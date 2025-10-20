明赴北檢告發　馬郁雯曬LINE截圖：王鴻薇助理兜售警政署長跟監照

記者詹詠淇／台北報導

媒體人馬郁雯今（20日）爆料，去年有媒體報導稱，當時即將接任警政署長的張榮興與萬華「芳明館」聞人在北市中山區「上品魚翅」晚宴，究竟是誰跟監張榮興？就是國民黨立委王鴻薇已停職助理張凱維和狗仔集團，且還兜售相關照片。她也曬出張凱維和律師柯晨皓的LINE對話截圖，直言此行徑已經觸及國安紅線，明日將赴北檢再度告發。

▲「踢爆王鴻薇助理張凱維與狗仔集團跟監、販售機敏單位首長照片鐵證」記者會。（圖／記者周宸亘攝，下同）

青年監督聯盟發起人、律師陳又新和執行長許譽騰、媒體人馬郁雯、律師柯晨皓今（20日）召開記者會爆料，2024年5月9日，《TVBS新聞網》獨家報導，時任台北市警局長、內定520接任警政署長的張榮興與萬華「芳明館」聞人在北市中山區「上品魚翅」晚宴，究竟是誰跟監張榮興？其實背後黑手是王鴻薇助理張凱維與狗仔集團。

馬郁雯表示，狗仔產業鏈不僅鎖定府院黨高層，連同極度機敏的警政署長、北市警局長都成為他們長期的跟監對象，張榮興與芳明館聞人餐敘時間是在2023年5月26日，照片被拍攝到後竟然壓了將近1年，選擇在隔年張榮興接任警政署長前夕爆料，顯然目的是意圖影響賴清德政府的警政署長人事佈局。

馬郁雯指出，根據LINE截圖，張凱維丟出2份PDF檔案，第2份檔名叫做「張榮興魚翅宴」，還丟出了一個監視器截圖，說「剛賣出這條（題）」，對話對象是柯晨皓；而張凱維丟出的截圖跟《TVBS新聞網》當時報導內容的截圖、角度一模一樣，「那我就覺得非常的奇怪了，為何TVBS會拿到這樣的獨家？」雖然不是關注重點，但馬郁雯認為，《TVBS新聞網》取得獨家方式可能有兩種，第一種就是直接進行購買，另一種則是有心人購買後，無償提供給媒體爆料使用。

馬郁雯說，張凱維和狗仔集團的跟監行為，以及販售照片行為，已經觸及國安紅線，可能涉犯《刑法》第315-1條、刑法第315-2條妨礙秘密盈利罪，以及《國家安全法》第2條等相關法令，明日將赴北檢再度告發。

馬郁雯也質疑，張凱維曾宣稱謝幸恩是他的人，合作跟監的狗仔是不是就是黃國昌的狗仔群？王鴻薇對助理長期涉入跟監警政首長的醜聞知不知情？還是張凱維只是奉命行事的小囉嘍？

▼馬郁雯曬張凱維和柯晨皓的LINE對話紀錄。（圖／翻攝自Facebook／馬郁雯 Wendy）