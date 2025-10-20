　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

羅浮宮7分鐘被搶9件珍寶　拍賣行總裁直言「很難銷贓」

▲羅浮宮、拿破崙三世的妻子、歐仁妮皇后（Eugénie de Montijo）后冠。（圖／記者閔文昱攝）

▲羅浮宮爆竊案，4名竊賊僅花7分鐘便偷走拿破崙時期的9件珍貴珠寶。（圖／記者閔文昱攝）

記者柯沛辰／綜合報導

法國國寶級博物館羅浮宮（Musée du Louvre）19日清晨遭竊，4名竊賊僅花7分鐘便打碎破璃，偷走拿破崙時期的9件珍貴珠寶。巴黎知名拍賣行德魯奧（Drouot） 行政總裁吉凱洛（Alexandre Giquello）表示，這些珠寶名氣太大，幾乎不可能銷贓。不過，有粉專指出，鑽石可以被拆解、重鑲，其實「找回率是最低的」。

法國文化部長達狄（Rachida Dati）證實，目前警方與博物館人員已封鎖現場、調閱監視畫面，全力追查歹徒行蹤。內政部長努內茲（Laurent Nuñez）形容，這批被竊珠寶是「無價的歷史遺產」，若損失不僅只是金錢，更是對法國文化象徵的重創。

綜合外媒報導，4名歹徒事前疑多次勘查現場，彼此分工明確，其中2人身穿工人裝和穿黃色反光背心，利用升降吊籃從外部進入羅浮宮，另2人駕駛摩托車接應。不過，一夥人逃逸時，疑似不慎將歐仁妮皇后的后冠掉在半路上，致使出現損毀，但該消息尚未獲得法國警方證實。

目前警方與巴黎檢方已經以「組織團夥盜竊」與「結夥作案」罪名立案偵辦，並由重案組接手調查。

▲羅浮宮、拿破崙三世的妻子、歐仁妮皇后（Eugénie de Montijo）后冠。（圖／記者閔文昱攝）

▲拿破崙三世的妻子、歐仁妮皇后的后冠。（圖／記者閔文昱攝）

法國歷史最悠久拍賣行德魯奧行政總裁吉凱洛指出，犯罪分子最好能意識到自己所犯罪行的嚴重性，主動歸還這些珠寶，因為這些珠寶的名氣太大，幾乎完全無法銷贓物，即便他們試圖拆解珠寶、單獨出售，也於事無補。

不過，台灣藝術粉專「有藝術的日子」分析認為，回顧2019年德勒斯登綠穹珍寶館遭竊，4300顆鑽石被迅速拆解、重鑲、去歷史化，至今仍有主件下落不明，「在所有博物館藏品中，珠寶的找回率是最低的。」

「有藝術的日子」指出，自1792年法國大革命起至1990年古羅馬珠寶失竊、2025年的皇室珠寶劫案，都有珠寶永遠消失，原因很簡單，珠寶不像名畫具有「唯一性」，鑽石可以被拆分，黃金可以熔掉，「文化價值在黑市等於零，只剩材料價格...名畫離開框架仍能被認出，珠寶一旦離開托座，就可能永遠從文明記憶中被抹除。」

▼警察在羅浮宮外巡邏。（圖／路透）

▲▼警察在法國巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）外巡邏。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／前洋基強打車禍身亡　享年35歲
雨勢太大！轎車半個車身泡水中　車主崩潰
快訊／大雨炸裂！新北、桃園6地淹水警戒　2區列一級
香港夫妻墜樓「2屍3命」　才來台灣墮胎遭拒
「我家在紅色區塊內」　鄭明典PO圖：雨勢持續
「共伴效應」下不停！　北部人哀號：狂風暴雨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國共諜案未歇　國會考慮比照歐洲「緊縮中國人通行」

