「2026一定要贏」　王鴻薇籲鄭麗文：盡快拜訪藍縣市長談路線、政策

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席選舉昨落幕，前立委鄭麗文以6萬5122票勝出，得票率50.15％。對此，國民黨立委王鴻薇今（19日）表示，她希望鄭麗文能快速修復跟其他陣營關係，現在其領導團隊還沒有正式成形，是不是能納入其他競選團隊的優秀人才，攜手團結在一起；另鄭也應該趕快去拜訪國民黨的縣市長候選人，不管是連任者或新任參選的人，去談一談相關路線跟政策，「2026縣市長選舉我們一定要贏」。

鄭麗文、台北市前市長郝龍斌、國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、彰化縣前縣長卓伯源、前國大代表蔡志弘競選國民黨主席。國民黨昨晚公布黨主席選舉投票結果，選舉人數33萬1145人，投票數13萬0678票，投票率39.46%，有效票12萬9867票，無效票811票；而鄭麗文以6萬5122票、50.15%的得票率當選國民黨主席。

對此，王鴻薇19日表示，鄭麗文昨順利當選國民黨主席，其他競爭者非常有風度第一時間恭喜，不可諱言，這次黨主席之爭確實非常激烈，她希望鄭能快速修復跟其他陣營關係，特別是現在鄭領導團隊還沒有正式成形，是不是能納入其他競選團隊的優秀人才，大家共同攜手團結在一起，她覺得這應該也是很好的方向。

王鴻薇說，另外鄭麗文現在最主要目標是2026、2028選舉，尤其民進黨提出的2026相關縣市長人選明年初就會站在戰鬥位置，所以鄭也應該趕快去拜訪國民黨的縣市長候選人，不管是連任者或新任參選的人，去談一談相關路線跟政策，「2026縣市長選舉我們一定要贏，而且要贏得漂亮」。