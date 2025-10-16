　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌爆駐外警霸凌案！被申訴人還接觸證人　警政署諾2周內回應

▲黃國昌16日就駐外警霸凌案質詢警政署長張榮興。（圖／記者蘇晏男攝）

▲黃國昌16日就駐外警霸凌案質詢警政署長張榮興。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委黃國昌今（16日）質詢警政署長張榮興時，提及一起駐外警官的霸凌案，但黃指出，被害人向警政署申訴，警政署丟回刑事警察局自行調查，卻沒有給被害人說明機會，且更扯的是，被申訴的人還知道申訴內容，私下接觸相關證人，讓他質疑，「可以這樣嗎？」張榮興回應，這是不可以的；張也答應黃，兩周內書面給予回應，有必要的話也可到黨團說明。

張榮興16日到立法院內政委員會就「警察、消防、海巡、移民及空中勤務總隊人員危勞津貼及退休權益之保障」進行專題報告並備質詢。黃國昌質詢提到，去年發生職場霸凌時，內政部說要落實健康職場環境，但他接到來自警察的投訴，所以想問在會議上、LINE群組公開羞辱、貶低聲譽符不符合職場霸凌？張榮興回應，要看有無持續性的狀況。

黃國昌進一步指出，有駐外警官在刑事警察局發生職場霸凌後向警政署申訴，但警政署丟回刑事警察局自行調查，並於一周內完成調查，沒有給被害人說明機會，且更扯的是，被申訴的人還知道申訴內容，私下接觸相關證人，可以這樣嗎？這是正當調查程序嗎？

▲警政署長張榮興16日到立法院進行專題報告並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲警政署長張榮興16日到立法院進行專題報告並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

張榮興表示，這案由刑事局主管機關來調查，是不是有違反調查程序，會再來了解。黃國昌則說，他要的是態度問題，被申訴人知道申訴內容而私下接觸相關證人，符合警政署職場態度跟原則？張榮興回應，沒有，所以要再了解，這是不可以的。黃國昌又問，應不應該把案件登錄職場霸凌通報平台？應不應該召開由外部專家組成的評議小組？張榮興說，按照規定需要，若現實上沒有做，主官要負責。

接著，黃國昌指出，來投訴的人帶來一大疊密密麻麻資料，讓他看得瞠目結舌，所以想了解警政署對警察的宣示是一套，實際上執行是另外一套。這起持續性霸凌，為什麼他知道提出申訴的長官知情後還跑去找證人，因為被申訴人直接寫電子郵件給相關證人，可以這樣幹？

黃國昌要張榮興回去了解，處理這案時，看有沒有違反政府跟社會、所有警察同仁所提出的處理原則，需要多久？張回應，一個月來調查。但黃國昌表示，他處理的是程序上有無違反規定，跟警政署對警察同仁宣示是否一致，以後要是你們說一套做一套，誰敢申訴？兩周內書面給他回應，有必要的話來黨團說明，可以嗎？張榮興表示，可以。

另外，由於黃國昌質詢時的PPT中提到一封標題為「刑事警察局國際刑警科 致徐佑典大使函」，內容是有關刑事警察局國際刑警科長李昆達表示收到被害人的陳報單，而該陳報單檢附徐佑典1月14日親筆信函致「本署署長、本局局長及調查委員」有關該起申訴案。

但警政署會後向《ETtoday新聞雲》表示，查證後發現署長跟署長室並沒有收到該封徐佑典署名信，這應不是大使親自寄的信，而是用陳報單檢附方式陳報刑事警察局，而刑事警察局看到後非常重視，所以就把該信列入佐證說明資料，併案說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中23歲無業男「狂砍2鄰」！　媽媽急奔派出所
快訊／「最美MC」回鍋啦啦隊！球團宣布了
柯文哲遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站
翁滋蔓「單身」不認愛千億小開　否認謊報年齡
快訊／台灣海峽規模4.1地震！4縣市有感
10天連假來了「機場會擠爆」　1縣市最大贏家！家長：孩不用請
快訊／新北最大「大陳都更」圍籬倒塌　女騎士路過慘遭壓
快訊／全身血衣！台中23歲男砍鄰居　呆坐畫面曝
NONO涉性侵判2年6月　上訴二審首度開庭現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲也遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站

