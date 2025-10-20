羅浮宮竊案「賊破壞展示櫃」奪珠寶畫面曝光　早有警訊沒人理

▲法國巴黎羅浮宮19日遭多名竊賊闖入。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

法國巴黎羅浮宮19日遭竊賊大膽闖入，短短4分鐘偷走8件價值連城的珠寶，如今法媒BFMTV曝光嫌犯假扮工人奪取珠寶的犯案影片，只見其中一人身穿黃色反光背心，拿出切割工具破壞玻璃展示櫃。巴黎副市長批評，其實早在數月之前就已經有人警告存在安全漏洞，但館方以及文化部卻選擇忽視。

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

竊賊闖羅浮宮奪珠寶 監視器拍下

根據紐約郵報，法國檢察官勞雷·貝庫奧（Laure Beccuau）稱這夥人明顯有備而來，總共偷9件珍寶，所幸曾屬於拿破崙三世妻子歐仁妮皇后的皇冠已被尋回，失竊珠寶總數量為8件。

已知4名嫌犯是在上午9時30分闖入羅浮宮阿波羅展示室（Gallerie d'Apollon），攜帶手提式砂輪機，僅花費4分鐘就奪走珠寶。法國文化部表示，這起竊案觸發阿波羅展示室外窗以及2處高安全等級展示櫃的警報，隨後現場5名工作人員介入並報警，引導參觀者離開。

目前竊賊身分仍不明，警方正在全力追緝中。貝庫奧透露，已在館內找到可疑DNA痕跡，正由特警單位分析中。

▲專業鑑識人員正在檢查窗戶。（圖／路透）

安全漏洞早有警訊 法國副市長批沒人理

France 24指出，這起竊案引發對法國珍貴文物保護是否足夠的強烈質疑。羅浮宮前館長侯森貝格（Pierre Rosenberg）早在1998年館內一幅畫作遭竊時就曾警告保全不足，現任館長戴卡赫（Laurence des Cars）2021年接手的時候也有要求巴黎警方進行安全稽核。

工會也稱，在羅浮宮參觀人數攀升之際，工作人員人數卻在減少，連帶影響到羅浮宮安全保障。就在今年6月，羅浮宮工作人員發起短暫罷工抗議人手不足。

巴黎副市長貝利亞爾（David Belliard）批評，「早在這起竊案發生數月之前，羅浮宮員工就曾警告過安全漏洞。為何館方和部會對這些警告置之不理？」

數億美元翻新計畫 保全問題受矚

其實法國總統馬克宏今年已針對羅浮宮安全現況宣布一項耗資達9.3億美元（約新台幣300億元）的翻新計畫，要在2031年之前裝設新的入口，藉此緩解玻璃金字塔處的人潮擁堵，並增設專門展示《蒙娜麗莎》的展廳。此外，還將引入新的安全總體方案，部署新一代攝影機強化安全措施。

不只羅浮宮 法國博物館頻遭竊

就在上個月，巴黎自然歷史博物館（Natural History Museum）也遭賊人夜闖，被盜走6公斤金塊。根據文化財產走私調查辦公室（OCBC）統計數據，2015年博物館竊案數量為31起，2023年9起、2024年21起。