羅浮宮7分鐘被搶9件珍寶　拍賣行總裁直言「很難銷贓」

選錯一碼竟中17.8億美元！　德州彩民誤打誤撞抱走威力球頭獎

俄軍再攻烏能源設施！白俄稱願調停　喊話澤倫斯基出面對談　

以軍報復空襲加薩釀26死　美方斡旋促恢復停火、重啟援助

日黑熊闖入民宅！狗狗狂吠對峙　男子「拿千斤頂狂砸」逼退

羅浮宮「8展品遭竊」急關閉！　遊客撲空傻眼：巴黎也有這種事？

阿聯酋貨機「機身截斷泡海中」畫面曝！　撞香港地勤車2死

川普再提台灣晶片　稱高關稅「逼供應鏈回流美國」

快訊／阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」！　至少2死

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

英國共諜案未歇　國會考慮比照歐洲「緊縮中國人通行」

羅浮宮7分鐘被搶9件珍寶　拍賣行總裁直言「很難銷贓」

選錯一碼竟中17.8億美元！　德州彩民誤打誤撞抱走威力球頭獎

俄軍再攻烏能源設施！白俄稱願調停　喊話澤倫斯基出面對談　

以軍報復空襲加薩釀26死　美方斡旋促恢復停火、重啟援助

日黑熊闖入民宅！狗狗狂吠對峙　男子「拿千斤頂狂砸」逼退

羅浮宮「8展品遭竊」急關閉！　遊客撲空傻眼：巴黎也有這種事？

阿聯酋貨機「機身截斷泡海中」畫面曝！　撞香港地勤車2死

川普再提台灣晶片　稱高關稅「逼供應鏈回流美國」

快訊／阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」！　至少2死

台南交換機汰換21日登場！　新營、後壁、鹽水等區市話恐中斷數分鐘

柳賢振睽違6579天重返季後賽　韓華鷹力拚聽牌

曾是洋基頭號新秀！強打捕手蒙特羅車禍身亡　享年35歲

「單眼皮五分頭」騙走20萬　獲判無罪全因「他比車手大隻」

雨勢太大！頭城外澳接天宮附近道路淹水　轎車半個車身泡水中

快訊／大雨炸裂！新北、桃園6地淹水警戒　2區列一級

瑪莎拉蒂變3輪車！自撞分隔島左前輪噴飛　肇事醉女是酒駕累犯

新「TOYOTA 7人座MPV大陸開賣」比台灣便宜105萬！2.5升油電還有四驅

遊戲機不准簡體字　經濟部新制「全正體中文」...違規最重罰50萬

大腸癌疫苗現曙光　台大聯手史丹佛研究：晚期腫瘤「縮減8成」

【選舉落幕】盧秀燕恭賀鄭麗文當選，其他人也好棒

國際熱門新聞

川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

阿聯酋貨機「機身截斷泡海中」畫面曝！　撞香港地勤車1死1傷

羅浮宮劫案！竊賊搶走9珠寶　1后冠尋回

快訊／阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」！　至少1死1傷

返家驚見妻女雙亡　丈夫20秒崩潰語音瘋傳

川普反擊！AI自駕戰機「炸屎」

泰16歲癡情少女被男友騙到柬埔寨！

2025日本熊出沒地區紀錄！　地圖一片紅震驚日網

黃仁勳將赴韓APEC！傳密會三星SK高層

川普再提台灣晶片　稱高關稅逼供應鏈回流

斷金援！川普批哥倫比亞總統「毒梟頭子」　警告美將親自動手剿毒

川普：我沒有尋求摧毀中國　預計2周後和習近平會面

日簽證恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」

日黑熊闖民宅！狗狂吠對峙　男子拿千斤頂狂砸

更多熱門

相關新聞

羅浮宮「8展品遭竊」急關閉　遊客撲空傻眼

羅浮宮「8展品遭竊」急關閉　遊客撲空傻眼

法國國寶級博物館羅浮宮（Musée du Louvre）19日清晨遭竊，4名竊賊僅花7分鐘便從阿波羅長廊（Gallerie d’Apollon）偷走包含拿破崙時期在內的8件珍貴珠寶，引發當局高度關切。犯案後竊賊駕駛機車逃逸無蹤，羅浮宮緊急宣布關閉並展開調查，但突如其來的意外讓許多外國觀光客錯愕不已，有人形容「想不到在巴黎也會發生這種事」。

羅浮宮劫案！竊賊搶走9珠寶　1后冠尋回

羅浮宮劫案！竊賊搶走9珠寶　1后冠尋回

羅浮宮藏品被盜　蒙面人犯案過程曝光

羅浮宮藏品被盜　蒙面人犯案過程曝光

快訊／法國巴黎羅浮宮爆搶劫案　閉館1天

快訊／法國巴黎羅浮宮爆搶劫案　閉館1天

性侵斬首12歲女童！女兇手「拖行李箱屍」喝酒

性侵斬首12歲女童！女兇手「拖行李箱屍」喝酒

關鍵字：

羅浮宮法國拍賣行

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

鄭家純曬和老公Akira合照不藏了

丁噹突曬絕美婚紗照！　宣布「雙喜臨門」曝光新郎身份...粉全暴動

川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面