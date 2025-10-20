海軍局長違法蒐集漢光機密　少校：這樣做我睡覺都會怕

▲林倉玉要求下屬蒐集漢光演習（圖）機密資料，動機不明。（翻攝漢光41號演習YouTube直播）



海軍「大氣海洋局」共有200多名官士兵，主要任務是為海軍提供戰場環境情報，包括彙整大氣、海洋觀測數據，進行海象預報、支援海軍相關演習、訓練、人道救援及水下障礙物探測，算是幕僚機構，並非作戰單位。

不過，吹哨者A先生告訴本刊，今年7月、漢光演習期間，大氣海洋局局長林倉玉上校，竟要求部屬在局內成立「戰情中心」，還指派官兵向第一線的作戰單位索取機密資料，但該局並無合法權限。

▲海軍大氣海洋局局長林倉玉（圖）被多名吹哨者指控洩密、圖利。（翻攝中華民國海軍官網）

雖然多位幹部、官士兵向林倉玉表達不妥，但林卻堅持，並對下屬表示：「我不管你要怎麼拿，都要給我拿到！」

▲林倉玉要下屬透過未加密的LINE群組傳機密資料，毫無資安觀念。（讀者提供）

為了滿足局長的要求，官士兵們只能動用私人交情「喬資料」，甚至有某少校直言：「這樣做，我連睡覺都會怕！」更扯的是，林還在會議中公開談論這些未經授權取得的情資，並要求與會者「絕對不得對外透露」，行徑十分詭異。

▲林倉玉得知LINE群組傳送機密資料遭檢舉後，要求刪除群組資訊。（讀者提供）

不只漢光演習，A先生說，林倉玉前年9月接任局長後，就強迫官士兵將他們與「艦隊指揮部」開會得到的機密資料，傳到林私設的「未加密」LINE群組中，儘管多名官士兵認為有資安風險，勸林不要這樣，但林一意孤行，甚至辱罵官士兵，最終大家只能屈服；後來林又指示劉姓副局長將群組轉移至國產通訊軟體Juiker（揪科），試圖掩蓋違反資安規定及洩密的事實。

▲海軍大氣海洋局共有200多名官士兵，主要任務是為海軍提供戰場環境的相關情報。（翻攝中華民國海軍臉書）

不僅如此，另1名吹哨者B先生指控，林倉玉還積極安排國內1間小型航空公司，參與海軍的監視及偵察任務，引發國安疑慮。

原來這間航空公司曾遭軍方保防單位查獲中資介入，林倉玉明知此事，仍與該公司密集接觸，行徑十分可議。

此外，林還私相授受，利用職權安排大氣海洋局與該公司簽契約，讓該公司能以「與公家機關合作」為理由，規避要繳給國家通訊傳播委員會的數千萬元費用，明顯圖利。



