海軍局長：要給我拿到！　竟違法蒐集漢光機密

海軍「大氣海洋局」局長林倉玉就任2年多來，爭議不斷，本刊最近接獲多名吹哨者投訴，指控他違法蒐集漢光演習作戰資料，要求部屬在局內成立「戰情中心」，指派官兵向第一線作戰單位索取機密資料，但該局並無合法權限。

林倉玉對下屬表示：「我不管你要怎麼拿，都要給我拿到！」為了滿足局長的要求，官士兵們只能動用私人交情「喬資料」，甚至有某少校直言：「這樣做，我連睡覺都會怕！」更扯的是，林還在會議中公開談論這些未經授權取得的情資，並要求與會者「絕對不得對外透露」。

林倉玉前年9月接任局長後，就強迫官士兵將他們與「艦隊指揮部」開會得到的機密資料，傳到林私設的「未加密」LINE群組中，儘管多名官士兵認為有資安風險，勸林不要這樣，但林一意孤行。

此外，林倉玉要求部屬，向海巡署索討在海面上發現的中國漂流物及無人船，將相關物品運回營區保管、改裝，卻沒有進行安全檢測與評估，產生極大保防漏洞。

更離譜的是，林倉玉還要下屬浮報預算，吹哨者指控他去年5月，大氣海洋局召開「國土韌性特別預算會議」，竟然公開指導局內一級主管如何規避審計與監察單位調查，要求主管：「預算多寫一點，反正有機會騙就要騙！」離譜的說法全被看不下去的官士兵錄音，還邀請特定廠商到局裡討論標案，涉嫌圖利。

另根據軍方規定，農曆春節主官須留守至大年初二，再交接給副主官，但今年初春節期間，林竟以「私人安排」為由，除夕就要副局長留守，林被控擅自更動春節戰備留守，犯了軍中大忌。林還強行將女性聘僱人員寢室，安排在男性軍官宿舍區域，且未加裝鐵門區隔，形同「男女混住」。一連串濫權、失德的行徑，讓部隊士氣低迷，同袍怨聲載道！



