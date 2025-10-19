住鄉下「被鳥叫醒、沒路燈」女兒嚇壞　退休夫妻卻讚：回不去了

▲日本一對原本住在東京的70多歲老夫婦，在退休後決定搬到鄉下便宜老房子。（示意圖，pexels提供）

近年來日本受到少子化影響，人口大多集中在都市，不少鄉間老宅無人問津，價錢相當便宜，一對70多歲的東京夫妻退休後，因為害怕退休金趕不上房租及物價漲幅，決定買下鄉村一間60年的老宅度過餘生，43歲獨生女前去探望他們時感到相當驚訝，因為當地沒有路燈，洗澡必須燒柴，從車站走半小時山路才能抵達，讓她對高齡父母的生活相當擔心。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，70歲的由紀子和72歲的丈夫達也先前在東京租房超過40年，退休後兩人年金合計每月18萬日圓（約新台幣3.5萬元）、存款1500萬日圓（約新台幣296萬元），兩人沒有購置房產，隨著疫情後房租和物價飆漲，夫妻倆開始擔心未來退休金是否足以支付生活所需。

這時候一位朋友告訴他們，長野縣的山村空屋非常便宜，一棟60年的木造老屋，連土地一起只要180萬日圓（約新台幣35.5萬元），早就想悠閒過日子的兩人下定決心移居鄉下，由紀子開心地說：「終於可以過上夫妻兩人安靜的生活了。」實際搬到長野以後，由紀子也分享：「這裡的空氣完全不同，早上是被鳥鳴聲叫醒的哦。」

半年後，住在東京的43歲獨生女奈緒前去探望父母，不同於父母的輕鬆喜悅，奈緒顯得相當擔心，奈緒解釋，從最近的車站出發，一天公車只有3班，當地也沒有計程車，步行的話，得走30分鐘山路才能抵達父母的家，好不容易抵達，卻看到庭院雜草叢生，環境潮溼，屋頂也因為雨水長期侵蝕已經變黑，屋內瀰漫著煤油暖爐的氣味。

奈緒對於年長的爸媽住在這樣的房子裡相當震驚，「廚房只有一根水龍頭，洗澡要燒柴，晚上完全沒有路燈，伸手不見五指……。」

但是媽媽由紀子卻笑著對她說：「我已經回不去都市生活了，這裡夜晚的星星彷彿會落下來，沒有人打擾，我可以靜靜地讀書。」看到母親滿足的神情，奈緒就再也說不出來話來。

報導指出，像這樣的「移居鄉下」常被描繪成理想的生活方式，但從居住環境整備與高齡者安全的角度來看，潛藏著許多風險，許多高齡者在採買與就醫等移動方面相當不便，地方社區在維持生活基礎設施與照護支援上也面臨挑戰。

特別是這類老舊房屋，翻修費往往相當高昂，雖然也可以利用住宅補助或介護保險的住宅改修制度，但都有條件限制，事前確認非常重要。

不過，最重要的是，從由紀子「不想離開這個家」的話語中，可以感受到夫妻兩已經為自己決定了終老之所，雖然鄉下老宅的生活不容易，但被自然包圍的每一天，對他們而言，就是「自己選擇的理想日子」。



