羅浮宮7分鐘被搶9件珍寶　拍賣行總裁直言「很難銷贓」

▲羅浮宮爆竊案，4名竊賊僅花7分鐘便偷走拿破崙時期的9件珍貴珠寶。（圖／記者閔文昱攝）

記者柯沛辰／綜合報導

法國國寶級博物館羅浮宮（Musée du Louvre）19日清晨遭竊，4名竊賊僅花7分鐘便打碎破璃，偷走拿破崙時期的9件珍貴珠寶。巴黎知名拍賣行德魯奧（Drouot） 行政總裁吉凱洛（Alexandre Giquello）表示，這些珠寶名氣太大，幾乎不可能銷贓。不過，有粉專指出，鑽石可以被拆解、重鑲，其實「找回率是最低的」。

法國文化部長達狄（Rachida Dati）證實，目前警方與博物館人員已封鎖現場、調閱監視畫面，全力追查歹徒行蹤。內政部長努內茲（Laurent Nuñez）形容，這批被竊珠寶是「無價的歷史遺產」，若損失不僅只是金錢，更是對法國文化象徵的重創。

綜合外媒報導，4名歹徒事前疑多次勘查現場，彼此分工明確，其中2人身穿工人裝和穿黃色反光背心，利用升降吊籃從外部進入羅浮宮，另2人駕駛摩托車接應。不過，一夥人逃逸時，疑似不慎將歐仁妮皇后的后冠掉在半路上，致使出現損毀，但該消息尚未獲得法國警方證實。

目前警方與巴黎檢方已經以「組織團夥盜竊」與「結夥作案」罪名立案偵辦，並由重案組接手調查。

▲拿破崙三世的妻子、歐仁妮皇后的后冠。（圖／記者閔文昱攝）

法國歷史最悠久拍賣行德魯奧行政總裁吉凱洛指出，犯罪分子最好能意識到自己所犯罪行的嚴重性，主動歸還這些珠寶，因為這些珠寶的名氣太大，幾乎完全無法銷贓物，即便他們試圖拆解珠寶、單獨出售，也於事無補。

不過，台灣藝術粉專「有藝術的日子」分析認為，回顧2019年德勒斯登綠穹珍寶館遭竊，4300顆鑽石被迅速拆解、重鑲、去歷史化，至今仍有主件下落不明，「在所有博物館藏品中，珠寶的找回率是最低的。」

「有藝術的日子」指出，自1792年法國大革命起至1990年古羅馬珠寶失竊、2025年的皇室珠寶劫案，都有珠寶永遠消失，原因很簡單，珠寶不像名畫具有「唯一性」，鑽石可以被拆分，黃金可以熔掉，「文化價值在黑市等於零，只剩材料價格...名畫離開框架仍能被認出，珠寶一旦離開托座，就可能永遠從文明記憶中被抹除。」

▼警察在羅浮宮外巡邏。（圖／路透）