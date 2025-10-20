羅浮宮「8展品遭竊」急關閉！　遊客撲空傻眼：巴黎也有這種事？

記者張方瑀／綜合報導

法國國寶級博物館羅浮宮（Musée du Louvre）19日清晨遭竊，4名竊賊僅花7分鐘便從阿波羅長廊（Gallerie d’Apollon）偷走包含拿破崙時期在內的8件珍貴珠寶，引發當局高度關切。犯案後竊賊駕駛機車逃逸無蹤，羅浮宮緊急宣布關閉並展開調查，但突如其來的意外讓許多外國觀光客錯愕不已，有人形容「想不到在巴黎也會發生這種事」。

案發於當地時間上午9時30分左右，正值博物館開門迎客時段，竊賊利用外部貨梯潛入館內，鎖定存放皇室珠寶的阿波羅長廊，迅速行動、毫不拖泥帶水。法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）坦言，失竊展品的歷史價值難以估算。幾小時後，收藏於羅浮宮的皇后尤吉尼（Eugénie）后冠在博物館附近被尋獲，雖已找回，卻傳出部分寶石受損。

羅浮宮事件迅速引發全球關注，雖然展館封閉，許多不知情的觀光客仍在玻璃金字塔前駐足拍照、留影紀念。

根據《中央社》報導，首次造訪巴黎的巴西遊客艾梅達（Allen Almeida）原本安排參觀羅浮宮，無奈遇上竊案，他遺憾表示，「我很傷心」，並坦言「即使在巴西，也很少聽說有這種案件」。

來自英格蘭的旅客喬（Jo）與友人潔伊（Jay）也遇上相同情況，她們抵達現場時，只見警察進進出出，才得知展館已遭竊閉館。潔伊表示，她原訂下午參觀羅浮宮，無奈行程緊湊，隔天要前往迪士尼樂園，後天便返國，這趟巴黎行注定錯過羅浮宮。但她也苦中作樂地說，「英國離巴黎不遠，還有機會再來。」

雖然羅浮宮以高規格安保著稱，卻早已有多次失竊紀錄。從1911年「蒙娜麗莎」遭竊案、1976年查理十世之劍失竊、1983年羅斯柴爾德家族盔甲離奇被偷、到1998年畫作《通往色維爾之路》神秘消失，均顯示這座歷史悠久的藝術殿堂，並非毫無漏洞。

面對這起竊案，法國文化部長達提（Rachida Dati）直言，「博物館的安全保障40年來都沒被正視」，並透露羅浮宮館長兩年前就曾向警方提出加強安檢的要求，凸顯長年結構性問題。

為提升設施安全性，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於今年1月宣布啟動耗資逾7億歐元（約新台幣251億元）的博物館翻修計畫。他在事件後發表聲明，表示這次竊案「侵犯我們珍視的文化遺產」，強調政府將追緝竊賊到底，並加速強化羅浮宮的防護工程。

根據羅浮宮官方統計，該館每年吸引近900萬名參觀者，其中77%來自海外，為全球參觀人次最高的博物館。如今發生如此罕見的大規模竊案，也讓法國在全球文化遺產保護議題上再次面臨嚴峻挑戰。