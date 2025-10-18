諾貝爾獎得主楊振寧逝世　「82歲娶28歲」祖孫戀再受關注

▲楊振寧與翁帆一起上節目。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

諾貝爾物理學獎得主楊振寧18日在北京逝世，享嵩壽103歲，一生傳奇的他，晚年婚姻也曾引起不小關注。當時，82歲的楊振寧與28歲的翁帆結婚，兩人相差54歲，被形容為「祖孫戀」、「跨世紀戀」，但仍不懼外界雜音，攜手走過20多年歲月。

楊振寧的前妻杜致禮2003年逝世之後，楊振寧火速於隔年與小他54歲的28歲女子翁帆結婚，震驚各界。

據媒體報導，兩人早在1995年於汕頭大學相識，當時翁帆是年輕的接待員，負責接待楊振寧及杜致禮。之後雙方偶有通信往來，2003年杜致禮病逝後，隔年聖誕節前夕，楊振寧收到翁帆的問候信，兩人重新聯繫並在香港見面，不久就在汕頭登記結婚。

▼楊振寧與翁帆的結婚照。（圖／翻攝微博）



外界將兩人的婚姻形容為「祖孫戀」、「跨世紀戀」，社會輿論一度熱議。除祝福聲外，也有批評者質疑女方是否因名望與財富而結婚，或認為男方迷戀青春與美貌，雙方動機一度成為討論焦點。

面對外界雜音，楊振寧多次公開表示，與翁帆的結合是基於真摯情感，「我們相互理解、彼此扶持，這是人生後期最大的幸福」。翁帆也在訪問中回應，「他是溫柔、謙遜又有學問的人，我從未因年齡差距而感到困擾。」多年來，兩人共同生活於北京，公開場合互動自然。

值得注意的是，楊振寧的岳父年齡比他還小了21歲，許多人都好奇他要怎麼稱呼對方，楊振寧對此大方回應，自己平常都是稱呼「翁先生、翁太太」。

▼楊振寧去年還與翁帆一起出席公開活動，兩人互動親密。（圖／翻攝微博）

