政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝警消《深夜危勞津貼》六都態度　警政署：台中市還研議中

▲警政署長張榮興16日赴立院進行專題報告並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲警政署長張榮興16日赴立院進行專題報告並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院去年核定深夜「危勞津貼」，針對警消、移民、空中勤務機關0時至6時第一線執勤人員，支給每小時100元補貼，但有基層抱怨僅巡邏才領得到，因此中央、地方正討論要擴大適用範圍，納入值班、備勤。對此，警政署長張榮興今（16日）表示，目前研議的有兩個縣市，其他大部分都同意；六都部分，台中市是研議中，新北市、桃園市則同意，而台北市、台南市、高雄市為同意，但經費要由中央支應。

立法院內政委員會邀請內政部長劉世芳、張榮興、消防署長蕭煥章等首長16日報告就「警察、消防、海巡、移民及空中勤務總隊人員危勞津貼及退休權益之保障」進行專題報告，行政院人事行政總處、行政院主計總處、銓敘部派員列席。

在深夜危勞津貼內政部報告指出，行政院核定以警察、消防、移民及空中勤務機關「輪班輪休」人員於深夜（0至6時）執行「駐地外」勤務，發給每人每小時100元的深夜危勞津貼，自113年6月1日實施，而經調查各機關113年6月至114年5月申領深夜危勞津貼的申領時數共計671萬5616小時，每年經費共計6億7千萬餘元，其中中央機關約1億2千萬餘元、地方機關約5億4千萬餘元。

報告也說，內政部已依據實施情形及員警建議，研析不同勤務規劃納入深夜危勞津貼核發範圍方案，經於114年6月30日邀集各相關機關（單位）與基層同仁代表共同研商，因方案內容涉及地方政府財務負擔，仍須進一步徵詢地方政府之意見後，再據以綜合研析調整方案。

行政院人事總處給與福利處長陳素枝回答藍委牛煦庭時表示，人總是希望警消在危勞勤務加給指引上，可以由內政部通盤考量，因為警消會互相援比，「我們的意見就是說，希望可以提供各縣市府評估建議，讓內政部再統整評估」。劉世芳說，各縣市府的地方首長意見不盡相同，如果要用，22縣市要有同樣標準，這樣才能針對全國警消人員做一致性標準，這是必須要突破的困擾。

劉世芳表示，警消人員現在薪水都由地方支出，但有些地方政府不願支出（深夜危勞津貼），「我們會努力」，提出建議案不是所有地方首長都有相同意見；中央一定是支持，但經費是地方要支出，「重點在這」，只是地方都希望中央要買單，所以目前沒有一定的時間表，因為每四年，首長意見都不相同。

民進黨立委黃捷表示，目前是希望進一步把值班、備勤人員都納入，讓範圍擴大？張榮興說，「對的」。黃捷追問，還有哪些縣市在研議？張榮興指出，目前研議的有兩個縣市，其他大部分都同意，其中有些是同意但由中央付款，警政署會持續跟地方縣市政府加強政策溝通。

國民黨立委許宇甄追問，六都到底有哪些地方政府同意？張榮興表示，沒有不同意，台中市是研議中，北市是同意，但要由中央補助，新北市、桃園則同意，而台南市同意是中央支應，高雄市也是同意，但要中央支應。

張榮興說，現在危勞津貼是在討論是否再增加值班跟備勤，「同意要不要編列而已」，而增加的錢要由中央負擔，有些則要地方，所以現在在問地方意見。此外，張榮興也強調，這只是警察部分。

另據了解，上述2個正在研議的縣市，除台中市外，就是屏東縣府。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台中男砍鄰居原因曝　好心修車廠老闆命危

台中一名林男持水果刀砍殺鄰居陳女，動機竟是「不滿電視聲音太大」，砍殺聲響引起隔壁修車廠老闆關心，上前阻止時又被林男刺胸，傷勢比陳女更嚴重。附近鄰居說，修車廠老闆施男跟陳女人都很好，施男跟妻子經營生意多年，附近民眾都很熟識，發生此事難以想像。

黃國昌爆駐外警霸凌案！被申訴人還接觸證人　警政署諾2周內回應

即／台中恐怖男砍殺2鄰居「全身血衣」進警局

台中吸走人口紅利　雲彰投反現「人走價漲」怪象

即／台中驚悚砍殺！2人胸、頸中刀血噴滿地

張榮興危勞津貼警察警消六都台中

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

免費訂閱《ETtoday電子報》
