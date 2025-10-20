故宮拉高警惕「模擬演練羅浮宮入侵情境」　檢討升級防護措施

▲國立故宮博物院將以羅浮宮案例，模擬演練入侵情境，並全面檢討、強化防護措施。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

法國巴黎羅浮宮日前發生驚天竊案，震撼全球，國立故宮博物院對此也高度重視，並拉高警惕，除了將以該案情境，模擬演練入侵的應對，也啟動全面安全防護檢討、升級強化作業。

故宮表示，長期以來故宮透過多層次的安全管理系統，維護館藏與參觀民眾的安全。目前全館出入口及周邊環境，均設有監視系統、照明、圍欄，並依風險區域調整保全人力與巡邏動線，確保24小時無死角監控。同時，所有館內的外包、施工人員，皆須經事前審核、登錄身分，並由館方專責人員全程陪同，以防範任何潛在風險。

故宮也在現有基礎上，進一步強化防護層級，除了提升巡邏頻率、夜間巡查密度，並針對高價值文物展示櫃，重新評估檢驗防爆玻璃、鎖具、警報偵測系統，進行必要的即時更新與升級。

故宮將以羅浮宮的案例，進行入侵情境模擬演練，測試升降設備、施工通道及外牆等非典型入侵途徑的防護效能，確保各單位在突發狀況下，能迅速應變與通報。

為了進一步降低風險，故宮落實所有維修作業提前通報並提供人員身分核對清單，並持續與警方保持跨機關聯防合作，強化可疑人車活動的即時掌握與追蹤。

對於國際間發生的羅浮宮竊案，故宮表示深感警惕，全面檢視並強化現行安全機制，確保館藏文物與民眾安全。未來也將持續精進安防科技與人員訓練，並與警方密切合作，除了讓民眾能安心參觀，也讓文化資產獲得最完善的守護。