邱毅再轟趙少康：犯錯太嚴重了！　送刀槍給賴清德搞綠色恐怖

▲在國民黨主席選舉前，趙少康多次指控中共介選，並公佈大陸及境外網攻具體數字 。（資料照／記者鄭遠龍攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席選舉落幕，最終由前立委鄭麗文出線；不過，選前資深媒體人趙少康多次指稱中共介選，引起社會廣泛議論。對此，前立委邱毅19日表示，這次趙少康千不該、萬不該，用錯誤的數據指控「中共介選」，攻擊支持鄭麗文的都是紅統，這個錯犯得太嚴重了，還呼籲國安單位介入偵辦，老趙此舉，等於送把刀、遞把槍給賴清德，讓民進黨堂而皇之搞綠色恐怖。

邱毅表示，還是有不少人為趙少康擦脂抹粉，說老趙偶而失誤一次，不該苛責他。他說，問題在於老趙是偶而失誤一次嗎？趙只是在強勢的媒體包裝下，在少康幫的眾人襯托掩護下，一次次的指鹿為馬。

邱毅指出，趙有了這層保護傘，錯的也能扭曲成對的，張亞中曾送他一個外號「媒體沙皇」是有一定的道理，趙是台灣媒體環境下的畸形產物。

邱毅說，這次趙少康千不該、萬不該，用錯誤的數據指控「中共介選」，攻擊支持鄭麗文的都是紅統，這個錯犯得太嚴重了，還呼籲國安單位介入偵辦，老趙此舉，等於送把刀、遞把槍給賴清德，讓民進黨堂而皇之搞綠色恐怖。

邱毅表示，這是賴清德朝思暮想的機會，不就是想用這招來剷除政敵嗎？他如果是趙少康，會就宣布從今以後退出媒體圈，不再做任何政治評論，然後向社會坦承，「介選說」沒有客觀証據，純屬政治抹黑。

邱毅強調，「紅統說」也只是公報私仇，任意誣陷，信口開河，如果趙肯如此，他還敬趙是個漢子，見了面，還尊稱趙一聲「趙先生」。