大陸 大陸焦點 特派現場

楊振寧逝世　遺孀翁帆：他交出了一份滿意的答卷

▲▼82歲的楊振寧與28歲的翁帆結婚。（圖／翻攝微博）

▲當年，82歲的楊振寧與28歲的翁帆結婚。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

諾貝爾物理學獎得主楊振寧18日在北京逝世，享年103歲。楊振寧遺孀翁帆今（19）日在陸媒《光明日報》發表題為「他交出了一份滿意的答卷」的悼念短文，她表示，楊振寧為人類的進步交出了一份滿意的答卷，「有他多年的陪伴，我何其有幸！」

享譽世界的物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者，中國科學院院士，北京清華大學教授、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧，因病於18日12時在北京逝世，享年103歲。

《光明日報》今日於四版刊出翁帆的悼念短文，並分享楊振寧生前所作一首小詩。翁帆表示，「楊先生離開的時候一定很欣慰。他的一生，為民族的復興，國家的強盛，人類的進步交出了一份滿意的答卷。」

翁帆說，楊振寧在快滿九十歲的時候寫下一首詩，題為On Reaching Age Ninety（九十抒懷），她翻譯成中文如下：

Mine has been
我的一生是

A promising life,fully fulfilled,
沐光而行的一生，如斯如願；

A dedicated life,with purpose and principle,
理想奉獻的一生，不屈不折；

A happy life,with no remorse or resentment,
幸福圓滿的一生，無怨無悔。

And a long life……
福壽綿長……

Traversed in deep gratitude.
深深地感恩。

翁帆提到，「是的，他的一生，是有理想，有奮鬥，有責任，有擔當，有幸福，有感恩的一生。有他多年的陪伴，我何其有幸！」

她最後說，「就如《小王子》所講的，我相信，每當夜晚我們仰望星空時，楊先生會在其中的一顆星星上面，對著我們微笑。我們永遠可以從他那裡找到自強不息、厚德載物的力量。」

楊振寧的前妻杜致禮2003年逝世之後，楊振寧火速於隔年與小他54歲的28歲女子翁帆結婚，震驚各界，被形容為「祖孫戀」、「跨世紀戀」，但他們不懼外界雜音，攜手走過20多年歲月。

▼楊振寧和48歲的妻子翁帆一起度過102歲生日。（圖／翻攝微博）

▲楊振寧和48歲的妻子翁帆一起度過102歲生日。（圖／翻攝微博）

