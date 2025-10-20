　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

羅浮宮「8展品遭竊」急關閉！　遊客撲空傻眼：巴黎也有這種事？

記者張方瑀／綜合報導

法國國寶級博物館羅浮宮（Musée du Louvre）19日清晨遭竊，4名竊賊僅花7分鐘便從阿波羅長廊（Gallerie d’Apollon）偷走包含拿破崙時期在內的8件珍貴珠寶，引發當局高度關切。犯案後竊賊駕駛機車逃逸無蹤，羅浮宮緊急宣布關閉並展開調查，但突如其來的意外讓許多外國觀光客錯愕不已，有人形容「想不到在巴黎也會發生這種事」。

案發於當地時間上午9時30分左右，正值博物館開門迎客時段，竊賊利用外部貨梯潛入館內，鎖定存放皇室珠寶的阿波羅長廊，迅速行動、毫不拖泥帶水。法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）坦言，失竊展品的歷史價值難以估算。幾小時後，收藏於羅浮宮的皇后尤吉尼（Eugénie）后冠在博物館附近被尋獲，雖已找回，卻傳出部分寶石受損。

羅浮宮事件迅速引發全球關注，雖然展館封閉，許多不知情的觀光客仍在玻璃金字塔前駐足拍照、留影紀念。

▲▼警察在法國巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）外巡邏。（圖／路透）

▲警察在法國巴黎羅浮宮（Musée du Louvre）外巡邏。（圖／路透）

根據《中央社》報導，首次造訪巴黎的巴西遊客艾梅達（Allen Almeida）原本安排參觀羅浮宮，無奈遇上竊案，他遺憾表示，「我很傷心」，並坦言「即使在巴西，也很少聽說有這種案件」。

來自英格蘭的旅客喬（Jo）與友人潔伊（Jay）也遇上相同情況，她們抵達現場時，只見警察進進出出，才得知展館已遭竊閉館。潔伊表示，她原訂下午參觀羅浮宮，無奈行程緊湊，隔天要前往迪士尼樂園，後天便返國，這趟巴黎行注定錯過羅浮宮。但她也苦中作樂地說，「英國離巴黎不遠，還有機會再來。」

雖然羅浮宮以高規格安保著稱，卻早已有多次失竊紀錄。從1911年「蒙娜麗莎」遭竊案、1976年查理十世之劍失竊、1983年羅斯柴爾德家族盔甲離奇被偷、到1998年畫作《通往色維爾之路》神秘消失，均顯示這座歷史悠久的藝術殿堂，並非毫無漏洞。

▲▼羅浮宮內「阿波羅長廊」（Galerie d’Apollon）展品遭竊。（圖／路透）

▲羅浮宮內「阿波羅長廊」（Galerie d’Apollon）展品遭竊。（圖／路透）

面對這起竊案，法國文化部長達提（Rachida Dati）直言，「博物館的安全保障40年來都沒被正視」，並透露羅浮宮館長兩年前就曾向警方提出加強安檢的要求，凸顯長年結構性問題。

為提升設施安全性，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於今年1月宣布啟動耗資逾7億歐元（約新台幣251億元）的博物館翻修計畫。他在事件後發表聲明，表示這次竊案「侵犯我們珍視的文化遺產」，強調政府將追緝竊賊到底，並加速強化羅浮宮的防護工程。

根據羅浮宮官方統計，該館每年吸引近900萬名參觀者，其中77%來自海外，為全球參觀人次最高的博物館。如今發生如此罕見的大規模竊案，也讓法國在全球文化遺產保護議題上再次面臨嚴峻挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
BLACKPINK「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到
「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝
阿聯酋貨機「機身截斷泡海中」畫面曝！　撞地勤車1死1傷
小模愛犬遭比特犬攻擊恐怖影片曝！10公分傷口濺血　
快訊／阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」！　至少1死1傷
風神要轉向了　連3天「大量降雨」
川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日黑熊闖入民宅！狗狗狂吠對峙　男子「拿千斤頂狂砸」逼退

