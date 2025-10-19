　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱毅再轟趙少康：犯錯太嚴重了！　送刀槍給賴清德搞綠色恐怖

▲趙少康公佈大陸及境外網攻具體數字記者會▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲在國民黨主席選舉前，趙少康多次指控中共介選，並公佈大陸及境外網攻具體數字 。（資料照／記者鄭遠龍攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨主席選舉落幕，最終由前立委鄭麗文出線；不過，選前資深媒體人趙少康多次指稱中共介選，引起社會廣泛議論。對此，前立委邱毅19日表示，這次趙少康千不該、萬不該，用錯誤的數據指控「中共介選」，攻擊支持鄭麗文的都是紅統，這個錯犯得太嚴重了，還呼籲國安單位介入偵辦，老趙此舉，等於送把刀、遞把槍給賴清德，讓民進黨堂而皇之搞綠色恐怖。

邱毅表示，還是有不少人為趙少康擦脂抹粉，說老趙偶而失誤一次，不該苛責他。他說，問題在於老趙是偶而失誤一次嗎？趙只是在強勢的媒體包裝下，在少康幫的眾人襯托掩護下，一次次的指鹿為馬。

邱毅指出，趙有了這層保護傘，錯的也能扭曲成對的，張亞中曾送他一個外號「媒體沙皇」是有一定的道理，趙是台灣媒體環境下的畸形產物。

邱毅說，這次趙少康千不該、萬不該，用錯誤的數據指控「中共介選」，攻擊支持鄭麗文的都是紅統，這個錯犯得太嚴重了，還呼籲國安單位介入偵辦，老趙此舉，等於送把刀、遞把槍給賴清德，讓民進黨堂而皇之搞綠色恐怖。

邱毅表示，這是賴清德朝思暮想的機會，不就是想用這招來剷除政敵嗎？他如果是趙少康，會就宣布從今以後退出媒體圈，不再做任何政治評論，然後向社會坦承，「介選說」沒有客觀証據，純屬政治抹黑。

邱毅強調，「紅統說」也只是公報私仇，任意誣陷，信口開河，如果趙肯如此，他還敬趙是個漢子，見了面，還尊稱趙一聲「趙先生」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中婦吃芭樂昏迷！　無生命跡象
菲律賓近5萬人撤離！　風神釀一家五口喪命
快訊／兄弟力拚扳回一城！G2先發打線出爐
快訊／桃猿G2打線出爐！
女被性侵10分鐘！他見「北車驚人現狀」網反更擔心
快訊／新北女13樓墜落亡！　住戶驚嚇報警
中職最正MC脫了！　泳衣太小件「超兇上圍掉出一半」
古林睿煬無失分退場！　差一打席勝投資格仰天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳輝達願改選T12　李四川：新壽24日沒提條件、北市就啟動備案

邱毅再轟趙少康：犯錯太嚴重了！　送刀槍給賴清德搞綠色恐怖

移車囉！輕颱風神生成　台北市河濱恐全面關閉或「只出不進」

《聽海湧》奪金鐘！　邱議瑩批柯志恩：唱衰高雄影視如何掌舵城市

宣布2/1日新北市長競辦正式成立　黃國昌：但目前進度非常緩慢

鄭麗文被抹紅？　牛煦庭：「可懷疑、反制」但應給時間觀察表現

分析／弱弱相爭！鄭麗文史上最低票黨主席　黨員「沉默的抗議」

吳思瑤頭皮發麻：鄭麗文就是第二個洪秀柱　敵人已借殼上市

「2026一定要贏」　王鴻薇籲鄭麗文：盡快拜訪藍縣市長談路線、政策

盧秀燕恭賀鄭麗文：任重道遠！其他5位黨主席參選人「可圈可點」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

