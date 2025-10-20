　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

羅浮宮「8件失竊展品」一次看！　疑專業集團犯案

▲▼拿破崙贈瑪麗．路易絲的祖母綠婚禮珠寶組（Napoleon’s Emerald Wedding Gift Set）。（圖／VCG）

▲遭竊的拿破崙贈瑪麗．路易絲的祖母綠婚禮珠寶組。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

法國巴黎的羅浮宮博物館（Louvre Museum）驚傳震撼竊案！19日上午，一群竊賊僅花4分鐘闖入館內「阿波羅長廊」，偷走8件價值連城的皇室珠寶，包含拿破崙時代皇后與王后的珍藏。法國文化部研判，犯案手法精準迅速、規劃周密，疑似由專業人士操刀。

4分鐘神速行動　犯嫌駕機車逃逸

根據法國內政部長紐內茲（Laurent Nunez）說明，案發於19日上午9時30分，當時羅浮宮剛開館，遊客正陸續進入參觀。數名竊賊偽裝成施工工人，身穿黃色反光背心，駕駛施工用升降平台抵達面向塞納河（Seine）的外牆窗戶。他們使用電動切割機具破壞玻璃窗，短時間內闖入展廳。

歹徒明顯熟知館內動線與展示位置，迅速直奔「阿波羅長廊」（Galerie d’Apollon）內的高安全等級展示櫃，奪走8件珠寶後立刻逃離現場。根據警方調查，整起犯案過程從進入到逃逸僅約4分鐘，竊賊之間分工明確，有人負責破窗、有人負責收取珠寶，最後全部騎乘機車逃逸。

警方事後封鎖整座博物館與周邊道路，包括塞納河沿岸與鄰近街區皆被圍起，並派出全副武裝的軍警戒備。羅浮宮官網同日宣布因「特殊情況」閉館一日，數百名遊客被疏散。現場目擊者形容，「就像一場好萊塢電影，快得令人不敢置信。」

皇室珠寶遭殃　被竊展品一次看

法國文化部證實，竊賊成功打開兩座加強防護的展示櫃，帶走共8件展品，跨越19世紀初至拿破崙三世時期的皇室珠寶收藏，包括：

．歐珍妮皇后冠冕（Tiara of Empress Eugénie）：鑲有212顆珍珠、1998顆鑽石與992顆玫瑰式切割鑽石，原為皇后在國宴與正式典禮上配戴的頭飾。

▲▼歐珍妮皇后冠冕（Tiara of Empress Eugénie）。（圖／VCG）

▲歐珍妮皇后冠冕。（圖／VCG）

．裝飾蝴蝶結（Empress Eugénie Decorative Bow）：以2438顆鑽石與196顆玫瑰式切割鑽石組成的閃耀蝴蝶結，據傳為皇后腰帶的中央主飾，象徵她在宮廷中的地位。

▲▼裝飾蝴蝶結（Empress Eugénie Decorative Bow）。（圖／VCG）

▲裝飾蝴蝶結。（圖／VCG）

．聖物盒胸針（Reliquary Brooch）：製作於1855年，整體以鑽石包覆，外型宛如小型聖物盒，雖名為「聖物盒」，但實際上並未設計容納聖物空間。

．藍寶石冠冕與耳環套組（Sapphire Tiara, Necklace, and Earring Set）：這套藍寶石珠寶的創作者與委託者至今不明，推測製作於19世紀初。歷史上曾由奧坦絲王后（Queen Hortense）與瑪麗．阿梅莉王后（Queen Marie-Amélie）佩戴。

▲▼藍寶石冠冕與耳環套組（Sapphire Tiara, Necklace, and Earring Set）。（圖／VCG）

▲藍寶石冠冕與耳環套組。（圖／VCG）

這組作品包括一頂鑲有24顆錫蘭藍寶石（Ceylon sapphires）與1083顆鑽石的冠冕、一條項鍊，鑲嵌8顆藍寶石與細緻鑽石花紋的金質底座、一對藍寶石耳環（根據法國文化部說明，竊賊僅偷走其中一只）。

原完整套組還包括三枚胸針、一個髮梳與兩條手鍊。羅浮宮表示，這組珠寶是「巴黎珠寶工藝的珍貴見證」。

．拿破崙贈瑪麗．路易絲的祖母綠婚禮珠寶組（Napoleon’s Emerald Wedding Gift Set）：由拿破崙一世於1810年贈予皇后瑪麗．路易絲（Marie Louise），項鍊鑲有32顆祖母綠與1138顆鑽石，搭配一對祖母綠鑽石耳環，均被竊賊奪走。

警方指出，竊賊同時試圖偷走歐珍妮皇后的皇冠，但因現場警衛警報觸發、保全迅速趕到，迫使犯嫌丟下皇冠逃離。該皇冠鑲有8隻金鷹、1354顆鑽石、1136顆玫瑰式鑽石與56顆祖母綠，後於博物館外牆被尋獲。

專家：可能被拆解轉售　文化損失無法彌補

藝術品竊盜專家阿摩瑞（Anthony Amore）受訪時指出，這起竊案不僅是財物損失，更是文化災難，「這些珠寶的價值不只在美元計算，而是法國的文化遺產與歷史記憶。」他警告，若珠寶被拆解、分散至黑市轉售，「每一顆鑽石都將變成無名的碎片，難以追蹤回收。」

▲▼羅浮宮內「阿波羅長廊」（Galerie d’Apollon）展品遭竊。（圖／路透）

▲羅浮宮內「阿波羅長廊」展品遭竊。（圖／路透）

羅浮宮表示，阿波羅長廊除收藏王冠珠寶外，亦陳列三顆傳世名鑽——「攝政鑽石」（The Regent）、「桑西鑽石」（The Sancy）與「奧坦絲鑽石」（The Hortensia），幸運的是未遭波及。該展廳被譽為法國皇室珠寶藝術的象徵，其展品大多為18至19世紀的皇家訂製珠寶，代表巴黎金工巔峰時期的藝術成就。

馬克宏震怒　文化部長：明顯是專業犯案

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體上發文譴責，稱這起案件是「對國家文化遺產的嚴重攻擊」，並承諾絕不寬貸。他強調，巴黎檢察官辦公室已全面接手偵辦，「全國正動員所有資源追緝嫌犯，務必將其繩之以法」。

文化部長達蒂（Rachida Dati）則指出，警方接獲通報後僅數分鐘就抵達現場，但竊賊早已逃離，「從破窗到離開僅花不到四分鐘，這不是業餘行動，而是高度計畫化的專業犯案。」

目前警方正蒐集監視畫面、訪談現場員工與目擊者，並封鎖周邊街區尋找線索。達蒂警告，「如今有組織犯罪集團鎖定藝術品市場，博物館成為新型目標，我們必須重新檢視安全防護。」

