　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

控王鴻薇與助理「藉勢藉端勒索」　馬郁雯告發：前輩非常不上道

記者劉昌松／台北報導

青年監督聯盟與前記者馬郁雯14日到台北地檢署，按鈴告發國民黨籍立委王鴻薇與被停職的助理張凱維，涉嫌以販售舉行公聽會等立委職權，向藥品公司提案爭取公關顧問費，違反《貪污治罪條例》中藉勢藉端勒索未遂罪；針對王鴻薇要求提出指控之人士或團體，馬郁雯稱：「王委員是(記者)前輩，要求提供消息來源，非常不上道。」

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲青年監督聯盟發起人陳又新(左起)、執行長許譽騰、前記者馬郁雯告發王鴻薇與助理涉貪。（圖／記者劉昌松攝）

馬郁雯13日在記者會中指控，張凱維2024年5月找一家資本額只有10萬的行銷公司「艾弗行銷傳媒」合作，向「台灣安進藥品有限公司」假提案、真索賄，企劃內容涉及立委職權，明碼標價召開公聽會一場10萬元、研討會要20萬元，甚至承諾納入委員會臨時提案，企圖索取公關費顧問費等230萬。

張凱維同日反駁表示，相關指控皆為子虛烏有，為捍衛個人名譽，將進行提告，決不寬貸。王鴻薇也發3點聲明說，她從未針對藥品提案，召開記者會或公聽會，證明指涉本人全為子虛烏有，而為釐清相關資訊，張姓助理即刻起先行停職並接受行政調查。

青督盟發起人、律師陳又新14日表示，把公聽會、研討會明碼標價的意思，表示只要付錢就一定幫你做到，這些不是一般公關公司敢做的提案，這可以看出是利用立法委員助理職權所做的公權力販售行為，這就是《貪污治罪條例》藉勢藉端勒索要規範的，未遂犯也要罰，王鴻薇必須說明清楚，她知不知道助理的行為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／驚險！佐佐木朗希開劇場　道奇G1險勝
快訊／鳳山民宅槍響！　男倒血泊亡
于朦朧母親爆輕生亡！　網掀論戰
輝達AI超小電腦來了！　4台廠率先沾光
朝野共識！普發1萬特別預算10/17三讀　預計11月中下旬請
長榮空姐猝逝　她心痛曝「住院仍努力調班避免扣考績」
快訊／長榮航空送花籃輓詞曝！　3人到場致意
「柏油山」戰火升級！　陳其邁又震怒了
ET民調／國民黨主席選舉投誰？　49.1%黨員支持鄭麗文

