散發親切微笑。」紀金山說，臉上漾起的笑容，是任何冰冷設備換不來的。

好好園館的付款方式可選擇「年租」方案，一次支付全年租金61.2萬元，回推是月租金5.1萬元；也可選擇月租方案，月付租金6.3萬元，月費雖與一般養生村差異不大，但是入住保證金，僅需支付2個月租金做為押金，相較養生村動輒5百萬至千萬元不等，門檻相對低。

台灣邁向超高齡社會

▲資料來源：國發會



