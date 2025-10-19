　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍憂鄭麗文「親中」衝擊2026選情　朱立倫：年輕人少擔憂多加油

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

前立委鄭麗文當選新任國民黨主席，但前中廣董事長趙少康表示，黨主席應加大改革力道，降低、消除親中力量，否則會「令不出黨中央」，黨內基層也憂心整合及路線問題，即將卸任的黨主席朱立倫今（19日）表示，自己未來「最佳角色是永遠的志工」，每位要參選2026的縣市首長、地方議員都要加油努力，民進黨已經起跑，而且很多地方都已初步提名完畢，雖然國民黨縣市長部分原先大致上都佈局好，但還有很多議員，年輕人少擔憂多加油，大家團結努力。

朱立倫表示，無論過去擔任地方首長或兩度出任黨主席，都懷抱感恩心情，「未來我會當志工，幫忙培育年輕人才」。他提到，明年將有許多年輕人參選地方公職，自己會全力協助輔選。

面對外界認為黨內焦慮聲音大於歡迎氣氛，朱立倫回應，「我很輕鬆，也祝福。」每任黨主席都辛苦，希望鄭麗文上任後能帶領國民黨更加團結，強化戰力，「對手最希望我們內亂、焦慮，但我們要反而更努力、更團結。」

對於外界擔心鄭麗文「令不出黨中央」，朱立倫則說，目前仍有十多天交接期，「我會盡最大努力完成交接，新團隊一定全力協助」。他並強調，「國民黨一定會順利交接、團結一致。」

即便鄭麗文在選舉期間批評黨中央，朱立倫如今態度依舊相當平和，「選舉中各種講法與言論，目標都是團結對外。」自己現在以「輕鬆、愉快、祝福」的心情看待一切，相信鄭麗文有許多想法，「包含在野團結、朝野合作，一切以民為本、以台灣為主、以中華民國最重要。」

至於外界憂心鄭麗文「紅統標籤」問題恐影響2026選舉，朱立倫說，「大家應該是充滿祝福、少點擔憂。」國民黨各縣市長布局大致完成，應該專注努力，不受雜音影響，「多加油、少擔憂、更努力。」

10/18 全台詐欺最新數據

468 1 3860 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鄭麗文贏郝龍斌　藍內部指「反朱氛圍」是成因：黃復興有了宣洩口

趙少康要鄭麗文千萬別扯後腿！　提醒「選民在台灣不在大陸」

藍憂鄭麗文「親中」衝擊2026選情　朱立倫：年輕人少擔憂多加油

首波婚育宅10/27開放申請！租期最長12年　未來3年再釋出1萬戶

鄭麗文當選「習近平賀電」來了！　堅持九二共識、推進國家統一

傳輝達願改選T12　李四川：新壽24日沒提條件、北市就啟動備案

邱毅再轟趙少康：犯錯太嚴重了！　送刀槍給賴清德搞綠色恐怖

移車囉！輕颱風神生成　台北市河濱恐全面關閉或「只出不進」

《聽海湧》奪金鐘！　邱議瑩批柯志恩：唱衰高雄影視如何掌舵城市

宣布2/1日新北市長競辦正式成立　黃國昌：但目前進度非常緩慢

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

中共四中全會將於20至23日舉行，北京市公安局表示，為確保四中全會期間北京的空中安全，19日零時起至23日24時止，北京市行政區域內禁止升放氣球、孔明燈等影響飛行安全的物體。

國民黨朱立倫鄭麗文趙少康中共兩岸2026