黃國昌爆駐外警霸凌案！被申訴人還接觸證人　警政署諾2周內回應

應曉薇交保後向女兒說對不起！　曝應佳妤含淚問「這句話」

籲兩岸該回歸現實、理性、可落地　他讚郝龍斌政策務實可重新出發

與林佳龍不和？朝野點名吳釗燮　綠委轟「涉外人士」放話破壞團結　

「我壓力也很大！」韓國瑜宣告總預算復議案暫緩　要朝野再溝通

新加坡擬對詐騙犯判24鞭　洪孟楷：台灣也該思考我們能不能

郝龍斌貼合照感謝期許　王金平：黨主席選舉採中立立場

黃國昌批賴清德「國安十法」造謠　綠諷：蓋不住狗仔勾結跟監醜聞

綠委批晶片制裁若玩狼來了國家尊嚴不見　林佳龍：南非提新版協議

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

柯文哲也遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站

黃國昌爆駐外警霸凌案！被申訴人還接觸證人　警政署諾2周內回應

應曉薇交保後向女兒說對不起！　曝應佳妤含淚問「這句話」

籲兩岸該回歸現實、理性、可落地　他讚郝龍斌政策務實可重新出發

與林佳龍不和？朝野點名吳釗燮　綠委轟「涉外人士」放話破壞團結　

「我壓力也很大！」韓國瑜宣告總預算復議案暫緩　要朝野再溝通

新加坡擬對詐騙犯判24鞭　洪孟楷：台灣也該思考我們能不能

郝龍斌貼合照感謝期許　王金平：黨主席選舉採中立立場

黃國昌批賴清德「國安十法」造謠　綠諷：蓋不住狗仔勾結跟監醜聞

綠委批晶片制裁若玩狼來了國家尊嚴不見　林佳龍：南非提新版協議

輝達免驚！　經長鬆口「類T17、T18」備案用地已有幾個選項

美國關稅影響下　朴子就業中心協助嘉義縣產業穩定

高雄燃起夢幻粉紅海！6大地標、百貨點燈　商圈飯店推應援好康

數位金融滿意度86％！集保結算所調查指引未來發展路徑

T-ara又有人要結婚了！王恩晶曬喜訊「老公是大8歲導演」

颱風走了！廣西百色村莊仍「洪水圍村」十餘天　村民乘橡皮艇出入

波賽樂讚挑戰賽太瘋狂：以為要回家了...魔神樂神預言讓他嚇傻

多校傳出「Bilibili整晚連不上」　學生喊扯：其他都好好的

熬到3點才睡！48歲男腦中風右側癱　「電擊腦袋」1個月後能走了

快訊／東勢轎車擦撞民宅路緣翻覆　駕駛多處擦挫傷送醫

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

政治熱門新聞

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

快訊／蔡英文頭髮換粉紅色！　「感覺不是很適合我？」

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

普發1萬闖關成功在望！立院協商保留8案

撤回砍監察院預算案傅崐萁非常生氣！　黃國昌：承受很大壓力

快訊／賴清德被換「中分粉紅色頭髮」！　本尊回：蛤？

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

謝幸恩重創百年聲譽！中央社懲處出爐　4主管、高層都遭殃

新壽T17、T18今辦動工典禮　郝龍斌提合約：可笑愚昧適可而止

賴清德當面問「光電板質詢」爭議　陳亭妃喊冤：我被斷章取義

新壽今辦北士科動土典禮　北市：若實質開工將勒令停工

陳其邁粉頭照曝！PO活動懶人包：來高雄別只待1天

郝龍斌稱拜會獲傾囊相授　王金平否認：郝宣布參選後並未見過面

曾為基隆寫歌爆紅日本！林右昌哀悼黃小玫

更多熱門

相關新聞

黃國昌批總統「國安十法」造謠　綠：蓋不住跟監醜聞

黃國昌批總統「國安十法」造謠　綠：蓋不住跟監醜聞

針對黃國昌指控總統賴清德呼籲朝野支持「國安十法」修法是「帶頭造謠」，民進黨發言人韓瑩今（16日）痛批黃國昌，喊再多「執政黨造謠」，也抹不掉民眾黨候選人收受中資遭判刑，更蓋不住黃國昌與狗仔勾結跟監的醜聞。

黃國昌妻戶籍掛李麗娟名下房產？　綠委酸爆

黃國昌妻戶籍掛李麗娟名下房產？　綠委酸爆

北車性侵案！警政署指民眾拍攝「非常要不得」　將偵查散播行為

北車性侵案！警政署指民眾拍攝「非常要不得」　將偵查散播行為

跟拍政要爭議延燒　警政署長張榮興：加強保六總隊訓練、警覺心

跟拍政要爭議延燒　警政署長張榮興：加強保六總隊訓練、警覺心

撤回砍監察院預算案傅崐萁非常生氣！　黃國昌：承受很大壓力

撤回砍監察院預算案傅崐萁非常生氣！　黃國昌：承受很大壓力

關鍵字：

黃國昌警政署霸凌張榮興徐佑典

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面