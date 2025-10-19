藍憂鄭麗文「親中」衝擊2026選情　朱立倫：年輕人少擔憂多加油

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

前立委鄭麗文當選新任國民黨主席，但前中廣董事長趙少康表示，黨主席應加大改革力道，降低、消除親中力量，否則會「令不出黨中央」，黨內基層也憂心整合及路線問題，即將卸任的黨主席朱立倫今（19日）表示，自己未來「最佳角色是永遠的志工」，每位要參選2026的縣市首長、地方議員都要加油努力，民進黨已經起跑，而且很多地方都已初步提名完畢，雖然國民黨縣市長部分原先大致上都佈局好，但還有很多議員，年輕人少擔憂多加油，大家團結努力。

朱立倫表示，無論過去擔任地方首長或兩度出任黨主席，都懷抱感恩心情，「未來我會當志工，幫忙培育年輕人才」。他提到，明年將有許多年輕人參選地方公職，自己會全力協助輔選。

面對外界認為黨內焦慮聲音大於歡迎氣氛，朱立倫回應，「我很輕鬆，也祝福。」每任黨主席都辛苦，希望鄭麗文上任後能帶領國民黨更加團結，強化戰力，「對手最希望我們內亂、焦慮，但我們要反而更努力、更團結。」

對於外界擔心鄭麗文「令不出黨中央」，朱立倫則說，目前仍有十多天交接期，「我會盡最大努力完成交接，新團隊一定全力協助」。他並強調，「國民黨一定會順利交接、團結一致。」

即便鄭麗文在選舉期間批評黨中央，朱立倫如今態度依舊相當平和，「選舉中各種講法與言論，目標都是團結對外。」自己現在以「輕鬆、愉快、祝福」的心情看待一切，相信鄭麗文有許多想法，「包含在野團結、朝野合作，一切以民為本、以台灣為主、以中華民國最重要。」

至於外界憂心鄭麗文「紅統標籤」問題恐影響2026選舉，朱立倫說，「大家應該是充滿祝福、少點擔憂。」國民黨各縣市長布局大致完成，應該專注努力，不受雜音影響，「多加油、少擔憂、更努力。」