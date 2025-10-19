託35歲朋友照顧5歲女兒　18年後他們要結婚了！媽氣炸：堅決反對

▲日本一名媽媽年輕時因為臨時有事，將5歲女兒託給同在酒吧上班的35歲友人照顧，沒想到促成姻緣。（pexels提供）

圖文／鏡週刊

日本一名媽媽35歲時，因為臨時有事，將5歲女兒委託給同在酒吧上班的同齡朋友照顧，當時友人只覺得小女孩是「朋友的女兒」，沒想到兩人15年後重逢，因為一場電影，兩人走向完全沒有想像過的未來。

根據《よろず～ニュース》報導，一對相差30歲的夫妻近日登上朝日電視台的節目《新婚さんいらっしゃい！》，丈夫目前53歲，妻子則是24歲，兩人相識的契機在於丈夫原本是妻子母親的朋友，在妻子5歲的時候，曾經短暫被母親委託給當時35歲的丈夫照顧。當時丈夫只把她當作「朋友的女兒」，但是也忍不住讚嘆，眼前的孩子長大後一定是個漂亮的女孩。

直到3年前，已經長大的小女孩回到母親的酒吧幫忙，丈夫同時也經營一家酒吧，連同母親一起，3人經常相約一同小酌，9個月之後，有天說好一起去看電影，但是母親卻說自己起不來，就讓兩人單獨去看，緣分就此展開。

最後禁不住年下妻子的主動攻勢，丈夫終於同意交往，但是當兩人向母親報告戀情時，母親相當震驚，雖然勉強接受兩人交往，但仍堅決反對他們結婚。

然而交往一年後，丈夫決定求婚，主動提出想正式和妻子父母打招呼，但是妻子卻告訴他「不用去了。」兩人在今年1月1日登記結婚。丈夫也坦言：「如果我是她的父親，我也絕不會允許這樣的婚事。」在節目中，他對著坐在觀眾席上的岳母，朗讀了一封充滿感謝的信，借此表達歉意與誓言。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

媽媽遺物發現超浪漫求婚情書 女兒看完才驚覺「不是爸爸寫的」

近一成日本夫妻不聊天「2%只靠LINE溝通」 維持婚姻祕訣「偶爾忍耐」排第二

移居鄉下「被鳥叫醒、沒路燈」女兒嚇壞 70歲退休老夫妻卻讚：回不去了