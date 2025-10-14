控王鴻薇與助理「藉勢藉端勒索」　馬郁雯告發：前輩非常不上道

記者劉昌松／台北報導

青年監督聯盟與前記者馬郁雯14日到台北地檢署，按鈴告發國民黨籍立委王鴻薇與被停職的助理張凱維，涉嫌以販售舉行公聽會等立委職權，向藥品公司提案爭取公關顧問費，違反《貪污治罪條例》中藉勢藉端勒索未遂罪；針對王鴻薇要求提出指控之人士或團體，馬郁雯稱：「王委員是(記者)前輩，要求提供消息來源，非常不上道。」

▲青年監督聯盟發起人陳又新(左起)、執行長許譽騰、前記者馬郁雯告發王鴻薇與助理涉貪。（圖／記者劉昌松攝）

馬郁雯13日在記者會中指控，張凱維2024年5月找一家資本額只有10萬的行銷公司「艾弗行銷傳媒」合作，向「台灣安進藥品有限公司」假提案、真索賄，企劃內容涉及立委職權，明碼標價召開公聽會一場10萬元、研討會要20萬元，甚至承諾納入委員會臨時提案，企圖索取公關費顧問費等230萬。

張凱維同日反駁表示，相關指控皆為子虛烏有，為捍衛個人名譽，將進行提告，決不寬貸。王鴻薇也發3點聲明說，她從未針對藥品提案，召開記者會或公聽會，證明指涉本人全為子虛烏有，而為釐清相關資訊，張姓助理即刻起先行停職並接受行政調查。

青督盟發起人、律師陳又新14日表示，把公聽會、研討會明碼標價的意思，表示只要付錢就一定幫你做到，這些不是一般公關公司敢做的提案，這可以看出是利用立法委員助理職權所做的公權力販售行為，這就是《貪污治罪條例》藉勢藉端勒索要規範的，未遂犯也要罰，王鴻薇必須說明清楚，她知不知道助理的行為。