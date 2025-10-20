高雄復古版March追撞特斯拉　駕駛無照...車還是偷來的！

▲張姓男子駕駛自小客車在變換車道時，不慎撞到停等紅燈的胡姓女子駕駛的特斯拉，警方查出張男開的是贓車。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市左營區昨（19）日傍晚發生一起小客車追撞事故，警方獲報前往處理時，竟意外破獲一起竊盜案。一名張姓男子（37歲）駕駛自小客車變換車道時，不慎撞上前方停等紅燈的胡姓女子（30歲）駕駛的特斯拉。警方到現場處理時，發現張男不僅三項違規，就連車子都是贓車，當場將他依竊盜罪逮捕。

左營分局於19日18時許獲報，左營區軍校路與緯九路口發生交通事故，立即派遣員警趕赴現場。經查，張男駕駛自小客車沿軍校路北往南行駛，於變換車道時，疑因操作不慎及未保持安全距離，追撞前方停等紅燈中的胡女所駕駛之特斯拉。所幸事故中無人受傷，雙方駕駛經檢測均無酒駕情事。

警方初步檢視，張男駕駛行為涉嫌違反《道路交通安全規則》第94條第3項「應注意車前狀況及間隔」，同時變換車道疑未依規定使用燈光，違反《道路交通管理處罰條例》第42條，可處新臺幣1200元至3600元罰鍰。

另外，警方還發現張男根本沒有汽車駕照，已違反《道交條例》第21條第1項第1款，將處以新臺幣6000元以上至24000元罰鍰。以上交通違規，均已依法製單舉發。

當警方在查核車籍資料時，發現張男所駕駛的Nissan Verita（March復古版），竟然是19日下午3點30分許在橋頭區偷來的！因車主沒拔鑰匙，讓張男有機可趁，結果開著贓車上路不到3小時，因一場小小的追撞車禍，讓自己的偷車惡行曝光。

警方當場將張男依竊盜罪嫌逮捕，訊後移送法辦。詳細的車禍肇事原因，仍待交通警察大隊進一步分析研判。