羅浮宮「8展品遭竊」急關閉！　遊客撲空傻眼：巴黎也有這種事？

阿聯酋貨機「機身截斷泡海中」畫面曝！　撞香港地勤車1死1傷

川普再提台灣晶片　稱高關稅「逼供應鏈回流美國」

快訊／阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」！　至少1死1傷

聯合國：20名葉門員工遭胡塞武裝挾持

2025日本熊出沒地區紀錄！　地圖一片紅震驚日網

川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

斷金援！川普批哥倫比亞總統「毒梟頭子」　警告美將親自動手剿毒

川普：我沒有尋求摧毀中國　預計2周後和習近平會面

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

日黑熊闖入民宅！狗狗狂吠對峙　男子「拿千斤頂狂砸」逼退

羅浮宮「8展品遭竊」急關閉！　遊客撲空傻眼：巴黎也有這種事？

阿聯酋貨機「機身截斷泡海中」畫面曝！　撞香港地勤車1死1傷

川普再提台灣晶片　稱高關稅「逼供應鏈回流美國」

快訊／阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」！　至少1死1傷

聯合國：20名葉門員工遭胡塞武裝挾持

2025日本熊出沒地區紀錄！　地圖一片紅震驚日網

川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

斷金援！川普批哥倫比亞總統「毒梟頭子」　警告美將親自動手剿毒

川普：我沒有尋求摧毀中國　預計2周後和習近平會面

日黑熊闖入民宅！狗狗狂吠對峙　男子「拿千斤頂狂砸」逼退

海軍局長違法蒐集漢光機密　少校：這樣做我睡覺都會怕

《玩什麼好呢》朴真珠宣布結婚！　和男友交往多年曝未來計畫

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

羅浮宮「8展品遭竊」急關閉！　遊客撲空傻眼：巴黎也有這種事？

阿聯酋貨機「機身截斷泡海中」畫面曝！　撞香港地勤車1死1傷

川普再提台灣晶片　稱高關稅「逼供應鏈回流美國」

海軍局長：要給我拿到！　竟違法蒐集漢光機密

「我可能比你色」琵琶女神卻反咬YTR性騷！對話曝…閨蜜看清斷交

快訊／阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」！　至少1死1傷

排水溝驚見「超巨綠鬣蜥」 體型嚇壞網友：根本史前恐龍

國際熱門新聞

羅浮宮劫案！竊賊搶走9珠寶　1后冠尋回

川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

返家驚見妻女雙亡　丈夫20秒崩潰語音瘋傳

快訊／阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」！　至少1死1傷

阿聯酋貨機「機身截斷泡海中」畫面曝！　撞香港地勤車1死1傷

泰16歲癡情少女被男友騙到柬埔寨！

川普反擊！AI自駕戰機「炸屎」

黃仁勳將赴韓APEC！傳密會三星SK高層

2025日本熊出沒地區紀錄！　地圖一片紅震驚日網

台遊客住新加坡飯店「7.1萬現金被偷」！

斷金援！川普批哥倫比亞總統「毒梟頭子」　警告美將親自動手剿毒

川普：我沒有尋求摧毀中國　預計2周後和習近平會面

日簽證恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」

羅浮宮藏品被盜　蒙面人犯案過程曝光

更多熱門

相關新聞

羅浮宮劫案！竊賊搶走9珠寶　1后冠尋回

羅浮宮劫案！竊賊搶走9珠寶　1后冠尋回

法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum）19日上午驚傳搶案！3至4名蒙面歹徒趁館舍施工、保全鬆動之際，利用工地升降梯闖入館內最具象徵意義的「阿波羅長廊」，僅花7分鐘就竊走拿破崙與約瑟芬皇后珍藏的9件珠寶，包括項鍊、胸針及王冠等無價之寶。歹徒犯案後駕駛機車逃逸，其中一件珠寶后冠，因歹徒逃跑時掉在路上，目前已尋回。

羅浮宮藏品被盜　蒙面人犯案過程曝光

羅浮宮藏品被盜　蒙面人犯案過程曝光

快訊／法國巴黎羅浮宮爆搶劫案　閉館1天

快訊／法國巴黎羅浮宮爆搶劫案　閉館1天

性侵斬首12歲女童！女兇手「拖行李箱屍」喝酒

性侵斬首12歲女童！女兇手「拖行李箱屍」喝酒

女毒蟲從拘留室消失　把風扇拆掉越獄

女毒蟲從拘留室消失　把風扇拆掉越獄

關鍵字：

羅浮宮法國巴黎竊盜

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

丁噹突曬絕美婚紗照！　宣布「雙喜臨門」曝光新郎身份...粉全暴動

鄭家純曬和老公Akira合照不藏了

即／北北基大雷雨狂轟　淹水警戒區擴大

直擊／馬尾Jennie出場殺爆！　「脫到剩Bra」跳〈Like Jennie〉

回波上陸　3地區紫爆豪雨↑警戒

獨家／BLACKPINK今晚光速離台！再派專機接送　保姆車維安坐鎮

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面