傳輝達願改選T12　李四川：新壽24日沒提條件、北市就啟動備案

邱毅再轟趙少康：犯錯太嚴重了！　送刀槍給賴清德搞綠色恐怖

移車囉！輕颱風神生成　台北市河濱恐全面關閉或「只出不進」

《聽海湧》奪金鐘！　邱議瑩批柯志恩：唱衰高雄影視如何掌舵城市

宣布2/1日新北市長競辦正式成立　黃國昌：但目前進度非常緩慢

鄭麗文被抹紅？　牛煦庭：「可懷疑、反制」但應給時間觀察表現

分析／弱弱相爭！鄭麗文史上最低票黨主席　黨員「沉默的抗議」

吳思瑤頭皮發麻：鄭麗文就是第二個洪秀柱　敵人已借殼上市

「2026一定要贏」　王鴻薇籲鄭麗文：盡快拜訪藍縣市長談路線、政策

盧秀燕恭賀鄭麗文：任重道遠！其他5位黨主席參選人「可圈可點」

花蓮光復鄉災後交通不便　縣府緊急推出2條免費接駁專車

「大七期生活圈」網內互打　單元二成交量衝上台中第一

步行3分鐘就到高雄車站！自助式旅店有房卡控電梯＋智慧管家

國1南向202.2km車禍！遊覽車煞不住　2度追撞小客車

快訊／台中霧峰婦吃芭樂「哽塞喉頭」昏迷！無心跳送醫搶救中

獨／嗩吶一響炸裂球場！葉保弟生涯首轟　澄清湖神秘力量曝

看懂了！妹子曝男友求歡前「1舉動」　大票共鳴：根本前戲暖場

丁噹突曬絕美婚紗照！　宣布「雙喜臨門」曝光新郎身份...粉全暴動

風神颱風襲菲律賓近5萬人撤離　一家五口喪命

陸多家銀行出手了！　長期不動帳戶將被清理

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

政治熱門新聞

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響

快訊／鄭麗文當選黨主席　「我任內一定完成2028年政黨輪替」

鄭麗文當選黨主席2關鍵重點！　張啟楷：看到國民黨希望

酸鄭麗文只在嘴上展戰力？　趙少康：不能選「令不出黨中央」的人

不斷更新／國民黨主席選舉開票　鄭麗文破6萬

鄭麗文當選主席有即視感！　黨內人士：與盧目標一致

鄭麗文當選黨主席　傅崐萁「磨合沒空窗期」：盼與黨中央建溝通橋樑

鄭麗文黨主席選票大幅領先　王婉諭：中國已正式拿下國民黨

鄭麗文當選國民黨主席　綠委：大家都憂心忡忡

移車囉！輕颱風神生成　北市河濱恐封門或只出不進

幕後／中共介選帳號來自解放軍　定調4字藍營新主席要：合軌同拍

更多熱門

相關新聞

鄭麗文被抹紅？　牛煦庭：「可懷疑、反制」但應給時間觀察表現

鄭麗文被抹紅？　牛煦庭：「可懷疑、反制」但應給時間觀察表現

國民黨主席選舉昨落幕，但黨內外對當選人鄭麗文被控有「紅色勢力」協助仍有疑慮。藍委牛煦庭今（19日）表示，有關鄭麗文的惡意推定該停止，對於鄭，可以懷疑；對於新路線，可以辯證；必要時，甚至可以反制，但理應給予新的黨中央一些時間，觀察實際表現，而非憑主觀臆測就倉促定論。另牛煦庭也說，這場選舉是「由下而上」的勝利，兼容各方意見才能發揮最強戰力，也因此鄭麗文能否順利打造「集體領導」，將是重要指標。

分析／鄭麗文史上最低票　黨員沉默的抗議

分析／鄭麗文史上最低票　黨員沉默的抗議

吳思瑤：鄭麗文就是第二個洪秀柱　敵人已借殼上市

吳思瑤：鄭麗文就是第二個洪秀柱　敵人已借殼上市

「2026一定要贏」　王鴻薇籲鄭麗文：盡快拜訪藍縣市長談路線、政策

「2026一定要贏」　王鴻薇籲鄭麗文：盡快拜訪藍縣市長談路線、政策

盧秀燕恭賀鄭麗文：任重道遠　

盧秀燕恭賀鄭麗文：任重道遠　

關鍵字：

國民黨選舉政治趙少康鄭麗文

讀者迴響

熱門新聞

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

絕美藏危機！立霧溪堰塞湖「夢幻藍」原因曝

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

輝達傳願改用北士科T12　新壽動土後可以開始蓋T17了

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

金鐘獎／安心亞突曬摸肚閃照…阿Ken被問真實關係「沈默3秒」回應

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面