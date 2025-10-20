海軍局長「有機會騙就要騙」　下屬怕出事自保手段曝

▲林倉玉遭多名吹哨者指控，在會議中指示下屬浮報預算，行徑離譜。示意畫面，圖非相關會議。（翻攝中華民國海軍官網）



圖文／鏡週刊

海軍「大氣海洋局」局長林倉玉就任2年多來，爭議不斷，本刊最近接獲多名吹哨者投訴，指控他違法蒐集漢光演習作戰資料，要求部屬在局內成立「戰情中心」，指派官兵向第一線作戰單位索取機密資料，嗆下屬：「我不管你要怎麼拿，都要給我拿到！」，但該局並無合法權限。還將他們與「艦隊指揮部」開會得到的機密資料，傳到林私設的「未加密」LINE群組中，爭議不斷。

另一方面，林倉玉要求部屬，向海巡署索討在海面上發現的中國漂流物及無人船，並將相關物品運回營區保管、改裝，卻沒有進行安全檢測與評估，產生極大保防漏洞。根據B先生提供的影片、照片顯示，相關物品均被用卡車載入營區，林還親自與廠商接洽改裝作業，罔顧國家安全，已涉嫌違反《軍事營區安全維護條例》。

▲林倉玉要求下屬將海上漂流的中國製浮標載回營區，卻未安檢，恐有保防漏洞。（讀者提供）

B先生解釋，中國的偷拍、偵測裝備，可能內嵌在這些無人船、漂流物中，若未經檢測就進入營區，很可能成為資安破口，還可能觸犯《國防法》與《國家機密保護法》。

▲大氣海洋局官士兵的任務，包括彙整大氣、海洋觀測數據，提供第一線作戰單位參考。（翻攝中華民國海軍臉書）

而最離譜的是，林倉玉要下屬浮報預算，行徑十分大膽。吹哨者C先生說，去年5月，大氣海洋局召開「國土韌性特別預算會議」，林明知該局申請的特別預算金額龐大，占全海軍的三分之一，竟然公開指導局內一級主管如何規避審計與監察單位調查，甚至要求主管：「預算多寫一點，反正有機會騙就要騙！」離譜的說法全被看不下去的官士兵錄音。

C先生指控，國土韌性特別預算高達17億5千萬元，開會過程簡直像「分贓大會」，林倉玉要求部屬按他的意思編列預算，甚至說：「短時間、幾張紙，就能騙好幾億！」涉嫌浮報預算、圖利廠商。C先生質疑，1個編制僅200多人的單位，為何能申請這麼多預算？不排除有更高階的長官護航。

更誇張的是，在尚未完成招標與徵詢程序之前，林倉玉毫不避諱，邀請中科院、船舶中心、營造商進行會勘，並當場公開特別預算的內容，甚至還私相授受，將專案交由特定單位承攬。

此外，今年5月至今、標案未開標前，林更多次邀請特定廠商到局裡研討採購內容。C先生痛批，林完全無視政府《採購法》與軍中規定，圖利廠商，與被判刑的前勞動部分署長謝宜容如出一轍。



更多鏡週刊報導

上校局長涉竊密3／「我說可以就可以」逼男女官兵混住 海軍局長土皇帝行徑曝光