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／鳳山民宅槍響！男倒血泊身旁有槍　送醫搶救不治　

下班前吃燒酒雞　酒駕4犯男求情被打臉

快訊／精舍命案李威轉污點證人獲建請減刑　職業法官接手後首出庭

領不到失業補助　北漂男區公所門口咆哮！警安撫開導解圍

靈骨塔慘賠起歹念！教會出納A走近700萬奉獻金　下場曝光

宜蘭自小客轉彎失控衝大排四輪朝天！女駕駛獲救送醫

屏東阿北臨停開車門擊落機車　女騎士慘摔腳部受傷

長榮航空送花籃輓詞曝！低調派人參加空姐告別式　座艙長未現身

通緝犯買奶茶見警慌了催油門撞車！被壓制連喊23次「對不起」

高雄男拍總統車隊「警搬6法條」制止　仁武分局改口：善意提醒

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

田中千繪認還會重看《海角七號》　記者突曝：我有去當臨演！..她大驚喜

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

吳宗憲早察覺陳漢典.Lulu「有姦情」　200萬紅包準備好了？「錢的事小」

古久保看林智平追平轟腦袋一片空白　桃猿逆襲誇：全是選手的功勞

文鳥定居「BL小窩」凶狠護巢　後方漫畫引注意網友狂歪樓

快訊／鳳山民宅槍響！男倒血泊身旁有槍　送醫搶救不治　

下班前吃燒酒雞　酒駕4犯男求情被打臉

快訊／精舍命案李威轉污點證人獲建請減刑　職業法官接手後首出庭

領不到失業補助　北漂男區公所門口咆哮！警安撫開導解圍

靈骨塔慘賠起歹念！教會出納A走近700萬奉獻金　下場曝光

宜蘭自小客轉彎失控衝大排四輪朝天！女駕駛獲救送醫

屏東阿北臨停開車門擊落機車　女騎士慘摔腳部受傷

長榮航空送花籃輓詞曝！低調派人參加空姐告別式　座艙長未現身

通緝犯買奶茶見警慌了催油門撞車！被壓制連喊23次「對不起」

高雄男拍總統車隊「警搬6法條」制止　仁武分局改口：善意提醒

史奈爾飆10K！佐佐木朗希劇場　道奇險勝釀酒人系列賽搶首勝

比手勢「亂咬惡魔」飛撲現身！　契約者每次都慘遭攻擊

國際巨星！藍委、議事人員搶合影　王世堅：男襯托帥、女生變美女

快訊／鳳山民宅槍響！男倒血泊身旁有槍　送醫搶救不治　

下班前吃燒酒雞　酒駕4犯男求情被打臉

差50歲爺孫戀！　老翁高調迎娶24歲嫩妻「聘金豪砸500多萬」

野兔闖農場啃藍莓！日本農民不驅趕反而「感謝牠們」

電梯免計容積　專家憂：誘因有餘、規範不足

快訊／精舍命案李威轉污點證人獲建請減刑　職業法官接手後首出庭

美擬禁陸航班經俄領空　陸航空公司聯合致信美運輸部

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

社會熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

獨／長榮學霸空姐抱病執勤猝逝　生前盼望惹鼻酸

陸官性醜聞逼「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

長榮低調派人參加空姐告別式　座艙長未現身

快訊／士林4層樓民宅今早大火　黑煙竄天

長榮空姐母友人曝「家屬氣憤」：一個活潑的孩子沒了

央廣被掛五星旗「涉案工程師」　竟是黃國昌駭客團成員

快訊／國一北上「多元計程車」火燒車　全面燒毀待援

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約155萬噸　大量減少原因曝

搭機偷抽電子煙害警報大響　白目男被起訴

高中生騎單王擦撞路邊車　留字條苦等車主10天結局曝

更多熱門

相關新聞

大坪頂變柏油山！柯志恩籲賴瑞隆：向選民交代

大坪頂變柏油山！柯志恩籲賴瑞隆：向選民交代

國民黨立委柯志恩與同黨市議員許采蓁、邱于軒，今（13）日下午回到小港大坪頂坪北段保護區會勘，針對當地被爆出疑似非法堆置廢棄瀝青與土方、形成「柏油山」的爭議，三人共同要求市府盡速釐清真相，並呼籲「本命區立委」賴瑞隆應該出面向選民說明。

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

陳菁徽轟鳳山水庫光電板　高市府：韓國瑜同意

張凱維回應狗仔風波！　秀對話紀錄爆柯姓律師募款不成挾怨報復內幕

張凱維回應狗仔風波！　秀對話紀錄爆柯姓律師募款不成挾怨報復內幕

王鴻薇駁授意助理向藥商索賄　張凱維被即刻停職「喊告指控人」　

王鴻薇駁授意助理向藥商索賄　張凱維被即刻停職「喊告指控人」　

冒名吳思瑤嗆總統府開槍　IP在境外

冒名吳思瑤嗆總統府開槍　IP在境外

關鍵字：

王鴻薇張凱維助理馬郁雯陳又新青年監督藉勢藉端立委

讀者迴響

熱門新聞

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

準風神詭走3條路徑　1情況迎猛雨

啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票

長榮空姐猝逝　胞姊轟座艙長聲明虛偽

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

白沙屯媽祖衝吊車大王豪宅　拱天宮回應

帶20包砂糖出境　日本老闆：台糖來聯繫

賴清德深夜發文認「最難受的一晚」

準風神轉彎撲台？最新路徑預測分岔

長榮女空服員告別式！　同事不捨落淚

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

首波降溫將報到！　全台「轉涼迎雨」時間出爐

林岳平虛心接受：後援與守備仍需成長

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面