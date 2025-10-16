跟拍政要爭議延燒　警政署長張榮興：加強保六總隊訓練、警覺心

▲警政署長張榮興16日上午到立法院內政委員會備詢並於會前受訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨主席黃國昌被控成立狗仔集團跟拍政治人物，國安局長蔡明彥昨表示，他特別請警政署長張榮興針對政府官員安全隨扈、司機，要有更高警覺意識，並加強勤教。對此，張榮興今（16日）說，保六總隊有負責政府首長安危的工作，所以會加強訓練跟反應的機制，沒有增加人員，就是反跟拍或反跟監勤務規劃、訓練及警覺心。

針對上述黃國昌爭議，蔡明彥昨受訪表示，有關跟拍案，已啟動司法調查跟偵辦；國安局有召開專案會議，請張榮興針對官員隨扈跟司機，要有更高警覺意識，若有注意到跟拍，第一時間必須通報，警方也會啟動快速反應警力到場排除，同時也會加強官員公署還有職務宿舍的周邊巡查。

張榮興16日上午到立法院內政委員會進行「警察、消防、海巡、移民及空中勤務總隊人員危勞津貼及退休權益之保障」進行專題報告並備質詢。對於蔡明彥說已跟警政署溝通關於跟拍處置作為，目前具體措施為何？張榮興會前受訪表示，保六總隊有負責政府首長安危的工作，會加強訓練跟反應的機制，有發現狀況會立即制止、報案，依法辦理。

▲內政部長劉世芳18日上午到立法院內政委員會進行專報並備詢。（圖／記者湯興漢攝）

針對哪些政要是警方要加強的目標？張榮興說，政府機關的部會首長有些有派隨扈，會加強反跟拍或反跟監勤務規劃跟訓練。媒體追問，目前有遇到相關跟拍狀況？張榮興回應，目前發生狀況（指黃國昌狗仔集團爭議）後，還沒發現。

至於警方人數上的調整，張榮興指出，就是加強勤務作為。坐在張榮興一旁的內政部長劉世芳聽聞後表示，就是沒有調整的意思。媒體又問，會有警力跟在部長身邊？張榮興說，本來就有派部長的隨扈，沒有增加人員，就是加強勤務作為跟警覺心。

另外有關台北車站性侵案，張榮興說，事發後，鐵路警局、台鐵站方保全有加強勤務規劃，包括增加守望點，保障旅客安全，請民眾安心。

